Одежда и обувь на 3 года и лечебное голодание – что входит в потребительскую корзину украинцев

Рост цен в Украине продолжается, несмотря на заверения НБУ, что "потолок" роста уже достигнут и теперь инфляция будет расти не так быстро, а кое-что будет даже дешеветь. Тем не менее, государственные чиновники даже не думают отражать это в своих расчетах, предлагая украинцам довольствоваться перечнем продуктов, товаров и услуг, указанных в потребительской корзине. И это притом, что в 2024-2025 годах ее размер для трудоспособного человека составляет 3028 гривен в месяц, хотя по официальным данным только за 2024-й год цены в Украине выросли на 12%, еще 5% добавила инфляция за 5 месяцев текущего года.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В результате "Комментарии" решили разобраться, что именно предлагают чиновники украинцам в рамках потребительских корзин, и действительно ли можно на них прожить в Украине.

Что такое прожиточный минимум и зачем он нужен

Прожиточным минимумом в Украине является набор из продуктов, товаров и услуг, который должен удовлетворять минимальный набор потребностей жителя, необходимый для его жизни, куда входят:

1) продукты питания: минимальный набор продуктов, позволяющий организму жить и выполнять работу в нормальном режиме;

2) непродовольственные товары, необходимые для жизни — одежда, обувь, предметы быта, товары длительного пользования;

3) услуги, необходимые для жизни и удовлетворяющие базовые потребности, такие как жилищно-коммунальные, транспортные, медицинские, образовательные услуги.

С учетом 17%-й инфляции с 2024-го и по май 2025-го, размер прожиточного минимума в 3028 гривен для трудоспособного человека уже не отвечает реалиям, но назначение этой суммы, собственно в другом.

Так, украинское законодательство учитывает размер прожиточного минимума для расчета:

1) единого налога для I группы ФЛП: 10% от ПМ для трудоспособных лиц или 302,8 грн. в месяц;

2) минимального должностного оклада: 100% ПМ для трудоспособного лица – 3028 грн.;

3) порога налогообложения пенсий – если ее размер превышает 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – 30 280 грн., выплаты облагаются налогом;

4) алиментов, составляющие как минимум 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста: до 6 лет – 1281 грн, от 6 до 18 лет – 1598 грн. Их максимальный размер не должен превышать 10 прожиточных минимумов в зависимости от возраста: до 6 лет – 25 630 грн, от 6 до 18 лет – 31 960 грн.;

5) максимального размера помощи по безработице: во время военного положения не может превышать минимальную зарплату – 8000 грн;

6) помощи малообеспеченным семьям: для трудоспособных людей – 45% минимума, для лиц с инвалидностью или утративших трудоспособность – 100%, для детей – 130%, для обучающихся детей (18-23 года) – 130% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

При этом политики откровенно признают, что размер прожиточного минимума оторван от жизни, и полезен только в качестве некоей абстрактной суммы для начислений по платежам.

Целебное голодание или вегетарианство

Но перейдем к тому, что именно предлагают чиновники украинцам в плане питания, и могут ли украинцы себе это позволить?

Так, перечень набора и нормы продуктов, товаров и услуг на определенный период времени, регулируется Постановлением Кабинета министров Украины №780 принятым еще 11 октября 2016 года и с тех пор меняется только сумма прожиточного минимума. С момента принятия документа его размер вырос с 1450 до 3028 гривен для трудоспособного человека.

Итак, что же предлагает Постановление №780 для питания украинцев и сколько это может стоить? Набор продуктов предполагает получение 2790 ккал, что в целом соответствует среднему разбросу для мужчин от 2500 до 2800 килокалорий. Основу питания должны будут составить углеводы – 388 граммов, жиры – 98 граммов и белки – 87 граммов.

Что же касается цен, то при расчете мы использовали средние цены по данным портала Минфин за июль:

1) хлеб (39 кг ржаного и 62 кг пшеничного на 1 человека в год) – 4650 гривен на пшеничный хлеб (около 75 грн. за 1 кг) и 5850 грн. на ржаной (150 грн/кг);

2) макароны (4 кг) – 142 гривны (35,5 грн);

3) мука (9 кг) – 288 грн. (32 грн.);

4) крупы – всего 279 гривен, в том числе: рис 125 грн. (2,5 кг по 50 грн.), пшено 24 грн. (1 кг по 24 грн.), гречка 68 грн. (2 кг по 34 грн.), овсяная крупа 50 грн. (1 кг), перловка – 14 грн. (0,5 кг по 30 грн.);

5) бобовые – около 100 гривен (2 кг при цене гороха около 50 грн.);

6) картофель – 3800 гривен (95 кг по 40 грн.);

7) овощи – от 5252 грн. до 7660 грн., в том числе: капуста – 672 гривны для молодой (28 кг по 24 гривны) или 3080 гривен (28 кг по 110 грн. белокачанной прежнего урожая), огурцы – 1000 гривен (25 кг по 40 гривен), помидоры – 2250 гривен (25 кг по 90 грн.), морковь – 450 грн. (9 кг при средней цене молодой и старой в 50 грн.), свекла – 180 грн. (9 кг по 20 грн.), лук репчатый – 180 грн. (те же 9 кг по 20 грн.), чеснок – 130 грн. (0,9 кг по 145 грн.), другие овощи, например кабачки – 390 гривен (13 кг по 30 грн.);

8) бахчевые – 560 грн. (16 кг по 35 грн.);

9) фрукты и ягоды – 4200 гривен (например, 60 кг бананов по цене в 70 грн., даже яблоки стоят порядка 75 гривен, а клубника порядка 250 гривен);

10) сахар – 816 грн. (24 кг по 34 грн.);

11) масло – 658 грн. (7 литров по 94 грн.);

12) маргарин – 360 грн. (2 кг по 36 грн. за пачку в 200 граммов);

13) мясо – 8580 грн., в том числе: говядина – 3200 гривен (16 кг ребер по 200 грн.), свинина – 1720 грн. (8 кг грудинки по 215 грн.), сало – 500 грн. (2 кг), субпродукты – 400 грн. (скажем, 4 кг куриной печени по 100 грн.), курятина – 1680 грн. (14 кг при цене 120 грн. за кг тушки), колбасные изделия минимум 1080 грн. (9 кг молочных сосисок по 120 грн.);

14) рыба - 2640 гривен, в том числе: свежая – 1400 грн. (скажем 7 кг живого карпа по 200 грн.), селедка – 840 грн. (4 кг по 210 грн.), рыбные продукты – 400 грн. (например, 2 кг крабовых палочек по 200 грн.);

15) молочные продукты – 13 490 гривен, в том числе: молоко – 3600 грн. (60 литров по 60 грн. за 1% молоко), 3720 грн. за кефир (60 литров по 62 грн.), масло сливочное – 2750 грн. (5 кг при цене в 110 грн. за пачку в 200 граммов), сыр твердый – 1750 грн. (3,5 кг по 500 грн.), творог на 900 грн. (10 кг по 90 грн., сметана – 770 грн. (5 кг по цене 154 грн.);

16) яйца – 1430 гривен (220 штук по 65 гривен);

17) чай и кофе – 480 грн. за чай (0,4 кг по 120 грн) и 250 грн. за кофе (500 грн. за 1 кг);

18) соль – 110 грн. (3 кг по 37 грн.)

Итого продуктовая корзина на 1 трудоспособного украинца в год по июльским ценам будет стоить как минимум 53 935 гривен. Заметим, что на ВСЕ расходы чиновники дают украинским работникам 36 336 гривен в год (12 месяцев по 3028 гривен), то есть в 1,5 раза меньше. В то же время по расчетам составителей прожиточного минимума, на питание украинцы должны тратить максимум 60% прожиточного минимума, то есть 21 800 гривен.

Чтобы вписаться в этот расчет даже мало стать вегетарианцем, ведь полный отказ от мяса, молочных продуктов и рыбы сэкономит всего 24 730 гривен, а надо около 32 000 (53 935 гривен минус 21 800). Впрочем, если вы откажетесь от расходов на все остальное, то оставшихся денег хватит на вегетарианский способ питания.

Ходить придется в одном и том же по 7 лет

Но жизнь — это не только еда, но еще и одежда, количество и ассортимент которой украиснкие чиновники также рассчитали. Какую одежду, в каком количестве и на какую сумму чиновники предлагают рассчитывать работающим украинкам:

1) верхняя зимняя одежда, пальто – 1750 гривен (1 пальто на 7 лет);

2) куртка на синтепоне – 1200 гривен (на 5 лет);

3) демисезонные плащ или куртка – от 800 гривен за куртку до 1300 гривен за плащ (на 5 лет);

4) платье или костюм – 1400 гривен за 2 платья или 2400 гривен за 2 костюма (на 7 лет);

5) брюки – 600 гривен (1 пара на 4 года);

6) халат – 700 гривен (1 на 5 лет);

7) блузки – 1800 гривен (3 на 4 года);

8) юбка – 500 гривен (1 на 4 года);

9) свитер – 1000 гривен (1 на 3 года);

10) спортивный костюм – 1600 гривен (также на 3 года);

11) нижнее белье – 6000 гривен, в том числе: бюстгальтеры – 1000 гривен (2 на 1 год), белье – 2400 (6 комплектов по 400 гривен также на 1 год), ночные сорочки – 1200 гривен (2 на 3 года), майки – 600 гривен (2 на 3 года), купальник – 800 гривен (1 на 4 года);

12) колготы – не менее 800 гривен за 2 пары хлопковых (на 2 года) и 6 пар синтетических на 1 год;

13) комплект из шапки и шарфа от 500 гривен, платок за 100 гривен – все на 4 года, а также 2 пары перчаток или варежек за 800 гривен на 3 года;

14) обувь – 6600 гривен, в том числе: зимние сапоги – 1500 гривен (1 пара на 3 года), осенние туфли – 2000 гривен (на 2 года), летние – 1000 гривен (на 2 года), кеды – 800 гривен, тапочки – 400 гривен и резиновые сапоги 900 гривен – все на 3 года.

Если разделить расходы по годам, то окажется, что на обновление гардероба согласно мнению чиновников, украинская женщина должна тратить в год примерно 11 500 гривен, а всего на обновление обязательных предметов гардероба отдаются 26 650 гривен. Заметим, что на обновление гардероба должны уходить не более 25% прожиточного минимума или 9084 гривен в году.

Как видно по срокам ношения одежды, чиновники надеются на скромность украинок, которые будут носить крутку и пальто по 5-7 лет, обувь по 3 года и хорошее качество одежды, которая будет выдерживать этот срок. И это еще без учета различных форс-мажоров, вроде порванных колготок.

Заметим, что продуктами и одеждой, все рассчитанные государством расходы украинцев не заканчиваются, но только на питание, рассчитанное чиновниками, можно тратить в 1,5 раза больше. В целом предусмотрительность расчетов впечатляет, в них внесли, например, люстры и лампы, которые должны служить по 25 лет, одеяла – 10 лет, подушки – 15 лет и многое другое.

Отметим, что в наших расчетах мы не принимали во внимание расходы на детей, на которых чиновники почему в возрасте до 6 лет отводят 2563 гривны, не учитывая цен на детские предметы и быстрый рост детей, а значит, и необходимость чаще менять гардероб. Впрочем, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал по 5 тысяч гривен каждой семье, чей ребенок пойдет в первый класс, что уже вызвало некоторую критику в стенах Верховной Рады.