Долги и прибыль Александра Ярославского: что известно о бизнесе "олигарха" в Украине

Портал “Комментарии” рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг украинских политиков и бизнесменов, выехавших из Украины или тех, кого могут подозревать в пророссийских взглядах. Недавно портал публиковал информацию о том, как выехавший из страны экс-нардеп от запрещенной ОПЗЖ Игорь Абрамович зарабатывает на подакцизных товарах в Украине.

Александр Ярославский. Фото портал "Комментарии"

Важно, что даже если политик или бизнесмен давно покинул территорию Украины, в стране продолжают оставаться его бизнес- и прочие интересы. Один из таких — харьковский бизнесмен Александр Ярославский, покинувший Украину за 2 недели до российского вторжения из-за гибели человека. Также с тех пор его “актив” пополнился делом о вероятном хищении 5,8 млрд грн у государственной компании “Укрнафта”.

Из списка Forbes в криминальные дела

Уроженец ныне оккупированного Мариуполя в Донецкой области, еще ребенком переехал в Харьков, с которым и связал свою дальнейшую жизнь. Недолго проработав в правоохранительных органах Ярославский с распадом СССР занялся бизнесом и несколько лет провел в Москве. В нефтяном бизнесе заработал серьезные деньги и вернулся в Харьков. Уже здесь он удачно инвестировал вырученные деньги в банковский бизнес, став учредителем “Укрсиббанка”, а также получил личный капитал — женился на дочери главы Харьковской ОГА начала 90-х Масельского.

Все это помогало ему строить успешный бизнес, который после продажи “Укрсиббанка” иностранным инвесторам диверсифицировался — строительство, машиностроение, металлургия, гостиничный бизнес, недвижимость, банки, страхование, и даже футбол. Как результат, предприниматель стабильно входил в ТОП-20 богатейших украинцев, а в 2021-м даже занял 9-е место с состоянием в 820 млн долл.

Но все это если и не рухнуло, то осталось в прошлом, как и для многих его коллег, в 2022-м году. Правда виной тому было не российское вторжение, а ДТП 9 февраля 2022 года. В ходе аварии с участием авто из кортежа бизнесмена погиб пешеход. Сперва было заявлено, что за рулем находился водитель предпринимателя, но оказалось, что он даже отсутствовал на месте и Александр Ярославский превратился из потенциального свидетеля, в потенциального подозреваемого.

После смены руководства Нацполиции в регионе, Александр Ярославский покинул Украину, а в 2025 году по 3 года условно получили два человека, вероятно пытавшиеся сокрыть преступление – оговоривший себя водитель бизнесмена и его помощник. А вот истина в вопросе того, кто же сидел за рулем авто неизвестна и спустя 4,5 года, официально же Александр Ярославский допрошен в рамках дела как свидетель.

Банкротство, долги, но и прибыль есть, а главное – все подконтрольно

Шум, поднявшийся вокруг VIP-ДТП, заставляет предположить, что возможной причиной такого скандала со стороны правоохранителей было желание “закрыть” этот вопрос за счет бизнеса Александра Ярославского. Но если такие планы и были ранее, то их так и не реализовали. Причиной мог быть ряд факторов – начиная от войны и заканчивая юридическими деталями. Например, структура собственности бизнеса предпринимателя, основой которой является бизнес-группа DEVELOPMENT CONSTRUCTION HOLDING или просто DCH, в состав которой входят около 200 коммерческих структур.

Кроме этой главной структуры бизнес предпринимателя разбит еще на ряд холдинговых компаний, объединяющих фирмы по отраслевому или иному принципу, и ряд крупных компаний. Но все они в итоге ведут к конечному собственнику — Александру Ярославскому, указываемому то как резидент Великобритании, а то как резидент Кипра. Вероятно, это все и гарантирует ему некую безопасность его активов в Украине. Впрочем, финансовое состояние большинства его компаний тяжело назвать не только успешным, но даже стабильным, хотя есть и исключения.

Харьковский тракторный завод — в долгах, но работает, и может не платить долги 3 года

Говоря о наиболее "брендовом" бизнесе Александра Ярославского следует говорить об известной торговой марке вот уже более 90 лет – Харьковском тракторном заводе. Предприятие определенно переживает тяжелые времена, из-за кредиторской задолженности в 2,29 млрд грн, была открыта процедура банкротства и превентивной реструктуризации. Несмотря на это предприятие работает, правда финансовые результаты естественно негативные.

Так, по данным аналитического сервиса YouControl по итогам 2025 года ХТЗ выручил 272,9 млн грн, тогда как в 2021-м 123,1 млн грн, но деятельность завода убыточна. По итогам 1-го полугодия 2026 года завод выручил 59,2 млн грн и получил убыток в 17,8 млн грн, тогда как в 2025-м года за тот же период доход составил 125,3 млн грн, а убыток – 129,3 млн грн.

Такое улучшение показателей в виде снижения убытков в 7 раз – со 129 до 17 млн грн, дает предприятию шанс расплатиться с долгами. В пользу этого говорит и определение Хозяйственного суда Харьковской области, который запретил принудительное взыскание долгов ХТЗ до 17 марта 2029 года. То есть предприятие получило шанс остаться на плаву без банкротства и ликвидации, правда источником средств для Александра Ярославского, который через кипрский UGDC HOLDING LIMITED контролирует 91,76% акций завода, он явно быть перестал.

Металлургия – генерирует убытки и наращивает производство

Еще один промышленный актив бизнесмена — предприятия в сфере металлургической промышленности, представленные Криворожским железорудным рудником "Сухая балка" и Днепровским металлургическим заводом. Финансовое состояние обоих отличается в деталях, но в целом остается негативным.

Так, ЧАО "Днепровский металлургический завод" (сфера деятельности – производство чугуна, стали и ферросплавов, уставной фонд – 575,9 млн грн), который бизнесмен контролирует на 97,73% через другой кипрский оффшор DRAMPISCO LIMITED, снизил доход в 6 раз. Так, после выручки в почти 9,9 млрд грн в 2021-м году, предприятие в 2025 году выручило 1,66 млрд грн, а чистая прибыль в 1,7 млрд грн за тот же период сменилась убытком в 1,2 млрд грн. Неудивительно, что, как и ХТЗ, в январе 2026-го завод начал процедуру превентивной реструктуризации утвержденного до 27 февраля 2028 года. Результатом этого стало снова-таки снижение убытков: за первые 3 месяца упали в 4,6 раза – до 29 млн грн с прежних 133,9 млн.

Другой актив Александра Ярославского в металлургии – железорудный рудник "Сухая балка", может похвастаться даже некоторыми "тактическими" успехами. Так, завод не только не проходит процедуру банкротства или реструктуризации, но даже ввел в эксплуатацию новый блок по добыче железной руды на шахте Юбилейная с запасами более 30 тысяч тонн сырья. Всего с начала года таких блоков ввели в эксплуатацию 10.

Это видно и на результатах работы ЧАО "Сухая балка" (сфера деятельности – добыча железных руд, уставной фонд – 41,9 млн грн) в котором Александр Ярославский контролирует 77,41% акций. Предприятие снизило доход с 7,7 млрд грн в 2021-м до 2,7 млрд грн в 2025-м, правда это на 370 млн грн больше чем в 2024-м. Однако вместо 1,3 млрд чистой прибыли в 2021-м завод сумел сгенерировать лишь убыток – 334 млн в 2024-м и 420 млн в 2025-м.

Девелопмент и ТРЦ — от доходов к убыткам и наоборот

Как несложно заключить из названия бизнес-группы Александра Ярославского DEVELOPMENT CONSTRUCTION HOLDING, ключевым направлениям своего бизнеса он считал именно девелопмент, недвижимость и строительство и тут его дела идут по-разному.

Так, холдинговая компания ООО "Нью системс холдинг" (сфера деятельности – строительство жилых и нежилых зданий, уставной фонд – 159,7 млн грн) на 99,9999% собственность Ярославского и владеющая полностью или частично 20 фирмами из сферы строительства, демонстрирует странные показатели. Так, сервис YouControl показывает настоящую "аритмию" финрезультата предприятия – убыток в 132 тыс. грн в 2021 году, провал до 11,4 млн в 2022-м, огромная прибыль в 233,7 млн грн в 2024-м и снова убыток на 914 тыс. грн в 2025-м. С чем связаны эти показатели – загадка.

Заметим, что некоторые общественные активисты сообщают, что якобы через ООО "Нью системс холдинг" Александр Ярославский пытается контролировать рынок азартных игр Украины, отсюда и может быть такой с прибыльности. Заметим, что ООО действительно в мае 2025 года получило разрешение АМКУ на покупку ООО "Нейшн Диджитал Ентертейнмент" (сфера деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 1000 грн). Однако официально данное предприятие на 100% принадлежит Артему Александрову, владельцу ряда компаний, которых относят к группе DCH, к тому же по результатам 2025 года компания получила убыток в 16 млн грн.

"Зеркальная" ситуация сложилась вокруг ТРЦ "Караван" в Днепре, чьи 97,5 тыс. квадратных метров торговых площадей обеспечили бизнесмену место в рейтинге "Комментарии" самых богатых рантье Украины. Управляющая ТРЦ компания – ООО "Ди си эйч инфрастракче энд риал истейт" (сфера деятельности – консультирование по вопросам коммерческой недвижимости, уставной фонд – 1 млн 1 тыс. грн) на 100% принадлежит Александру Ярославскому и демонстрирует рост.

Так, доходы компании с 37,2 млн грн в 2021 году выросли до 42,8 млн грн в 2025-м, правда в 2023-м они доходили почти до 49 млн радует и пусть небольшая, но все-таки прибыль – 383 тыс. грн. В условиях растущего террора россиян по ТРЦ и бизнес-объектам "Караван" становится весьма рисковым активом, тем более что в августе 2026 года он уже испытал на себе атаку дронов, но вернулся в работу спустя 3 дня.

Ухудшились состояние и гостиничного бизнеса бизнесмена, что в условиях прифронтового Харькова не должно удивлять. Так, принадлежащий Александру Ярославскому отель Kharkiv Palace сгенерировав через управляющую компанию в 2023-м году чистую прибыль в 26,7 млн грн, с тех пор приносит лишь убыток – 45,5 млн в 2024-м и 25,5 млн в 2025-м.

Финансы Александра Ярославского – приносят доходы

Впрочем, основным активом харьковского бизнесмена всегда были финансы, а умение управлять ими сделало его успешным, о чем свидетельствует успешная сделка с "Укрсиббанком". С тех пор Александр Ярославский не изменил себе и большинство его финансовых активов приносят ему стабильную прибыль даже в условиях войны.

Так, принадлежащий ему банк "Кредит Днепр" принес Александру Ярославскому в 2025 году чистую прибыль в 287,8 млн грн после прибыли в 174,5 млн грн в 2024-м, и доход в 2,4 млрд и 1,8 млрд грн соответственно. Само банковское учреждение считается достаточно надежным.

Другое финансовое направление деятельности DCH – страхование, демонстрируют в условиях войны можно сказать феноменальный рост. Так, страховая компания "Инго" бизнесмена принесла ему в 2025 году чистую прибыль в 348 млн грн, тогда как в 2021-м это были 87,8 млн грн. В виде страховых премий компания смогла собрать 2,9 млрд грн.

Показатели же страховой компании "Оранта" относительно довоенных показателей еще выше – после 17,5 млн грн чистой прибыли в 2021 году, фирма смогла получить 279 млн грн чистой прибыли в 2025 году, нарастив прибыльность в 16 раз за 4 года. В виде страховых премий с клиентов были собраны 1,9 млрд грн.

В целом как сообщает “Интерфакс-Украина”, именно прирост финансового бизнеса Александра Ярославского позволил почти не снизить налоговые платежи несмотря на ситуацию с промышленными активами группы DCH и заплатить за 1-е полугодие 2026-го 1 млрд 259 млн грн налогов, сборов или всего на 11 млн грн меньше чем в январе-июне 2025-го. Также в компании отметили проблемы с возвратом НДС на сумму почти в 358 млн грн.

Заметим, это не единственная проблема с властями у Александра Ярославского и кроме поставленного "на паузу" дела со смертельным ДТП, ряд его компаний проходят по уголовному производству № 42022000000000719 о хищениях нефтепродуктов с "Укртатнафта". По версии следствия компании Ярославского "Сухая балка", "Днепровский металлургический завод" и "Бластко" (вид деятельности – добыча камня, уставной фонд – 8 млн 132 тыс. грн) могли участвовать в операциях по формированию возможно фиктивного налогового кредита и возмещению НДС. Совокупный ущерб от схемы оценивается в 25,5 млрд грн.

Кроме того, в рамках этого же уголовного производства говорится о хищении 5,8 млрд грн в “Укртатнафта” осуществленной вероятно группой лиц во главе с бывшим руководителем предприятия Павлом Овчаренко. По нему в офисах группы DCH также проводили обыски, что в компании назвали оказанием давления на бизнес.

Между тем Александр Ярославский далеко не единственный кто продолжает заниматься бизнесом в Украине, в то время как ему могут грозить тут годы тюремного заключения. Примером этого является пророссийский экс-нардеп Виктор Медведчук, о ком портал "Комментарии" подробно писал.



