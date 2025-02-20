Украина после 3 лет полномасштабной войны: экономические итоги

Полномасштабная война, развязанная Россией в 2022 году, нанесла Украине значительные потери, которые и дальше продолжают расти. Однако несмотря на сложные условия, экономика страны постепенно адаптируется к новым реалиям. "Комментарии" попытались подвести итоги после трех лет войны для нашего государства и очертить перспективы его дальнейшего развития.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Человеческие потери и демографический кризис

Три года полномасштабной войны привели к огромным человеческим потерям. По данным Wall Street Journal, по состоянию на сентябрь 2024 Украина потеряла 480 тысяч военных убитыми и ранеными. В то же время президент Владимир Зеленский 4 февраля 2025 года заявил, что Украина потеряла 45 100 военных, а 390 тысяч получили ранения. Кроме этого, тысячи людей остаются пропавшими без вести или находятся в плену.

Демографические потери также оказали существенное влияние и на экономическую ситуацию в стране. Значительное количество трудоспособного населения уехало из страны, ища безопасных условий для жизни. Возвращение людей в Украину остается серьезным вызовом, поскольку страна нуждается как в рабочей силе, так и в высококвалифицированных специалистах.

За 2024 год почти 450 000 украинцев уехали за границу и не вернулись домой. Всего за 3 года полномасштабной войны страну покинуло около 3 миллионов граждан, не считая официальных беженцев, эмигрировавших сразу после вторжения в феврале 2022 года. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, на январь 2024 года более 6,3 миллиона украинцев продолжают жить как беженцы в европейских странах и по всему миру. Это создает существенное давление на рынок труда, систему общественного обеспечения и экономическое восстановление страны.

ВВП Украины: постепенное восстановление

Несмотря на катастрофическое падение ВВП в 2022 году на 29,1%, экономика постепенно приходит в себя. По данным Государственной службы статистики, в 2023 году рост ВВП составил 5,3%, а в 2024 году – 3,6%. Однако общий уровень ВВП Украины на начало 2025 года все еще не достиг довоенного уровня и составляет лишь 77% от показателя 2021 года.

По сравнению с Россией, чей ВВП вырос на 4,2% в 2024 году, несмотря на санкции, экономическое восстановление Украины выглядит медленнее. Это объясняется значительным разрушением инфраструктуры, нехваткой инвестиций и необходимостью поддержки оборонной сферы.

Государственный долг и финансовая помощь

По состоянию на 31 декабря 2024 года, государственный долг Украины составлял 6,98 трлн грн ($166,1 млрд), что равняется 87,9% ВВП. В 2024 году страна получила рекордные $41,7 млрд внешнего финансирования, а всего за три года войны помощь от международных партнеров достигла $115,2 млрд. Наибольшими донорами стали ЕС, США, Япония, МВФ, Канада и Всемирный банк. Тройка лидеров выглядит следующим образом: почти 45 млрд долларов поступило от ЕС, 31 млрд долларов – от США, 12,4 млрд долларов – от МВФ.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркивает, что поддержка со стороны партнеров критически важна для нашего государства: "Благодаря международной помощи нам удалось стабилизировать экономику, обеспечить социальные выплаты и финансировать армию". Однако вопрос будущего финансирования остается открытым, поскольку после 2027 прогнозируется сокращение объемов помощи до $5-12 млрд в год.

Расходы на оборону

Оборонные расходы Украины продолжают расти. В 2024 году на национальную безопасность и оборону было заложено 1,69 трлн. грн. (21,6% ВВП), а в 2025 году эта сумма достигнет 2,22 трлн. грн. (26,3% ВВП). Эти цифры подчеркивают важность военного финансирования, но в то же время создают серьезную нагрузку на государственный бюджет.

Для сравнения, Россия в 2025 году потратит 175,5 млрд. долларов США на оборонные нужды, что составляет 6,31% ее ВВП. В общей сложности на "национальную оборону" в 2025 году российский бюджет предусматривает 13,5 трлн рублей, а еще 3,5 трлн рублей – на "национальную безопасность". В сравнении с 2024 годом, когда военные расходы РФ составляли 140 млрд долларов (6% ВВП), в 2025 году бюджет вырос на 35 млрд долларов. Значительная часть этих средств будет направлена на производство вооружения, боеприпасов и военной техники, что усугубляет угрозу Украине и ее партнерам.

В то же время, такие огромные расходы на оборону нуждаются в значительном внешнем финансировании. Эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук отмечает : "Если убрать внешнее финансирование, стабильность гривны и все социальные выплаты окажутся под угрозой". Ввиду высокого уровня расходов на оборону стране приходится искать новые источники доходов.

Промышленность и ВПК: рост потенциала

Оборонно-промышленный комплекс Украины значительно нарастил свои возможности. В 2022 году на его развитие было заложено всего 2,5 млрд грн, в 2023 году – 12 млрд грн, а в 2024 – 39,6 млрд грн. В бюджете 2025 года на этот сектор предусмотрено 54,6 млрд. грн.

Украина стала одним из лидеров в производстве беспилотников – в 2024 году было законтрактовано 1,5 млн дронов. Также происходит расширение производства ракет, в частности, модернизация комплекса "Нептун" с перспективой увеличения дальности поражения до 1000 км. Это значительно укрепляет оборонный потенциал страны.

Инфляция и курс национальной валюты

Уровень инфляции остается важным индикатором экономической устойчивости. В 2022 году инфляция в Украине составила 26,6%, однако в 2023 году снизилась до 5,1%. В 2024 году она снова выросла до 12%, что связано с ростом расходов на оборону и государственный долг.

В сравнении с Россией, где инфляция в 2024 году составила 9,52%, украинская экономика демонстрирует определенную стабильность. Однако главной проблемой остается зависимость от внешней помощи и нехватка внутренних инвестиций.

Несмотря на значительные экономические потери, курс национальной валюты Украины по отношению к основным мировым валютам за последние 3 года не понес катастрофического падения, как многие ожидали в начале вторжения. Грамотная монетарная политика Нацбанка, жестко зафиксировавшего курс в первые месяцы войны, а также внешние заимствования, позволили удержать гривну в разумных пределах, а это стабилизировало экономическую ситуацию в стране. По состоянию на февраль 2025 г. курс гривны к доллару США не превышает 43 грн., таким образом украинская валюта за время полномасштабной войны девальвировала на 53%. Для сравнения, курс российского рубля страны – агрессора за это время "похудел" на 52%, хотя экономика РФ находится в гораздо лучшем состоянии, чем украинская, несмотря на западные санкции.

Сможет ли Украина удержать экономическую стабильность?

Ключевым вызовом для Украины остается поиск путей экономического роста без внешнего финансирования. В настоящее время страна получает около $40 млрд каждый год от международных партнеров, и без этих средств экономика может оказаться в серьезном кризисе.

Дмитрий Боярчук отмечает: "Правительство предприняло попытку частично заменить иностранные средства повышением налогов, но бизнес воспринимает это как усиление фискального давления". Прогнозируется, что в 2025 году налоговая нагрузка на компании может возрасти, что может оказать негативный эффект на деловую активность.

Украина стоит перед сложными выборами: либо расширять международное финансирование, либо развивать внутреннюю экономическую устойчивость. Три года войны показали, что украинская экономика способна адаптироваться к кризисным условиям, но ее будущее будет зависеть от эффективности реформ, привлечения инвестиций и продолжения международной поддержки.