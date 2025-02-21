Три года войны с Россией: выдержит ли экономика Украины с удавкой на шее

Кто бы что не говорил, а экономический фронт играет одну из ключевых ролей в войне. И это не только о зарплатах для военных. Защитников нужно одевать, покупать им оружие и технику, платить зарплату или выплачивать их семьям компенсации в случае гибели. При этом, важно понимать, что как никогда важен и тыл, которые должен иметь средства хотя бы для того, чтобы закрывать свои базовые потребности. В противном случае разговоры о мире любой ценой будут звучать все чаще. И очень странно, что правительство этого не понимает, продуцируя нелепые решения или коррупционные скандалы. Похоже, что вместо последнего решающего рывка, чтобы одержать победу, там расслабились, свыклись с войной и решили вести себя ровно так, как и до полномасштабного вторжения. То есть зарабатывать, сейчас просто не на дорогах, а войне.

Последствия войны в Украине

Потери – миллионы человек и сотни миллиардов долларов

В войне потери делятся на две части – собственно человеческие и экономические. И с оценкой по обоим параметрам дела обстоят весьма непросто.

Так, человеческие военные потери оцениваются весьма различно даже официальными лицами государств:

- президент Владимир Зеленский оценил потери ВСУ в 45 100 человек убитыми и 370 тысяч ранеными, а потери РФ в 300-350 тысяч убитыми и до 700 тысяч ранеными;

- президент США Дональд Трамп заявил о гибели 700 тысяч бойцов ВСУ и 1 млн российских военных.

Хотя человеческая жизнь бесценна, в экономическом измерении потери все-таки имеют свою цену. Так, единоразовая выплата за погибшего в ходе боевых действий бойца может достигать 15 млн грн, то есть семьи 45 тысяч бойцов ВСУ названных Владимиром Зеленским, могут претендовать на выплату 675 млрд грн или около 16 млрд дол. Единоразовая выплата для инвалидов колеблются от 671 тысячи до 1 млн 73 тысяч гривен в зависимости от группы, а ежемесячная пенсия не ниже 8499 гривен.

Но кроме прямых потерь в виде выплат и пенсий, погибшие и нетрудоспособные бойцы невольно нанесут экономике и потери в виде продукции, которую не смогут произвести. Так, если средний показатель ВВП на 1 украинца в 2023-м году составлял 5181 доллар США, утрата 100 тысяч рабочих рук эквивалентна утрате 500 млн дол. непроизведенной продукции.

Но это явно бледнеет на фоне 4,2 млн украинцев, которые на конец 2024 года числились беженцами в странах Европы. Если по подсчетам министра национального единства Украины Алексея Чернышова, назад в страну вернутся только 30% выехавших, украинская экономика может потерять 3 млн пар рабочих рук и еще 15 млрд дол. валового внутреннего продукта.

При этом экономический ущерб от российской агрессии президент Владимир Зеленский оценил в 800 млрд дол., американский Bloomberg на восстановление зданий, инфраструктуры и экономики Украины считает не менее 230 миллиардов долларов.

Цена войны – не менее 800 миллиардов для России и минимум 200 млрд для Украины

Другой экономический показатель – цена войны, то есть прямые финансовые расходы на ее ведение. Так, согласно данным бывшего финансиста Bank of America и Morgan Stanley Крейга Кеннеди в колонке для Navigating Russia цена войны для России может составлять около 400 млрд дол. 50% этой суммы приходятся на прямые военные расходы, и еще 50% на скрытое финансирование банками предприятий российских ВПК. Еще порядка 100 млрд дол. по подсчетам портала Минфин может стоить российская техника, уничтоженная в Украине.

Также следует прибавить около 300 млрд дол. российских активов, "замороженных" в мире после нападения на Украину — они хотя формально и не потрачены, но для страны-агрессора явно находятся в графе "убыток".

Расходы Украины на войну посчитать сложнее, так согласно официальным данным за 2022-2024 годы Украина потратила на войну примерно 191 млрд дол:

- 44 млрд дол. в 2022-м;

- 1 трлн 843 млрд грн. или 47 млрд дол. при среднем курсе в 38 грн. в 2023-м;

- около 100 млрд дол. в 2024-м.

В то же время на что именно пошли эти деньги, а главное – их происхождение, неизвестно, поскольку по подсчетам СМИ, на ноябрь 2024 года Украина получила или ей была обещана, международной помощи на сумму в 391 млрд евро.

Основные доноры Украины – США и Европа

В основном оборонительную войну Украины против России финансируют международные партнеры (цифры на 31 октября 2024 года), основные расходы пришлись на такие страны как:

США – почти 119 млрд евро;

ЕС – 115,6 млрд евро;

Германия – 25,5 млрд евро;

Великобритания – 23,6 млрд евро;

Норвегия – 13,1 млрд евро.

Вместе с тем как утверждает спикер НАТО Эллисон Харт, в 2024-м году вклад США в помощь Украине стал менее заметен чем от других стран, входящих в блок НАТО. Так, из предоставленной помощи на более чем 50 млрд евро, больше половины пришлись на страны Североатлантического Альянса и Канаду, а меньшая часть на собственно США.

При этом эксперты опасаются, что помощь от доноров будет снижаться каждый год, поэтому непонятно, как экономика Украины будет выживать в будущем. Но похоже, правительство "так далеко вперед" не заглядывает.

Украина и украинцы стали беднее, а россияне – богаче

Впрочем, куда важнее для рядовых украинцев ответ на вопрос – как война отразилась на личном благосостоянии, и тут ответ будет удручающий:

- так, только по официальным данным инфляция за 2022-2024 годы составила 43,7%, то есть украинцы стали платить за те же товары едва ли не в 1,5 раза больше чем прежде

- следующий важный показатель – курс доллара, который с 29 гривен накануне российского вторжения за 3 года вырос до 42,3 гривен или почти на 46%;

- наконец, валовый внутренний продукт за время войны даже вырос – с 5,2 трлн грн в 2022-м до 6,5 трлн грн. по итогам 2023-го (данных за 2024-й пока нет). Если оценивать в долларах, ВВП также вырос – со 162 млрд. дол. до 178,8 млрд. дол. Но в то же время эксперты прогнозируют рост ВВП по итогам 2024-го до 199,5 млрд дол., что по-прежнему будет меньше показателя 2021-го.

Для сравнения аналогичные показатели в российской экономике выглядят куда лучше:

- инфляция по официальным данным составила 28,8%;

- курс доллара к рублю упал с 80 рублей 23 февраля 2022 года до 91,5 руб. на середину февраля 2024-го;

- ВВП РФ вырос в долларах с 1,83 трлн дол. в 2021-м до 2,14 трлн дол. в 2024-м.

Власти берут народ под налоговый колпак

Казалось бы, власти в Украине должны были бы обеспокоится тем, что народ, хоть и во время войны, стал жить беднее, а экономика падать. Но, как всегда, решение было принято максимально популисткое. Речь идет о выделении каждому украинцу по тысяче гривен.

"Вместо реального укрепления обороноспособности государства вместо дофинансирования Министерства обороны Украины, потребность которого на этот год составляет дополнительных 6,7 млрд грн — правительство извлекает из резервного фонда 5 млрд для распыления их в виде 1000 грн каждому обратившемуся!", — заявила народный депутат Ирина Фриз.

Помимо этого, правительство еще раз дало в штангу и решило усложнить жизнь малому и среднему бизнесу. Речь идет об изменении налогового периода для предоставления отчетности по НДФЛ и ЕСВ с квартального на месячный. Адвокат Игорь Головань отмечает, что такой шаг не только создает дополнительные трудности для предпринимателей, но и фактически превращает налоговую систему в инструмент бюрократического контроля. Облегчает ли это ведение бизнеса? Увеличивает ли поступления в бюджет? Скорее, наоборот – демотивирует предпринимателей и заставляет многих либо искать теневые варианты, либо вообще сворачивать деятельность.

Коррупция никуда не делась

Скандалы вокруг экономических решений правительства Шмыгаля касаются не только налогового давления, но и нелепых расходов. Самым ярким примером стала история с покупкой устаревших ядерных реакторов в Болгарии, на чем настаивал президент. Как отмечает нардеп Ярослав Железняк, речь шла о расходах в 27-30 миллиардов гривен без четких объяснений, зачем эти блоки нужны и как их можно будет эксплуатировать.

Это решение вызвало возмущение даже у провластной фракции в Верховной Раде. Депутаты отказались голосовать за законопроект, однако президентская команда все же нашла способ протолкнуть решение, выдав его за стратегическую потребность страны. Некоторые парламентарии уже заявили, что вместо поддержки экономики эти средства фактически попали в "черную дыру" коррупционных схем и непонятных финансовых махинаций.

Все эксперты сходятся в одном. Экономика крайне важна для страны. Глупо считать, через сколько времени экономика РФ упадет настолько, что она не сможет больше вести войну высокой интенсивности против Украины. Нужно наоборот, сделать все для того, чтобы развивать свою экономику, поддерживать бизнес и жестко бороться с коррупцией. Но вот похоже, что это все еще та задача со звездочкой для премьера Дениса Шмыгаля и его команды.



