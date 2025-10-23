Революция Open Banking: как технология открывает миллиардные возможности для украинских финтех-стартапов в 2025 году

В 2025 году украинский финансовый сектор переживает настоящую революцию благодаря внедрению Open Banking – системы, позволяющей банкам делиться данными клиентов с третьими сторонами с согласия пользователей. Это не просто техническая инновация, а шаг к более глубокой интеграции с европейским рынком.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), новые регуляции, принятые 1 августа 2025 г., открывают путь для финтех-стартапов к созданию инновационных сервисов, которые могут радикально изменить доступ к финансовым услугам. По оценкам экспертов, это приведет к росту конкуренции, снижению затрат для потребителей и усилению финансовой инклюзии, особенно в условиях военного времени.

Что такое Open Banking и роль PSD2 в его развитии

Open Banking – это модель, при которой банки обязаны предоставлять доступ к данным клиентам (например, балансам счетов, истории транзакций) третьим сторонам через стандартизированные API (интерфейсы прикладного программирования), но исключительно с разрешения пользователя. Эта концепция возникла в Европе благодаря директиве PSD2 (Payment Services Directive 2), принятой ЕС в 2015 году, которая вступила в силу в 2018 году. PSD2 направлена на усиление конкуренции в платежных услугах, повышение безопасности и стимулирование инноваций.

По данным Еврокомиссии, после внедрения PSD2 количество финтех-компаний в ЕС выросло на 25% за первые 3 года, а объем инвестиций в сектор превысил 20 миллиардов евро к 2023 году. В глобальном масштабе, по данным Всемирного банка, Open Banking способствует росту цифровой экономики, что позволяет создавать персонализированные финансовые продукты, такие как агрегаторы счетов или автоматизированные советники.

В Украине Open Banking адаптирован с учетом PSD2, но с локальными особенностями. НБУ утвердил 3 ключевых постановления №80, 81 и 82 от 25 июля 2025 года, регулирующих безопасный обмен данными, доступ третьих сторон (third-party providers, TPP) к счетам и стандарты API. Это отвечает обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС и готовит страну к присоединению к Single Euro Payments Area (SEPA). Как отметил Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков: "Украинская модель построена с учетом принципов PSD2 и стандартов SEPA, особенно по безопасности платежей, сильной аутентификации и роли TPP". Такой подход не только модернизирует инфраструктуру, но и снижает барьеры для входа новых игроков на рынок, где традиционные банки до сих пор доминируют.

Рост открытого банкинга на Украине происходит на фоне глобальных тенденций. Поданным отчета Fintech Strategy НБУ к 2025 году, количество финтех-стартапов в мире выросло с 12 000 в 2018-м до более 26 000 в 2021-м, а в Украине – со 100 до 200 за аналогичный период. Это свидетельствует о потенциале: Open Banking может увеличить объем инвестиций в украинский финтех на 30-40% в ближайшие годы, по оценкам экспертов.

Внедрение Open Banking в Украине: этапы и вызовы

Внедрение Open Banking в Украине происходит поэтапно. С 1 августа 2025 г. вступили в силу базовые регуляции, обязывающие банки (account servicing payment service providers, ASPSP) открыть API для TPP в течение пяти месяцев. До 31 декабря 2025 TPP должны зарегистрироваться и получить лицензии от НБУ, а с 1 января 2027 — повышенные требования к страхованию ответственности. Это обеспечивает безопасность данных, поскольку обмен происходит через защищенные каналы с сильной аутентификацией (например, Face ID или SMS).

Несмотря на войну, рост сектора поражает. По данным НБУ, в 2024-2025 годах инвестиции в украинский финтех достигли 37,8 миллиона долларов только за первую половину 2019 года (последние доступны данные до войны), а общая активность выросла на 45,6 миллиона долларов с 2014-го. Андрей Поддерогин, директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ, отмечает : "Кроме полномасштабной войны, мы столкнулись с еще одним вызовом, который успешно преодолели. Я имею в виду ракетный террор России, начавшийся осенью 2022 года, когда агрессор пытался погрузить Украину".

Также проблемы, с которыми сталкиваются банки, техническая их готовность банков и доверие пользователей. По данным Всемирного банка (Global Findex 2021), только 63% взрослых украинцев имели банковские счета по сравнению с 94% в ЕС. Однако в 2025 году, по обновленным данным Findex, этот показатель вырос до 72% благодаря цифровизации. Open Banking может ускорить этот процесс, позволяя стартапам создавать доступные сервисы для отдаленных регионов.

Кейсы успешных финтех-стартапов в Украине.

Украинские финтех-стартапы уже активно используют принципы O pen B anking. Самый яркий пример – Финтех-IT Group, разработчик Монобанк, ставший первым финтех-единорогом в Украине с отметкой в 1 миллиард долларов в 2025 году. Монобанк обслуживает около 10 миллионов клиентов, предлагая мгновенные платежи, кредиты и cashback без физических отделений. Основатели Олег Горховский и Михаил Рогальский интегрировали API для персонализированных услуг, что позволило расширить SME-финансирование. Инвесторы от Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) подчеркивают международный интерес к проекту: "Финтех-IT Group является ярким примером этой стратегии, достигая выдающихся результатов в секторе финансовых услуг Украины и лидируя в технологическом прогрессе и удовлетворенности клиентов".

Другой кейс Sportbank от Dyvotech, запущенный в 2019 году для фанатов активного образа жизни. Он использует Open Banking для интеграции с фитнес-приложениями, предлагая персональные кредиты и вознаграждения. По данным Украинской ассоциации финтех, такие нишевые банки выросли на 15% в 2023-2025 годах. Также достойны участники программы Mastercard Start Path Ukraine: AML Point для автоматизации финансового мониторинга и Electronic KYC для быстрой идентификации клиентов. Каждый из пяти отобранных стартапов получил по 10 тысяч долларов гранта, что позволило масштабировать решение для 100% покрытия рынка.

Еще один пример – Укрпочта Банк, лицензию на который получила Укрпочта в 2025 году. Игорь Смелянский, CEO Укрпочты, заявил: "С начала моего срока в Укрпочте более 8 лет назад я боролся за получение лицензии на открытие Ukrposhta Bank. Очевидно, что такая большая страна как Украина не может иметь только 4% городов и сел, покрытых банками и банкоматами". Этот банк планирует охватить 100% населенных пунктов в год, интегрируя Open Banking для сельских регионов.

Влияние Open Banking на финансовую инклюзию

Финансовая инклюзия – это доступность услуг для всех слоев населения, и Open Banking играет ключевую роль в ее усилении. По данным Всемирного банка (Global Findex 2025), 72% взрослых украинцев имеют доступ к мобильному интернету и финансовым аккаунтам, по сравнению с 63% в 2021-м. Однако в сельских районах этот показатель ниже – лишь 55%, из-за нехватки средств, недоверия к банкам и высоких тарифов, как отмечается в исследовании 2020 года. Open Banking решает это, позволяя TPP создавать дешевые альтернативы, такие как микрокредиты или агрегаторы платежей.

По данным НБУ, после внедрения PSD2-подобных норм количество активных пользователей цифровых платежей возросло на 20% в 2025 году. Исследование Vox Ukraine показывает, что Open Banking увеличивает доступ к кредитам на 15-20% для малого бизнеса, анализируя 168 стран. В микропредприятиях, по данным Всемирного банка ESM 2022, цифровизация повысила легкость ведения бизнеса на 25% благодаря лучшему доступу к финансам.

Показатель 2021 год (Global Findex) 2025 год (Global Findex) Изменение (%) Банковские счета 63% 72% 14% Использование мобильных платежей 45% 60% 33% Доступ к кредитам в сельских районах 40% 55% 38% Количество финтех-стартапов 150 250 67%

Как предпринимателям воспользоваться новыми возможностями

Для предпринимателей Open Banking открывает новые горизонты. Стартапы могут интегрировать API для создания продуктов, таких как персональные финансовые советники или автоматизированные платежи для SME. По данным Украинской ассоциации финтех, инвестиции в сектор составят 100 миллионов долларов в 2026-м, с фокусом на ИИ и блокчейн. Рекомендации: регистрируйтесь как TPP до конца 2025-го, инвестируйте в безопасность данных (согласно PSD2) и становитесь партнерами с банками.

Трудности, которые приходится преодолевать, включают в себя регуляторные барьеры и киберугрозы, хотя преимуществ больше: расходы снижаются на 20-30% и растет клиентская база. Как отметил Олег Горховский: " Fintech -IT Group планирует расширить продуктовую линейку, включая финансирование для SME, усиливая направление предоставления передовых цифровых банковских решений миллионам украинцев". Быстро адаптируемые предприниматели получат конкурентное преимущество.

Open Banking в 2025 году – это не только регуляция PSD2, но и катализатор для финтех-инноваций в Украине. С кейсами типа Монобанк и Укрпочта Банк, это усиливает финансовую инклюзию, делая услуги доступными для 100% населения. Для предпринимателей это шанс на рост, но с акцентом на безопасность и партнерство.