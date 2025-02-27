План послевоенного восстановления: на что будет опираться Украина и кто будут основные доноры

Восстановление Украины после войны является одним из самых масштабных вызовов современности, требующих огромных финансовых ресурсов, стратегического планирования и международной поддержки. Разрушение инфраструктуры, экономические потери и гуманитарный кризис требуют быстрых, но в то же время продуманных действий. "Комментарии" попытались разобраться, как будет происходить восстановление нашего государства и кто будет его главными донорами.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Масштабы ущерба, нанесенного войной

Согласно исследованию Киевской школы экономики, прямой ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре в результате войны, достиг $170 млрд. В частности, больше всего пострадали жилищный фонд ($60 млрд), транспортная инфраструктура ($38,5 млрд) и энергетический сектор ($14,6 млрд).

По состоянию на ноябрь 2024 года потери украинской экономики из-за войны войны превысили 1,1 триллиона долларов США. Наибольшие разрушения получили Донецкая, Харьковская, Луганская, Киевская, Черниговская и Херсонская области. В Украине было повреждено или разрушено 236 тыс. жилых построек, из которых 209 тыс. – частные, 27 тыс. – многоквартирные, еще 600 построек являются общежитиями.

Кроме жилья, серьезные потери понесла транспортная инфраструктура: более 26 тыс. км дорог были повреждены или уничтожены, что оценивается в $28,3 млрд. Железнодорожный транспорт потерял $4,3 млрд, а порты – $0,85 млрд. Потери авиационной отрасли составляют $2 млрд. В результате боевых действий пострадало более 260 тысяч. единиц легкового транспорта, что привело к потерям в размере $2,2 млрд.

Энергетическая система также потерпела разрушительные удары: полностью уничтожены Каховская и Днепровская ГЭС, Трипольская и Змиевская ТЭС. Значительная часть электросетей и высоковольтных подстанций была повреждена, что привело к потерям в размере $14,6 млрд. Кроме того, уничтожено 4 млн тонн зернохранилищ и 16 тыс. га многолетних культур, что повлекло за собой потери в сельском хозяйстве на сумму $10,3 млрд.

План правительства по восстановлению страны

Украинское правительство разработало стратегический план, включающий почти 400 конкретных шагов, направленных на восстановление инфраструктуры, укрепление экономики, поддержку бизнеса и обеспечение социального благосостояния.

Больше всего средств будет направлено на транспортную и энергетическую инфраструктуру, а также жилищный фонд. Восстановление этих сфер станет главным приоритетом государства. План правительства предусматривает восстановление дорог, мостов, больниц, школ и энергетических объектов, служащих основой экономической стабильности страны.

Критически важным направлением также является поддержка граждан, потерявших жилье или вынужденных покинуть свои дома. Государство совместно с международными партнерами разрабатывает программы предоставления жилья, социальных выплат и содействия в трудоустройстве. Программы кредитования и грантов будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса, что является основным двигателем экономического роста.

Главным финансовым партнером в этом процессе является Европейский Союз, через программу Ukraine Facility предусматривающий предоставление грантов, кредитов и инвестиций. Важными донорами остаются Международный валютный фонд (МВФ), Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) и частные инвесторы.

ЕС – основной донор украинского восстановления

Европейский Союз остается главным стратегическим партнером Украины в процессе обновления. Выполнение требований Европейской комиссии и адаптация украинского законодательства к стандартам ЕС являются необходимым условием получения финансовой помощи и последующего членства в Союзе. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что реформы в сфере правосудия, борьбы с коррупцией и модернизации государственного управления являются ключевыми для укрепления доверия международных партнеров.

Программа Ukraine Facility, финансируемая ЕС, предусматривает выделение Украине значительных ресурсов в виде грантов и кредитов. По данным Bloomberg, на конференции в Лугано обсуждалась сумма более 500 млрд. евро, что может быть направлено на восстановление Украины. Европейская комиссия рассматривает возможность привлечения средств через совместное заимствование на финансовых рынках, аналогично механизму финансирования после пандемии COVID-19.

Сотрудничество с международными финансовыми институтами

Международный валютный фонд продолжает поддерживать Украину, направляя средства на макроэкономическую стабильность и реформы финансовой системы. Главными направлениями сотрудничества является реформирование налоговой и таможенной служб, повышение прозрачности государственных финансов и борьба с отмыванием средств. В целом, как отмечает премьер-министр Денис Шмыгаль, с начала полномасштабной войны Международный валютный фонд выделил Украине более $12,4 миллиарда.

Кроме МВФ, немаловажную роль в процессе восстановления играет Организация экономического сотрудничества и развития (OECD). Украина стремится присоединиться к этой организации, что позволит внедрять лучшие мировые практики в сфере экономического управления, антикоррупционной политики и привлечения инвестиций. OECD также оказывает техническую помощь в разработке экономических стратегий и реформ, что будет способствовать более эффективному использованию международной помощи и привлечению частного капитала в восстановление страны. Важным аспектом является сотрудничество с OECD в области цифровизации государственного управления и создания благоприятного бизнес-климата.

Использование замороженных российских активов

Одним из возможных источников финансирования восстановления является использование замороженных российских активов на сумму 300 млрд. долларов. По информации Reuters, дискуссии по их конфискации продолжаются на уровне Европейского Союза, Соединенных Штатов и стран G7. Основными вариантами является передача этих средств Украине через специальный компенсационный фонд или их использование в качестве гарантии привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Несмотря на значительные юридические сложности, в ЕС уже было принято решение о направлении доходов от замороженных активов в поддержку Украины. Ожидается, что в ближайшее время будут приняты дополнительные механизмы, позволяющие направить большую часть этих средств на восстановление страны.

Участие США в послевоенном восстановлении Украины

США играют одну из ключевых ролей в финансировании и координации послевоенного обновления Украины. Американские компании и инвесторы собираются активно участвовать в процессе восстановления. В частности, предполагается привлечение таких корпораций как Bechtel, Caterpillar и General Electric для восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, США планируют способствовать развитию IT-сектора и цифровизации государственного управления в Украине.

Министр финансов США Скотт Бессент в частности заявил, что США планируют играть роль катализатора экономического роста Украины через привлечение инвестиций и инноваций. Он привел пример Польши, которая в последние 30 лет стала одним из мировых лидеров по темпам экономического развития. Американские инвесторы могут помочь Украине повторить этот успех, вложив средства в стратегические отрасли, такие как энергетика, инфраструктура и высокие технологии.

Бессент отметил, что Украина имеет значительные залежи стратегических полезных ископаемых, однако большинство из них перерабатываются в Китае. Этот вопрос нуждается в решении, и США готовы содействовать развитию соответствующей промышленности в Украине, помогая с имплементацией лучших практик приватизации и модернизации предприятий.

Долгосрочная перспектива экономического развития

Восстановление Украины после войны требует комплексного подхода и долгосрочного планирования. По оценкам Bloomberg, затраты на укрепление обороноспособности страны и восстановление критических объектов могут составить 205 млрд долларов в течение следующего десятилетия. Кроме военной сферы важными приоритетами станут развитие альтернативной энергетики, экологическая безопасность, модернизация промышленности и цифровизация экономики.

Ожидается, что присоединение к ЕС и OECD, выполнение международных обязательств и привлечение финансовой помощи от международных партнеров позволят Украине не только восстановиться после войны, но и создать передовые экономические условия для будущих поколений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по приблизительным подсчетам восстановление Украины после войны может стоить 500 млрд евро, сообщил во время совместного заседания правительства и Еврокомиссии премьер-министр Денис Шмыгаль.