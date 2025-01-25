Украинский экспорт 2025: как страна, несмотря на третий год войны, наращивает поставки товаров за границу

На третьем году полномасштабной войны украинская экономика продолжает демонстрировать способность к адаптации и росту даже в крайне неблагоприятных условиях. Несмотря на военные вызовы, страна находит способ укрепить свои позиции на международной арене. Согласно данным Государственной таможенной службы, 2024 год завершился с рекордными показателями товарооборота – 112,3 миллиарда долларов, что на 13% больше, чем в 2023 году. Экспорт товаров составил 41,6 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем за последние 3 года. Эти цифры свидетельствуют о значительном потенциале Украины даже в состоянии войны. Рассмотрим, как именно наша страна добивается таких результатов и какие перспективы открываются перед ее экспортной политикой в 2025 году.

Фото портал "Комментарии"

Аграрный сектор: двигатель украинского экспорта

Основным достижением последних лет стала доминирующая роль аграрного сектора в структуре экспорта. Более 60% украинского экспорта пришлось на аграрную продукцию, что демонстрирует не только традиционную силу этого сегмента, но и способность адаптироваться в сложных условиях. В 2024 году украинские аграрии смогли поставить на международные рынки более 78,3 миллионов тонн продукции, получив 24,5 миллиарда долларов выручки.

Весомую долю экспорта заняло подсолнечное масло — за прошлый год его реализовали около 6 миллионов тонн на сумму 5,1 миллиарда долларов. Кукуруза стала вторым наиболее экспортируемым продуктом, объемы продаж которого выросли на 12,2% и составили 29,6 миллиона тонн. Однако выручка выросла всего на 2,3%, что свидетельствует об относительной стабильности цен на эту культуру.

В то же время, рынок мяса птицы показал рост выручки на 20% при увеличении физических объемов лишь на 5,6%. В 2024 году было экспортировано 447 000 тонн мяса на сумму 958 миллионов долларов. Настоящий прорыв осуществил сектор сахароварения: украинские производители поставили за границу 746,3 тысяч тонн сахара, заработав 419 миллионов долларов — самый высокий результат за последние два десятилетия.

Этот успех стал возможным благодаря инвестициям в модернизацию агротехнологий, обеспечивающих повышение урожайности, а также развитие логистических цепей, которые, несмотря на вызовы войны, остаются эффективными. Подсолнечное масло, кукуруза и пшеница остаются ключевыми экспортными позициями, обеспечивая значительные поступления в государственный бюджет. Украинские аграрии также активно осваивают новые рынки, привлекая международных партнеров и инвесторов для дальнейшего развития.

"Украина традиционно была крупным экспортером аграрной продукции, — отметил экономист и руководитель аналитического направления сети АНТС Илья Несходовский. — В то же время нельзя забывать, что наша металлургия понесла значительные потери из-за разрушения ключевых предприятий, таких как "Азовсталь" и Мариупольский металлургический комбинат. Когда эта отрасль занимала первые позиции в экспорте, но из-за этих событий ее доля существенно снизилась. А аграрный сектор остался единственным стабильным направлением экспорта. Хотя его доля со временем начала постепенно сокращаться из-за развития других отраслей, в ближайшие годы аграрная продукция, несомненно, будет оставаться ключевой статьей украинского экспорта”.

Продукция пищевой переработки: рост добавленной стоимости

Продукция пищевой переработки также играет немаловажную роль в укреплении экономики. Экспорт шоколада, печенья, молочных продуктов и других сладостей демонстрирует устойчивый рост, что свидетельствует о высоком спросе на украинские товары на международных рынках. Этот сегмент позволяет создавать добавленную стоимость, что важно для экономического роста страны.

По словам заместителя министра развития экономики Тараса Качки, в 2024 году продажи шоколада принесли 264 миллиона долларов, что на 38% больше, чем годом ранее. Выручка от экспорта печенья выросла на 27% и составила 269 миллионов долларов, а экспорт конфет без шоколада вырос на 15%, достигнув 215 миллионов долларов. Эти цифры демонстрируют не только качество украинской продукции, но ее востребованность на внешних рынках.

Украинские предприятия пищевой промышленности активно внедряют новейшие технологии, улучшают качество продукции и сосредотачиваются на экологичности. Благодаря этому украинские бренды становятся конкурентоспособными даже на взыскательных рынках ЕС. Кроме того, поддержка государства посредством грантов и программ стимулирования экспорта способствует укреплению этого сегмента.

Металлургический сектор: постепенное восстановление

Металлургическая отрасль Украины, хоть и понесла серьезные потери из-за войны, демонстрирует заметное восстановление. Экспорт железорудного сырья значительно увеличился в 2024 году, что свидетельствует о стабилизации производственных процессов в отрасли. Основными покупателями украинской металлопродукции остаются страны ЕС, Азии и Ближнего Востока.

В 2024 году экспорт железорудного сырья вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим годом и составил 33,7 миллиона тонн. Это стало возможным благодаря восстановлению морских путей поставок, что позволило достичь самых высоких показателей за три года. Выручка от экспорта выросла на 58% по сравнению с 2023 годом.

Также был отмечен значительный рост экспорта черных металлов: объемы поставок достигли 6,5 миллиона тонн, что на 25% больше, чем в прошлом году. В финансовом измерении выручка от полуфабрикатов составила 927 миллионов долларов (+52%), горячекатаного проката – 809 миллионов долларов (+38,9%), труб – 590 миллионов долларов (+125%), чугуна – 500 миллионов долларов (+6,1%), а прутков — 156 миллионов долларов (+19,3%).

Восстановление металлургии требует значительных инвестиций в восстановление разрушенных заводов, внедрение новых технологий и устойчивость поставок. Государство работает над привлечением международных инвесторов и разрабатывает программы по стимулированию экспорта металлопродукции. Кроме того, акцент делается на повышении энергоэффективности и экологичности производства, что отвечает современным требованиям мировых рынков.

Европейский Союз: главный партнер

Европейский Союз стал основным рынком сбыта украинской продукции, что открывает новые возможности для расширения торговых связей. Согласно последним данным, доля экспорта в страны ЕС в 2024 году достигла 59,5%, что свидетельствует об успехе политики евроинтеграции. Украинский экспорт в Евросоюз вырос на 1,34 миллиарда долларов или на 5,9%. Основными торговыми партнерами стали Польша, закупившая украинских товаров на 4,7 миллиарда долларов, Испания — на 2,9 миллиарда долларов, и Германия — на 2,8 миллиарда долларов.

Эта тенденция подчеркивает важность стратегического партнерства с ЕС. Украина активно работает над расширением ассортимента экспортируемых товаров, заключением новых соглашений о свободной торговле и адаптацией к стандартам ЕС. Результатом этого является увеличение конкурентоспособности украинской продукции и рост объемов поставок.

Диверсификация рынков: перспективы роста

В то же время, важной задачей остается диверсификация рынков сбыта и снижение зависимости от отдельных регионов. Это включает активную работу по выходу на рынки Азии, Африки и Латинской Америки, где спрос на украинскую аграрную и промышленную продукцию стремительно растет. Особо перспективным выглядит экспорт органической продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью.

Развитие высокотехнологичных секторов экономики также является ключевым направлением увеличения экспортного потенциала. Инвестиции в научные исследования, IT-сектор и зеленый бизнес создают условия для формирования новых отраслей, способных обеспечить долгосрочный экономический рост.

Вызовы и перспективы

Несмотря на значительные успехи, Украине все еще предстоит решить ряд вызовов, в частности, в сфере экспортной логистики и финансирования. Развитие инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса, а также создание благоприятных условий для инвестиций являются ключевыми аспектами, позволяющими сохранить позитивную динамику роста экспорта в 2025 году.

Международная торговля становится инструментом, помогающим Украине укреплять свою экономику даже в чрезвычайно сложных условиях. Благодаря упорной работе государства, бизнеса и международных партнеров, у страны есть все шансы достичь еще больших успехов в ближайшие годы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какими эффективными примерами развития экономики Китая может воспользоваться Украина.



