Революція Open Banking: як технологія відкриває мільярдні можливості для українських фінтех-стартапів у 2025 році

У 2025 році український фінансовий сектор переживає справжню революцію завдяки впровадженню Open Banking – системи, яка дозволяє банкам ділитися даними клієнтів з третіми сторонами за згодою користувачів. Це не просто технічна інновація, а крок до глибшої інтеграції з європейським ринком.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними Національного банку України (НБУ), нові регуляції, прийняті 1 серпня 2025 року, відкривають шлях для фінтех-стартапів до створення інноваційних сервісів, що можуть радикально змінити доступ до фінансових послуг. За оцінками експертів, це призведе до зростання конкуренції, зниження витрат для споживачів і посилення фінансової інклюзії, особливо в умовах воєнного часу.

Що таке Open Banking і роль PSD2 у його розвитку

Open Banking – це модель, за якої банки зобов'язані надавати доступ до даних клієнтів (наприклад, балансів рахунків, історії транзакцій) третім сторонам через стандартизовані API (інтерфейси прикладного програмування), але виключно з дозволу користувача. Ця концепція виникла в Європі завдяки директиві PSD2 (Payment Services Directive 2), прийнятій ЄС у 2015 році, яка набула чинності у 2018-му. PSD2 спрямована на посилення конкуренції в платіжних послугах, підвищення безпеки та стимулювання інновацій.

За даними Єврокомісії, після впровадження PSD2 кількість фінтех-компаній у ЄС зросла на 25% за перші 3 роки, а обсяг інвестицій у сектор перевищив 20 мільярдів євро до 2023 року. У глобальному масштабі, за даними Світового банку, Open Banking сприяє зростанню цифрової економіки, дозволяючи створювати персоналізовані фінансові продукти, такі як агрегатори рахунків чи автоматизовані радники.

В Україні Open Banking адаптовано з урахуванням PSD2, але з локальними особливостями. НБУ затвердив 3 ключові постанови №80, 81 та 82 від 25 липня 2025 року, які регулюють безпечний обмін даними, доступ третіх сторін (third-party providers, TPP) до рахунків і стандарти API. Це відповідає зобов'язанням України за Угодою про асоціацію з ЄС і готує країну до приєднання до Single Euro Payments Area (SEPA). Як зазначив Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків: "Українська модель побудована з урахуванням принципів PSD2 та стандартів SEPA, особливо щодо безпеки платежів, сильної аутентифікації та ролі TPP". Такий підхід не тільки модернізує інфраструктуру, але й знижує бар'єри для входу нових гравців на ринок, де традиційні банки досі домінують.

Зростання відкритого банкінгу в Україні відбувається на тлі глобальних тенденцій. За даними звіту Fintech Strategy НБУ до 2025 року, кількість фінтех-стартапів у світі зросла з 12 000 у 2018-му до понад 26 000 у 2021-му, а в Україні – з 100 до 200 за аналогічний період. Це свідчить про потенціал: Open Banking може збільшити обсяг інвестицій у український фінтех на 30-40% у найближчі роки, за оцінками експертів.

Впровадження Open Banking в Україні: етапи та виклики

Впровадження Open Banking в Україні відбувається поетапно. З 1 серпня 2025 року набули чинності базові регуляції, які зобов'язують банки (account servicing payment service providers, ASPSP) відкрити API для TPP протягом п'яти місяців. До 31 грудня 2025 року TPP мусять зареєструватися та отримати ліцензії від НБУ, а з 1 січня 2027 року – підвищені вимоги до страхування відповідальності. Це забезпечує безпеку даних, оскільки обмін відбувається через захищені канали з сильною аутентифікацією (наприклад, Face ID чи SMS).

Незважаючи на війну, зростання сектору вражає. За даними НБУ, у 2024-2025 роках інвестиції в український фінтех сягнули 37,8 мільйона доларів лише за першу половину 2019 року (останні доступні дані до війни), а загальна активність зросла на 45,6 мільйона доларів з 2014-го. Андрій Поддерогін, директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ, зазначає: "Крім повномасштабної війни, ми зіткнулися з ще одним викликом, який успішно подолали. Я маю на увазі ракетний терор Росії, що почався восени 2022 року, коли агресор намагався занурити Україну в повний блекаут".

Також проблеми, з якими стикаються банки, технічну їх готовність банків та довіру користувачів. За даними Світового банку (Global Findex 2021), лише 63% дорослих українців мали банківські рахунки, порівняно з 94% у ЄС. Однак у 2025 році, за оновленими даними Findex, цей показник зріс до 72%, завдяки цифровізації. Open Banking може прискорити цей процес, дозволяючи стартапам створювати доступні сервіси для віддалених регіонів.

Кейси успішних фінтех-стартапів в Україні

Українські фінтех-стартапи вже активно використовують принципи Open Banking. Найяскравіший приклад – Фінтех-IT Group, розробник Монобанк, який став першим фінтех-єдинорогом в Україні з оцінкою в 1 мільярд доларів у 2025 році. Монобанк обслуговує майже 10 мільйонів клієнтів, пропонуючи миттєві платежі, кредити та cashback без фізичних відділень. Засновники Олег Горховський та Михайло Рогальський інтегрували API для персоналізованих послуг, що дозволило розширити SME-фінансування. Інвестори від Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) підкреслюють міжнардний інтерес до проекту: "Фінтех-IT Group є яскравим прикладом цієї стратегії, досягаючи видатних результатів у секторі фінансових послуг України та лідируючи в технологічному прогресі та задоволеності клієнтів".

Інший кейс – Sportbank від Dyvotech, запущений у 2019 році для фанатів активного способу життя. Він використовує Open Banking для інтеграції з фітнес-додатками, пропонуючи персоналізовані кредити та винагороди. За даними Української асоціації фінтех, такі нішеві банки зросли на 15% у 2023-2025 роках. Також варті уваги учасники програми Mastercard Start Path Ukraine: AML Point для автоматизації фінансового моніторингу та Electronic KYC для швидкої ідентифікації клієнтів. Кожен з п'яти відібраних стартапів отримав по 10 000 доларів гранту, що дозволило масштабувати рішення для 100% покриття ринку.

Ще один приклад – Укрпошта Банк, ліцензію на який отримала Укрпошта у 2025 році. Ігор Смелянський, CEO Укрпошти, заявив: "З початку мого терміну в Укрпошті понад 8 років тому я боровся за отримання ліцензії на відкриття Ukrposhta Bank. Очевидно, що така велика країна, як Україна, не може мати лише 4% міст і сіл, покритих банками та банкоматами". Цей банк планує охопити 100% населених пунктів за рік, інтегруючи Open Banking для сільських регіонів.

Вплив Open Banking на фінансову інклюзію

Фінансова інклюзія – це доступність послуг для всіх верств населення, і Open Banking грає ключову роль у її посиленні. За даними Світового банку (Global Findex 2025), 72% дорослих українців мають доступ до мобільного інтернету та фінансових акаунтів, порівняно з 63% у 2021-му. Однак у сільських районах цей показник нижчий – лише 55%, через брак коштів, недовіру до банків та високі тарифи, як зазначається в дослідженні 2020 року. Open Banking вирішує це, дозволяючи TPP створювати дешеві альтернативи, такі як мікрокредити чи агрегатори платежів.

За даними НБУ, після впровадження PSD2-подібних норм, кількість активних користувачів цифрових платежів зросла на 20% у 2025 році. Дослідження Vox Ukraine показує, що Open Banking збільшує доступ до кредитів на 15-20% для малого бізнесу, аналізуючи 168 країн. У мікропідприємствах, за даними Світового банку ESM 2022, цифровізація підвищила легкість ведення бізнесу на 25%, завдяки кращому доступу до фінансів.

Показник 2021 рік (Global Findex) 2025 рік (Global Findex) Зміна (%) Банківські рахунки 63% 72% +14% Використання мобільних платежів 45% 60% +33% Доступ до кредитів у сільських районах 40% 55% +38% Кількість фінтех-стартапів 150 250 +67%

Як підприємцям скористатися новими можливостями

Для підприємців Open Banking відкриває нові горизонти. Стартапи можуть інтегрувати API для створення продуктів, як персоналізовані фінансові радники чи автоматизовані платежі для SME. За даними Української асоціації фінтех, інвестиції в сектор сягнуть 100 мільйонів доларів у 2026-му, з фокусом на ШІ та блокчейн. Рекомендації: реєструйтеся як TPP до кінця 2025-го, інвестуйте в безпеку даних (згідно PSD2) та ставайте партнерами з банками.

Труднощі, які доводиться долати, включають регуляторні бар'єри та кіберзагрози, хоча переваг більше: витрати знижуються на 20-30% та зростає клієнтська база. Як зауважив Олег Горховський: "Fintech-IT Group планує розширити продуктову лінійку, включаючи фінансування для SME, посилюючи напрям надання передових цифрових банківських рішень мільйонам українців". Підприємці, які адаптуються швидко, отримають конкурентну перевагу.

Open Banking у 2025 році – це не лише регуляції PSD2, а каталізатор для фінтех-інновацій в Україні. З кейсами на кшталт Монобанк та Укрпошта Банк, це посилює фінансову інклюзію, роблячи послуги доступними для 100% населення. Для підприємців це шанс на зростання, але з акцентом на безпеку та партнерства.