Налог на недвижимость в Украине: кто должен платить и как он отличается в разных регионах

Налог на недвижимость — один из обязательных платежей, который вызывает много вопросов у рядовых граждан. Кто именно должен его платить? Какая сумма к оплате? Какие исключения и льготы? И главное, почему в разных регионах Украины суммы могут существенно отличаться? В этом материале рассмотрим все аспекты, относящиеся к налогу в 2025 году.

Налог на недвижимость. Фото портал "Комментарии"

Кто и за что платит налог на недвижимость

Украинское законодательство предусматривает, что налог на недвижимость обязаны платить владельцы жилой недвижимости, площадь которой превышает определенные законом пределы. По состоянию на 2025 год эти лимиты составляют: 60 кв. м для квартир, 120 кв. м для домов и 180 кв. м — в случае, когда у одного человека есть несколько объектов жилья, суммарно превышающих этот метраж. Налог начисляется не на всю площадь, а только на "лишние" квадратные метры. К примеру, если квартира имеет площадь 70 кв. м, то владелец заплатит всего за 10 кв. м сверх предела.

Как отмечает Светлана Кушнерова, представитель отдела экономики Подольской РГА в Киеве: "Собранные средства идут в местные бюджеты. Именно органы местной власти устанавливают ставки налога, ориентируясь на тип здания и его расположение".

Как подчеркивает эксперт Светлана Кушнерова: "Этот налог — инструмент местного самоуправления, позволяющий поддерживать развитие громад".

Однако есть исключения: если здание было разрушено в результате боевых действий и не пригодно к проживанию, налог не платится. Это правило действует на территориях активных боевых действий или временной оккупации.

Сколько придется заплатить

Ставка налога зависит от минимальной заработной платы, установленной в начале этого года. В 2024 году эта база составляла 7100 грн., поэтому максимальная ставка налога на недвижимость составляет 1,5% от этой суммы, равная 106,5 грн. за 1 кв. м. Но уже в следующем году из-за роста минимальной зарплаты, ставка может достичь 120 грн за каждый квадратный метр сверх нормы.

Также важно помнить о сроках: налог за 2024 год нужно уплатить до 1 июля 2025 года. Если же платеж не будет осуществлен вовремя, начисляется штраф: 10% при задержке до 30 дней и 20% при более длительном нарушении. После 60 дней просрочки начинает начисляться пеня – 0,05% за каждый день.

Налоговые ставки в разных городах Украины

Размеры налоговых ставок существенно варьируются в зависимости от региона и Украины. Самые высокие ставки в Киеве — 1,5%, что равняется 106,5 грн за кв. м в 2025 году.

В таких городах как Чернигов, Черкассы и Кременчуг – общинах со сбалансированным подходом к налогообложению ставки колеблются от 1,2 до 1,3% (85-92 грн/кв.м в 2025 году).

Во Львове ставка налога за 2024 год составляет 1% или 71 грн/кв.

Сумы, Черновцы, Полтава, Николаев, Херсон, Винница, Житомир, Хмельницкий демонстрируют умеренные ставки на уровне 0,7–0,8% (50–57 грн/кв.м в 2025 году).

Самые низкие ставки налогообложения недвижимости в таких городах западной Украины как Ровно, Тернополь, Ивано-Франковск и Каменец-Подольский — 0,5%, что составляет всего 35 грн за кв. м.

Таким образом, ставки зависят от экономической политики местного совета, нужд бюджета и социальной нагрузки. В более развитых городах ставки выше, в регионах с меньшей покупательной способностью населения ниже.

Кто имеет право на льготы и кто освобожден от уплаты

Законодательством предусмотрено несколько категорий граждан, освобождаемых от уплаты налога на недвижимость. Это, в частности:

· владельцы жилья, которое было разрушено в результате войны;

· граждане, чье жилье расположено на территориях активных боевых действий или под временной оккупацией;

· детдома семейного типа;

· дети-сироты и дети с инвалидностью, воспитываемые одинокими родителями;

· многодетные и приемные семьи, воспитывающие пять и более детей;

· участники боевых действий;

· общественные объединения лиц с инвалидностью и учебные заведения, религиозные организации.

Также льгота предоставляется по одному объекту недвижимости на каждого ребенка в особых категориях. Если таких объектов несколько – налог начисляется на остальные.

Что касается владельцев, то если жилье находится в общей собственности без выделения долей, налог уплачивается одним из владельцев, определенным по согласию или через суд. Если же части выделены — налог начисляется каждому отдельно в соответствии с площадью.

Имеют ли льготы пенсионеры

Распространенное представление, что пенсионеры автоматически освобождены от налога на недвижимость, ошибочно. По общему правилу, у пенсионеров нет специальной льготы, и если площадь их жилья превышает лимиты — они обязаны платить налог на лишние метры. Однако органы местного самоуправления вправе предоставлять дополнительные льготы. Таким образом, пенсионеры могут обратиться в городской или сельский совет с соответствующим заявлением.

Что касается земельного налога, здесь пенсионеры имеют право на льготу, но только если достигли 60-летнего возраста. Это не касается земельных паев. Например, пенсионер, имеющий в собственности участок для строительства до 0,1 га в пределах города, может быть полностью освобожден от земельного налога за него.

Льгота предоставляется на основе поданного заявления и пенсионного удостоверения. Увольнение распространяется в пределах предельных норм: до 2 га – для ведения ОСГ, до 0,25 га – в селах, до 0,15 га – в поселках, до 0,10 га – в городах.

Что делать, если налоговое уведомление не поступило?

Многие украинцы ежегодно сталкиваются с ситуацией, когда до 1 июля не получают ни заказного письма, ни уведомления от налоговой службы о начисленном налоге на недвижимость. В таком случае возникает логический вопрос: кто виноват и несет ли владелец ответственность за возможную просрочку?

Как указано в пункте 266.10.2 Налогового кодекса Украины, в случае если налоговый орган не вручил или не направил налоговое уведомление-решение до 1 июля, физическое лицо освобождается от административной ответственности за несвоевременную уплату обязательства. Это означает, что владелец не должен платить штраф или пеню, даже если налог начислен, но о нем не сообщили официально в установленный срок.

Впрочем, специалисты советуют не ждать молча. Если до начала июля вы не получили уведомления, следует самостоятельно обратиться в налоговую службу или проверить информацию через электронный кабинет налогоплательщика.

По словам юриста Анны Шпак, такая инициатива может обезопасить от неприятных неожиданностей: "Иногда технические сбои или ошибки в реестре приводят к тому, что сообщение просто не поступает. Но это не освобождает от обязанности уплатить налог, если о нем стало известно позже".

Как платить налог, если вы купили или продали недвижимость?

Право собственности на объект недвижимости автоматически влечет и налоговые обязательства. Если вы стали владельцем квартиры, дома или нежилого помещения, налог нужно будет платить уже с того месяца, в котором заключен договор купли-продажи или дарения, и соответствующая информация появилась в государственном реестре.

К примеру, если сделка оформлена в августе, налоговая обязанность возникает уже с августа текущего года. Такая норма предусматривает тот же пункт 266 Налогового кодекса. Плательщик получит уведомление-решение в следующем году, а уплатить налог должен до 1 июля включительно.

В случае продажи жилья схема распределения налога выглядит следующим образом:

· предыдущий владелец уплачивает налог за период с 1 января до даты перехода права собственности, то есть — до первого числа месяца, когда объект был отчужден;

· новый собственник, в свою очередь, будет обязан оплатить налог за месяцы, оставшиеся до конца отчетного года.

Этот порядок позволяет избежать двойного налогообложения одного и того же объекта. Однако следует помнить: данные в реестре должны быть актуальны, ведь именно на основании записей об изменении собственника налоговая определяет, кому именно отправлять уведомления. В случае обнаружения неточностей в реестре, новый владелец может не получить уведомление своевременно, что чревато риском нарушения сроков оплаты.

Итог

Налог на недвижимость в Украине — сложная, но необходимая составляющая налоговой системы, обеспечивающая наполнение местных бюджетов. Его размер зависит от площади жилья, региона, типа собственности, а также возможных льгот. Самое важное для граждан своевременно ознакомиться со своими правами, обязанностями и возможностями получения льгот, чтобы избежать штрафов и недоразумений.