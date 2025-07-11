Цена бензина имеет критическое значение для каждого украинского потребителя, ведь она оказывает непосредственное влияние на стоимость жизни — от поездок до цен в магазинах. Колебания мировых цен на нефть серьезно избивают по кошелькам украинцев, особенно в условиях полной импортозависимости. "Комментарии" попытались разобраться, почему в последнее время возросла стоимость горючего, какие факторы влияют на это и чего ожидать в ближайшее время.

Рынок топлива в Украине: к чему привели колебания цен на нефть и какие прогнозы стоимости бензина

Как геополитическая ситуация на Ближнем Востоке повлияла на цены

В июне 2025 года украинский рынок горючего испытал серьезное потрясение. Начало вооруженного конфликта между Израилем и Ираном 13 июня повлекло за собой стремительный рост цен на нефть на мировых биржах. В течение нескольких дней цены на Brent выросли с $64 до $75 за баррель. Как отметил аналитик Александр Сиренко, это мгновенно отразилось на украинских ценах: "На следующий день уже начали поднимать цены. В общей сложности за 10 дней бензин и дизтопливо выросли на заправках на 3 грн".

Цены на бензин А-95 в июне достигли 58,92 грн/л, а дизельное топливо – 55,88 грн/л. По словам Сиренко, причиной стали не только новые поставки дорогостоящего горючего, но и ожидание дальнейшего роста. "Украинские операторы отреагировали на это мгновенно", — подчеркнул эксперт.

Валютный фактор: как курс доллара и евро бьет по ценам

В дополнение к нефтяной нестабильности в июне курс доллара на наличном рынке достиг 42 грн, а евро приблизился к 50 грн. Закупка нефти и нефтепродуктов производится в валюте, поэтому каждое ослабление гривны автоматически повышает стоимость топлива для импортеров. Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в комментарии РБК-Украина подчеркнул : "Растет нефть, еще больше растет топливо в мире, плюс высокий курс евро. Думаю пока изменений по ценам на горючее особых не будет".

Этот двойной удар — рост мировых цен на нефть и ослабление гривны — привел к ситуации, когда даже при стабилизации котировок нефти украинские АЗС не спешили снижать цены. Потребители остались один на один с растущими затратами, а бизнес — с новыми финансовыми вызовами.

Автогаз: стабильность или иллюзия безопасности

Несмотря на всеобщее подорожание бензина и дизеля, цены на автогаз в июне почти не изменились. Согласно мониторингу, средняя цена снизилась с 34,83 до 34,51 грн/л. Однако, как предостерегает Александр Сиренко, это не обязательно хороший знак: "Это временный эффект. При росте спроса возможен дефицит и быстрое подорожание". Автогаз имеет другую логистику поставок и не так сильно зависит от котировок нефти, но спрос на него может расти на фоне удорожания других видов горючего.

Однако не все автомобилисты могут быстро перейти на газ – для этого требуется соответствующее техническое переоборудование, а инфраструктура использования газа все еще ограничена. Поэтому даже временное удешевление этого вида горючего не решает общую проблему стоимости транспортировки в Украине.

Экономические последствия: что испытывают бизнес и граждане

Рост цен на топливо оказывает волнообразный эффект для всей экономики. В первую очередь страдает аграрный сектор, логистика и розничная торговля. Повышение стоимости перевозок влечет рост цен на продукты, бытовую технику, одежду и другие товары. "Горючее – это стратегический ресурс, и его подорожание ощутимо в каждом магазине", – отмечают в "А-95".

Для потребителей это очередное снижение покупательной способности. Семейные бюджеты не успевают адаптироваться к подобным изменениям. А для бизнеса это необходимость либо поднимать цены, либо уменьшать затраты. Во многих случаях компании вынуждены свернуть или отложить инвестиционные проекты, пересмотреть логистику или даже сократить персонал.

Прогнозы на июль: будет ли откат цен?

После заключения перемирия между Израилем и Ираном котировки нефти упали до уровня начала июня — около 66,7 доллара за баррель нефти марки Brent. Это создает условия для понижения цен на украинских АЗС. "Ожидаем, что если разворота цен на нефть не произойдет, то цены на АЗС начнут постепенно падать", — утверждает Сергей Куюн. По его словам, понижение может составлять до 3 грн/л.

Впрочем, эксперты не спешат с оптимистичными прогнозами. По словам Сиренко, операторы рынка подняли цены не из-за фактического подорожания импортного горючего, а из-за опасений долговременного роста котировок. Поэтому сейчас снижение стоимости горючего происходит медленнее, чем могло быть в условиях конкурентной среды. Антимонопольный комитет, со своей стороны, не видит оснований для вмешательства, ссылаясь на рыночное ценообразование.

Долгосрочная перспектива: что говорит НБУ и мировые аналитики

Национальный банк Украины в апреле 2025 года пересмотрел свои прогнозы: вместо 13,5% годового роста цен на топливо сейчас ожидается только 1,2%. Это обусловлено коррекцией мировых цен на нефть после временного пика. Аналитики Goldman Sachs также предполагают, что к концу 2025 года Brent может стоить $62, а к 2026 году снизиться до $55.

Если такие прогнозы оправдаются, украинским потребителям следует ожидать постепенного, хоть и незначительного, снижения цен. Однако рынок остается чувствительным к глобальным рискам. Любое новое обострение конфликта или валютная нестабильность могут снова обернуться очередной волной удорожания.

Стратегия на будущее

Текущая ситуация на рынке горючего в Украине – зеркало зависимости от внешних факторов. Отсутствие собственного производства, импортозависимость и уязвимость к валютным колебаниям делают украинский рынок нестабильным. Для укрепления позиций необходима национальная стратегия: диверсификация источников, инвестирование в собственные НПЗ, стабильная валютная политика.

По словам Сергея Куюна, снижение цен на нефть ударит по доходам России, что является важным стратегическим фактом. В таком контексте борьба за стабильные цены на топливо — это также вклад в экономическую и энергетическую безопасность государства. Для потребителей это означает необходимость адаптации: сознательная планировка затрат, переход на экономичные автомобили и поддержка прозрачных рыночных механизмов.

Цены на горючее – не только тема для обсуждения водителей. Это фактор, формирующий экономику страны, ее политику и стабильность в самом широком смысле. От нашей способности реагировать на сегодняшние вызовы зависит будущее энергетической безопасности Украины.