Украинские грантожеры: куда идут деньги иностранных налогоплательщиков

В последние годы Украина значительно увеличила свою зависимость от международной грантовой поддержки. Краткосрочные программы, национальные фонды и подрядные структуры получают сотни миллионов долларов ежегодно из специальных средств западных доноров. Однако всегда остается один главный вопрос: действительно ли эти средства используются по назначению?

Куда уходят деньги иностранных налогоплательщиков

Как работает система предоставления грантов

Грантовое финансирование в Украине проходит через систему тендеров и конкурсов, в которых принимают участие различные неправительственные организации, исследовательские центры и даже государственные учреждения. Ежегодно сумма такого финансирования достигает миллиардов долларов, но контроль над его распределением остается спорным вопросом.

Большинство международных грантов предоставляются такими организациями как USAID, Европейский Союз, Всемирный банк и различные частные фонды, включая фонд Сороса. Условия предоставления финансирования зависят от цели программы, но в целом они включают требования по отчетности и эффективности использования средств. На практике, однако, выполнение этих условий часто вызывает сомнения.

Получатели иностранных грантов или грантожеры: кто они?

Среди крупнейших получателей грантов можно найти как известные украинские общественные организации, так и малоизвестные структуры, существующие исключительно благодаря иностранному финансированию. Некоторые из таких организаций занимаются реальной антикоррупционной деятельностью, социальными инициативами или реформами. Однако есть и такие, которые трудятся больше на бумаге, чем в реальной жизни.

За последние годы, в Украине появился целый ряд так называемых "грантожеров", организаций, специализирующихся на освоении отечественных и международных грантов, они научились мастерски составлять бизнес-план и собирать нужные документы ради ожидаемого гранта.

По словам заместителя директора Агентства регионального развития Волынской области Николая Полинкевича, сейчас Украина вышла на новый уровень по освоению международной помощи, в том числе в виде грантов.

"Если средства украинских программ так или иначе остаются в стране, то возможны международные – от нас уйдут. Философия максимально проста: если средства международных фондов не используем мы, их используют другие страны. Поэтому писать гранты и выигрывать актуально для нас, особенно во времени великой войны", — отмечает Полинкевич.

По официальным данным, большую часть финансирования получают структуры, связанные с государственным управлением. Например, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, Национальное агентство по предотвращению коррупции, Государственная служба финансового мониторинга Украины, Академия финансового мониторинга, Фонд государственного имущества Украины и даже Украинская железная дорога.

Кроме государственных учреждений, крупные гранты получают и общественные организации. К примеру, ОО "Технологии прогресса", ОО "ТОМ 14", ОО "Центр противодействия коррупции" и ГС "Поддержка деятельности всеукраинской сети добропорядочности и комплаенса". Совокупно эти организации получили более 90 млн. долларов только в рамках инициативы "Содействие добродетели".

Однако остается открытым вопрос эффективности распределения этих средств. Часть экспертов отмечает, что значительная часть финансирования идет на проведение тренингов, семинаров, исследований и круглых столов, оказывающих сомнительное влияние на реальное состояние коррупции в стране.

USAID временно приостановила финансирование украинских проектов

В начале 2025 года стало известно, что Американское агентство по международному развитию (USAID) временно прекратило финансирование всех проектов в Украине. Причина – аудит Госдепартамента США, решившего пересмотреть эффективность программ помощи.

Также у новой администрации Трампа, по имеющейся информации, возникло много вопросов к крупнейшим исполнителям от USAID в Украине – это американские компании Chemonics и DAI. Они управляют в Украине проектами на 1,5 млрд долларов и получают прибыль от грантов. Это нормальная практика, но их реальные доходы, владельцы и финансовая отчетность остаются закрытыми. Некоторые республиканцы в США уверены, что из-за таких компаний USAID финансировала демократов – якобы все пожертвования работников Chemonics пошли на кампанию Камалы Харрис.

Закрытие финансирования от USAID вызвало неоднозначную реакцию общества. Одни увидели в этом опасность для реальных реформаторских инициатив, другие — возможность проверить, куда уходят миллиарды долларов. В соцсетях даже появилась волна саркастических комментариев в адрес оставшихся без финансирования грантожеров.

"Получается, что 1,5 миллиарда долларов где-то делись. Часть использована в Украине по назначению, но сколько точно не известно, потому что многих отчетов нет. Часть осела по карманам американских компаний, часть пошла на предвыборную компанию Камалы Харрис. Как интересно. Что не украдено, еще в США, украдено уже в Украине и всем все равно! Отличная схема!", — написал комментарий один из пользователей ФБ в ответ на публикацию сообщения народного депутата Марьяна Заблоцкого.

Почему средства иностранных налогоплательщиков идут на преодоление коррупции в Украине, а она не уменьшается?

Несмотря на миллиарды долларов, направленных на антикоррупционные проекты в Украине, уровень коррупции в нашем государстве остается одним из самых высоких в Европе. Некоторые эксперты считают, что проблема заключается не в отсутствии финансирования, а в его неэффективном распределении.

Денис Гороховский, журналист-расследователь, отмечает: "Судя из списка получателей грантов, у нас уже давно должна быть нулевая коррупция и сильнейшие в мире медиа, но, как известно, ситуация совсем другая".

Действительно, большая часть международной помощи направляется не непосредственно на борьбу с коррупцией, а на сопутствующие расходы – административные услуги, круглые столы, тренинги и аналитические отчеты, часто не оказывающие реального влияния на ситуацию.

Как отмечает Марьян Заблоцкий, отчеты, находящиеся в открытом доступе различных организаций, в частности тех, которые должны были бороться с коррупцией, либо чисто формально составлены, либо не содержат детальной информации, которую можно было проверить. Поэтому вопрос, куда идут средства международных доноров, остается риторическим.

Итоги

Остановка финансирования USAID могла бы стать моментом честного обсуждения эффективности грантовых программ в Украине. Западные доноры имеют право потребовать большей прозрачности и подотчетности.

Украинское общество со своей стороны должно внимательнее следить за тем, как тратятся эти средства. Ведь международная поддержка очень важна для развития страны, особенно во время войны. Однако без реальной подотчетности и контроля за расходованием средств многие усилия могут оказаться напрасными. Поэтому сейчас особенно важно решить вопрос эффективного использования международной помощи и, наконец, сделать ее действительно полезной для Украины.