Почему украинцы со средней зарплатой не будут иметь достойную пенсию и в чем преимущество частных пенсионных фондов

Пенсионная система Украины уже давно вызывает вопросы как у граждан, так и у экспертов. Несмотря на официальный рост зарплат и стабильные отчисления в Пенсионный фонд, большинство украинцев в будущем не могут рассчитывать на достойные выплаты. Проблема касается даже тех, кто имеет среднюю зарплату и полный стаж. В этой статье мы разберемся, почему государственная пенсия остается низкой, какие цифры подтверждают эту тенденцию и почему частные пенсионные фонды могут стать выходом из ситуации.

Почему у украинцев со средней зарплатой нет достойной пенсии и в чем преимущество частных пенсионных фондов

Почему отчислений из зарплаты не хватит на достойную пенсию

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, на май 2025 года средняя зарплата составляет 20,3 тыс. грн. Однако человек, получавший такой доход в течение 35 лет стажа, может рассчитывать только на 5269,9 грн пенсии. Это ниже среднего размера пенсионных выплат по стране — 6410,1 грн. Проблема состоит в формуле расчета: собственная зарплата соотносится со средней, умножается на количество лет стажа и коэффициент 1%, после чего учитывается средняя зарплата за три последних года.

Более 3,62 млн. украинских пенсионеров (35,3%) получают менее 4 тыс. грн, еще 5,72 млн (55,8%) – до 5 тыс. грн. Это значит, что даже средний доход в течение жизни не гарантирует выплаты, которые позволят достойно жить в старости. Пенсионная система фактически не выполняет своей главной функции – обеспечивать человека после завершения трудовой деятельности.

Чтобы в будущем получать хотя бы 10 тысяч. грн, официальная зарплата должна составлять не менее 38,3 тыс. грн. грн. Для 11 тыс. грн нужно 42,2 тыс. грн, для 12 тыс. грн. – 46 тыс. грн, для 13 тыс. – 49,9 тыс. грн, для 14 тыс. – 53,79 тыс. грн, для 15 тыс. – 57,65 тыс. грн. Большинство украинцев получают зарплату в разы меньше этих сумм, следовательно, шансов на достойную пенсию практически нет.

Минимальная пенсия сейчас составляет 2361 грн, и именно на такую сумму могут претендовать те, кто получал минимальную зарплату или имел недостаточный стаж. Однако даже полный стаж и официальные отчисления из средней зарплаты не защищают от нищеты после выхода на пенсию.

Почему солидарная система не работает

Солидарная пенсионная система Украины функционирует по принципу, когда работающее население содержит нынешних пенсионеров. Эта модель эффективно работает только в условиях роста количества трудоспособных граждан и высокой доли официальной занятости. Однако в Украине ситуация противоположная: демографические прогнозы свидетельствуют об уменьшении населения на 8-10 млн человек до 2050 года, а уровень теневой занятости остается высоким, что сокращает поступление в Пенсионный фонд. Кроме того, значительная часть украинцев выезжает за границу, не производя отчислений в систему.

Экономист Алексей Кущ отмечает: "У нашего государства нет средств даже на то, чтобы финансировать солидарную пенсионную систему. А такая система дефицитна и получает дотаций на почти 180 млрд грн ежемесячно". Он отмечает, что дефицитные условия заставляют государство постоянно дотировать систему из бюджета, которая не решает проблемы, а лишь откладывает ее обострение. Дальнейшее увеличение налогов на труд может привести к еще большей тенизации рынка и уменьшению поступлений.

Также проблемой является постоянное изменение правил солидарной системы. Украинцы не уверены, какой размер выплат получат в будущем и это подрывает доверие к государству. Учитывая нестабильную экономику, высокую инфляцию и отсутствие механизмов инвестирования пенсионных средств, солидарная модель постепенно теряет способность обеспечивать достойный уровень жизни пожилых людей.

Преимущества частных пенсионных фондов

В Украине действуют 63 негосударственных пенсионных фонда (НПФ), большинство из них сосредоточены в Киеве. Частные взносы позволяют самостоятельно накапливать средства в старости, не завися полностью от государства. Например, если ежемесячно откладывать 1000 грн. в течение 30 лет, можно накопить 3,08 млн. грн., что обеспечит ежемесячную выплату около 72,5 тыс. грн. грн в течение 30 лет. При взносах 2000 грн на 20 лет накопление составит 1,83 млн грн, а пенсия – 43,3 тыс. грн. грн.

Эксперт Даниил Монин отмечает : "Солидарная система неплохо работает в условиях демографического роста. Но в Украине прогнозируется уменьшение населения, и нагрузка на работающих будет только расти. Накопительная система – это персональные средства, дополнительный бонус к солидарной системе, и она позволяет сохранить больше для своей старости".

НПФ инвестируют взносы в финансовые инструменты, в частности в облигации внутреннего госзайма с доходностью 15,5-19,75% годовых, что позволяет расти накоплением. Хотя выплаты облагаются налогом по ставкам 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора, частные фонды позволяют получить значительно больший доход, чем государственная пенсия, особенно для тех, чья официальная зарплата далека от 40–60 тыс. грн в месяц.

Основным преимуществом участия в НПФ является дисциплина накоплений: попавшие на счет средства нельзя снять или потратить на спонтанные покупки. Взносы в НПФ – непосредственное сбережение средств на пенсию. Это однозначно следует делать тем, кто не имеет выдержки и не может накапливать эти средства в старости в другой форме. Большинство людей тратят на какие-то часто не очень нужные вещи, спонтанные покупки. Если средства перечислять в ПФ, они находятся там до получения права на пенсию, инвестируются, растет их покупательная способность.

В то же время эксперты отмечают ограниченность инструментов для инвестиций в Украине, потому что сейчас не лучшее время, когда можно рассматривать украинские НПФ. У них есть только два инструмента, которыми оперируют – депозиты и ОВГЗ, а других фактически нет, чтобы они соответствовали уровню надежности. Несмотря на это, фонды предлагают профессиональное управление средствами, что может обеспечить лучший доход, чем сбережения под подушкой.

Еще одним преимуществом НПФ является законодательная защита денежных средств. Украинское законодательство содержит более 40 предохранителей от мошенничества и злоупотреблений, заимствованных из международной практики. Система доказала свою устойчивость во время финансового кризиса 2008 года, начала войны в 2014 году и полномасштабного вторжения в 2022 году. Даже в случае ликвидации фонда средства вкладчиков не исчезают, а переводятся в другой НПФ, что минимизирует риски потерь.

Таким образом, частные пенсионные фонды позволяют дисциплинированно накапливать средства, сохраняя их покупательную способность и повышая финансовую безопасность в старости, даже при ограниченном выборе инвестиционных инструментов.