В 2025 году тема двойного налогообложения снова оказалась в центре внимания украинских граждан и налоговых органов. В связи с ростом количества украинцев, получающих доход за границей, актуальность этого вопроса только растет. Несмотря на наличие международных соглашений, призванных защищать налогоплательщиков от двойного взыскания, на практике ситуация не всегда проста или справедлива.

Проблема двойного налогообложения доходов: почему украинцы рискуют платить дважды

Двойное налогообложение возникает в случае, когда один человек вынужден платить налог на тот же доход в двух юрисдикциях. Для украинцев это обычно означает уплату налогов и в стране пребывания и в Украине, если они остаются налоговыми резидентами. По данным Государственной налоговой службы, в 2024 году граждане задекларировали 35,1 млрд. грн. иностранного дохода, что на 17,8 млрд. грн. больше, чем в предыдущем году. Сумма начисленного налога на доходы физических лиц составила 3,8 млрд грн, а военный сбор – 535,8 млн грн.

Налоговая резидентность: источник проблемы

Ключ к пониманию риска двойного налогообложения состоит в определении налоговой резидентности. Согласно законодательству Украины, это не только вопрос количества дней пребывания в стране (более 183 дней), но и оценка таких факторов как наличие жилья, семьи, бизнеса или другого источника интересов в Украине. Многие граждане, даже выехав за границу, остаются резидентами Украины, что обязывает их декларировать иностранные доходы и платить с них налоги.

Как подчеркнула и.о. главы ГНС Леся Карнаух, ежегодно растет количество сертификатов, подтверждающих налоговую резидентность Украины. В 2024 году выдано более 21 тысяч таких документов, а за первое полугодие 2025 уже 12,5 тысяч. Это свидетельствует о том, что многие украинцы остаются в сфере действия украинского налогового законодательства, даже проживая за границей.

Налоговая резидентность, особенно в военное время, становится гибкой и даже политизированной инструментом. Украинцы в ЕС часто не желают терять статус украинского резидента, чтобы сохранить имущество, социальные связи или потенциальные права возвращения. Но именно это и создает правовую ловушку, когда человек может быть резидентом двух стран одновременно.

Как избежать двойного налогообложения

У Украины есть действующие соглашения об избежании двойного налогообложения с 72 странами мира. Эти договоры предусматривают механизмы, позволяющие уменьшить или полностью избежать уплаты налога во второй раз. Но для этого граждане должны своевременно подать заявление, предоставить документы об уплате налогов за границей и правильно заполнить налоговую декларацию.

Алексей Кущ, финансовый аналитик Аналитического центра Объединенная Украина, подчеркивает необходимость создания гибкой системы налоговых льгот для репатриантов. "В Украине должна быть достаточно гибкая система ухода от двойного налогообложения, чтобы репатрианты, работая в тех странах, где они были, и постепенно перемещая свои экономические активы в Украину, не платили двойные налоги", — отметил эксперт.

Важно не только подписать соглашение, но и обеспечить его реальное функционирование через эффективную систему обмена налоговой информацией между странами. Новые соглашения, заключенные в 2025 году со странами, например Австрия, Нидерланды, Швейцария, включают положения об автоматическом обмене информацией, что является важным шагом в борьбе с уклонением от налогообложения и помогает предотвратить дублирование уплаты.

Законодательные сдвиги 2025 года

В июне 2025 года вступил в силу Закон №4278-IX, обновляющий перечень международных договоров об избежании двойного налогообложения. Этот документ является результатом масштабной инициативы в рамках глобальной стратегии BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), реализуемой под эгидой ОЭСР. Закон предусматривает изъятие из списка стран, не отвечающих современным стандартам прозрачности, в частности России, Беларуси, Сирии и Кубы.

Такие шаги имеют не только политическое, но и практическое значение. Удаление означает отсутствие налоговых льгот для граждан Украины, получающих доходы в этих странах, и повышение внимания со стороны украинской налоговой системы. Кроме того, новые соглашения с государствами ЕС и Азии позволяют пользоваться преимуществами, такими как снижение налоговых ставок или право на налоговый кредит.

Эти договоренности открывают новые возможности для украинского бизнеса и для физических лиц. Благодаря положениям МЛИ (Multilateral Instrument) теперь соглашения включают требования к бенефициарному владельцу дохода, автоматический обмен данными и разрешение налоговых споров. Это создает более предполагаемую налоговую среду, которой давно не хватало.

Что дальше?

Несмотря на принятые меры, многие украинцы все еще остаются в зоне риска. Причины – низкая налоговая грамотность, сложная бюрократия, отсутствие координации между странами. Согласно оценкам экспертов, значительная часть граждан просто не знает о необходимости декларировать иностранные доходы или не понимает, как правильно это сделать.

Леся Карнаух отмечает : "Государственная налоговая служба стремится улучшить свои услуги, чтобы они были удобны и безбарьерны во всех аспектах, а также интегрированы с другими государственными услугами. Мы будем работать с Министерством иностранных дел над перспективой включения необходимых налоговых услуг в систему электронного консула".

Развитие таких сервисов является действительно необходимым шагом. Ведь в 2025 году количество украинцев, проживающих за границей, остается значительным. Многие работают, инвестируют, сохраняют связь с Родиной. И именно благодаря эффективным налоговым механизмам они могут не только избежать лишнего финансового бремени, но и стать надежной опорой для экономики Украины.

В итоге избегая двойного налогообложения государство не только защищает граждан, но и создает имидж правовой и открытой страны, способной внедрять европейские практики и отвечать на глобальные вызовы.