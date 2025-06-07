Повышение пенсионного возраста до 70 лет в Дании и европейские тренды: что ждет Украину

Пенсионный возраст во многих странах Европы и мира постепенно повышается из-за изменений демографической ситуации и экономических вызовов. Украина также не остается в стороне от этих тенденций, что вызывает беспокойство среди многих граждан. В этой статье мы попытаемся разобраться, почему растет пенсионный возраст, какие факторы влияют на это решение, и что следует ожидать украинцам в ближайшем будущем.

Угрожает ли Украине повышение пенсионного возраста. Фото из открытых источников

Датская модель: баланс между государством и частной инициативой

В мае 2025 года парламент Дании принял историческое решение — к 2040 году пенсионный возраст в стране будет повышен до 70 лет. Это самый высокий показатель в Европе. Согласно новому закону, на пенсию в 70 лет выйдут граждане, рожденные после 31 декабря 1970 года. Решение было поддержано 81 депутатом, в то время как 21 высказался против. Закон вызвал многочисленные протесты в Копенгагене, однако датские власти подчеркивают: это изменение является частью стратегического плана по поддержанию финансовой стабильности пенсионной системы. С 2006 года Дания привязала пенсионный возраст к продолжительности жизни, пересматривая его каждые пять лет. Пока он составляет 67 лет, в 2030-м возрастет до 68, в 2035-м — до 69. А с 2040-го года — до 70.

Эта динамика не стала неожиданностью. Она базируется на давно принятом политическом соглашении, известном как "Реформа социального обеспечения". Суть модели состоит в том, что пенсионный возраст меняется пропорционально росту средней продолжительности жизни. В Дании этот показатель составляет 79,25 года (мужчины – 76,82 года, женщины – 81,81 года). Ограничения повышения установлены на уровне одного года за пятилетний период, чтобы обеспечить предсказуемость и постепенность изменений.

Несмотря на повышение пенсионного возраста, система обеспечения пожилых людей в Дании остается одной из самых эффективных в мире. По данным OECD, уровень замещения заработной платы пенсией превышает 70%. При этом только 21% обеспечивает государство. Остальные — 49% — составляют частные пенсионные накопления. Около 90% работающих граждан вносят вклад в частные пенсионные фонды. Размер взносов колеблется от 10 до 18% от заработной платы. Совокупный объем активов пенсионных фондов составляет более 4 трлн крон, или $396 млрд, что превышает ВВП Дании в полтора раза.

Такой подход позволяет не только снизить давление на государственные финансы, но и стимулирует долгосрочное планирование со стороны граждан. Большинство фондов инвестируют средства в международные финансовые инструменты, обеспечивая устойчивый доход и рост капитала. Прозрачная структура, фискальная ответственность и системный подход к пенсионной реформе – вот главные факторы датского успеха. И хотя государственная часть пенсии составляет всего 21% от дохода перед пенсией, система в целом обеспечивает высокий уровень жизни для пожилых людей.

Европейский пенсионный тренд: путь к 70 годам

Дания – не единственный пример. Согласно прогнозам OECD, к 2060 году средний пенсионный возраст в странах ЕС возрастет до 67 лет, а в отдельных государствах, в частности в скандинавских, достигнет или превысит 70. Сейчас в большинстве европейских стран пенсионный возраст для мужчин составляет от 62 до 67 лет, для женщин — от 60 до 67 лет. В странах Северной Европы, таких как Норвегия, Исландия и Дания, уже установлен 67 лет как стандартный пенсионный возраст. В Нидерландах он равен 66,6 года, в Германии – 65,8, в Португалии – 65,6. Франция отмечается самым низким пенсионным возрастом среди крупных экономик ЕС — 64,8 года, хотя для родившихся после 1968 года возраст выхода на пенсию увеличен до 64 лет.

Эти изменения обусловлены ростом продолжительности жизни и количеством лет, проведённых на пенсии. По мере старения населения возрастает нагрузка на бюджет и пенсионные фонды. Чтобы сохранить баланс между вкладами работающего населения и расходами на пенсионные выплаты правительства вынуждены повышать возраст выхода на пенсию. Опыт Франции показал, что даже умеренные повышения могут привести к массовым протестам, однако государства, как Дания, выбирают стратегию долгосрочного планирования и постепенного перехода.

Украинские реалии: когда выходят на пенсию сегодня

В Украине официальный пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и женщин (при наличии полного страхового стажа — от 30 до 35 лет). Если такой стаж отсутствует, пенсия назначается позже. В 2028 году пенсионный возраст для женщин, имеющих недостаточный стаж, возрастет до 63–65 лет. Украина уже несколько лет применяет так называемую "гибкую" систему: пенсия доступна после 60 лет только при наличии достаточного страхового стажа, иначе приходится работать дольше.

Однако даже с этой системой пенсионный возраст в Украине остается среди самых низких в Европе. При этом соотношение пенсий к средней зарплате (так называемый коэффициент замещения) составляет около 35%, что выше, чем в Дании. Однако следует учитывать, что в Украине практически отсутствует система частных пенсионных накоплений. Все пенсии фактически финансируются за счет нынешних налогоплательщиков. Пенсионный фонд регулярно дотируется из государственного бюджета.

Угрожает ли Украине повышение пенсионного возраста?

Вопрос повышения пенсионного возраста в Украине остается одним из самых чувствительных. Демографические тенденции – снижение рождаемости, рост продолжительности жизни и эмиграция трудоспособного населения – свидетельствуют о неизбежном росте нагрузки на солидарную систему. По данным Пенсионного фонда, на начало апреля 2025 года в Украине насчитывается около 10,3 млн. пенсионеров. При этом количество занятого населения — менее 15 млн. человек. Такой дисбаланс уже сейчас заставляет правительство изыскивать дополнительные источники финансирования.

По оценкам экспертов, без внедрения накопительной пенсионной системы или повышения пенсионного возраста финансовая устойчивость украинской пенсионной модели окажется под угрозой уже в ближайшие 10–15 лет. В то же время, ни одна политическая сила пока не готова открыто предложить такое решение, опасаясь потери электоральной поддержки. В отличие от Дании, где пенсионная стратегия определяется десятилетием вперед, в Украине доминируют краткосрочные подходы.

По словам представителей Министерства социальной политики, нет законодательных инициатив по повышению пенсионного возраста.

"Говорить о повышении пенсионного возраста нецелесообразно, — отметила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в комментарии 24 канала. — Прежде всего нужно создать равные условия для всех граждан в пенсионной системе, ведь только после этого можно будет обсуждать возможные изменения, учитывая демографические вызовы. Следует помнить, что каждый четвертый украинский пенсионер имеет право на досрочный выход, поэтому повышение возраста для тех, у кого он уже достаточно высок, было бы несправедливым"

Тем не менее, международные доноры, в частности МВФ, неоднократно подчеркивали необходимость реформирования пенсионной системы. Это означает, что в перспективе такой шаг возможен — если не в форме прямого повышения пенсионного возраста, то из-за более жестких требований к страховому стажу.

Что может позаимствовать Украина: уроки Дании

Пенсионная модель Дании показывает эффективную синергию государственного регулирования и частной инициативы. Гибкий механизм корректировки пенсионного возраста, связанный с продолжительностью жизни, создает предсказуемость и стабильность. Наличие мощного сектора частных накоплений снижает давление на бюджет и гарантирует достойный уровень жизни пожилым гражданам.

В Украине внедрение накопительной системы было запланировано еще в 2003 году, однако откладывалось из-за политической нестабильности. В 2021 году Верховная Рада приняла законопроект о введении второго уровня пенсионной системы, но на практике он еще не заработал. Эксперты указывают на отсутствие доверия к государственным институтам, низкий уровень финансовой грамотности и отсутствие механизмов стимулирования вкладов.

Возможное решение — создание независимого пенсионного агентства, которое будет администрировать взносы граждан, инвестировать в диверсифицированные инструменты и отчитываться о результатах. Опыт Дании доказывает: при прозрачности, стабильности и долгосрочной стратегии население охотно приобщается к накопительной модели.

Для Украины пора определиться с будущим пенсионной системы. Адаптация к демографическим реалиям, внедрение накопительного уровня и стратегическое планирование – ключ к обеспечению достойной старости для будущих поколений.