Борги та прибуток Олександра Ярославського: що відомо про бізнес "олігарха" в Україні

Портал “Коментарі” розповідає про ситуацію, що складається довкола українських політиків та бізнесменів, які виїхали з України чи тих, кого можуть підозрювати у проросійських поглядах. Нещодавно портал публікував інформацію про те, як екснардеп від забороненої ОПЗЖ, який виїхав з країни, Ігор Абрамович заробляє на підакцизних товарах в Україні.

Олександр Ярославський. Фото портал "Коментарі"

Важливо, що навіть якщо політик чи бізнесмен давно залишив територію України, у країні продовжують залишатися його бізнесові та інші інтереси. Один із таких – харківський бізнесмен Олександр Ярославський, який залишив Україну за 2 тижні до російського вторгнення через загибель людини. Також з того часу його "актив" поповнився справою про ймовірне розкрадання 5,8 млрд грн у державної компанії "Укрнафта".

Зі списку Forbes у кримінальні справи

Уродженець нині окупованого Маріуполя на Донеччині ще дитиною переїхав до Харкова, з яким і пов'язав своє подальше життя. Недовго пропрацювавши в правоохоронних органах Ярославський із розпадом СРСР зайнявся бізнесом і кілька років провів у Москві. У нафтовому бізнесі заробив серйозні гроші та повернувся до Харкова. Вже тут він вдало інвестував виручені гроші у банківський бізнес, ставши засновником “Укрсиббанку”, а також отримав особистий капітал – одружився з дочкою голови Харківської ОДА початку 90-х Масельського.

Все це допомагало йому будувати успішний бізнес, який після продажу "Укрсиббанку" іноземним інвесторам диверсифікувався — будівництво, машинобудування, металургія, готельний бізнес, нерухомість, банки, страхування та навіть футбол. Як результат, підприємець стабільно входив до ТОП-20 найбагатших українців, а 2021-го навіть посів 9-е місце зі статком у 820 млн дол.

Але все це якщо і не розвалилося, то залишилося в минулому, як і для багатьох його колег, у 2022 році. Щоправда, виною тому було не російське вторгнення, а ДТП 9 лютого 2022 року. Через аварію за участю авто з кортежу бізнесмена загинув пішохід. Спершу було заявлено, що за кермом знаходився водій підприємця, але виявилося, що він навіть був відсутній на місці і Олександр Ярославський перетворився з потенційного свідка на потенційного підозрюваного.

Після зміни керівництва Нацполіції в регіоні Олександр Ярославський залишив Україну, а в 2025 році по 3 роки умовно отримали дві людини, які ймовірно намагалися приховати злочин – водій бізнесмена, який обмовив себе, і його помічник. А ось істина в питанні, хто ж сидів за кермом авто невідома і через 4,5 роки, офіційно Олександра Ярославського допитали в рамках справи як свідка.

Банкрутство, борги, але й прибуток є, а головне – все підконтрольне

Шум, що піднявся навколо VIP-ДТП, змушує припустити, що можлива причина такого скандалу з боку правоохоронців — бажання "закрити" це питання за рахунок бізнесу Олександра Ярославського. Але якщо такі плани були раніше, то їх так і не реалізували. Причиною могла бути низка факторів – починаючи від війни та закінчуючи юридичними деталями. Наприклад, структура власності бізнесу підприємця, основою якої є бізнес-група DEVELOPMENT CONSTRUCTION HOLDING або DCH, до складу якої входять близько 200 комерційних структур.

Крім цієї головної структури бізнес підприємця розбито ще на низку холдингових компаній, що об'єднують фірми за галузевим чи іншим принципом, і низку великих компаній. Але всі вони в результаті ведуть до кінцевого власника — Олександра Ярославського, який вказується як резидент Великої Британії, а то як резидент Кіпру. Ймовірно, це все й гарантує йому безпечність його активів в Україні. Втім, фінансовий стан більшості його компаній важко назвати не лише успішним, а й навіть стабільним, хоча є й винятки.

Харківський тракторний завод – у боргах, але працює, і може не платити борги 3 роки

Говорячи про найбільш "брендовий" бізнес Олександра Ярославського слід говорити про відому торгову марку ось уже понад 90 років – Харківський тракторний завод. Підприємство безперечно переживає важкі часи, через кредиторську заборгованість у 2,29 млрд грн, було відкрито процедуру банкрутства та превентивної реструктуризації. Незважаючи на це підприємство працює, щоправда, фінансові результати природно негативні.

Так, за даними аналітичного сервісу YouControl за підсумками 2025 року ХТЗ врятував 272,9 млн грн, тоді як у 2021-му 123,1 млн грн, але діяльність заводу збиткова. За підсумками 1-го півріччя 2026 року завод виручив 59,2 млн грн і отримав збиток у 17,8 млн грн, тоді як у 2025 році за той же період дохід склав 125,3 млн грн, а збиток – 129,3 млн грн.

Таке покращення показників у вигляді зниження збитків у 7 разів — зі 129 до 17 млн грн, дає підприємству шанс розплатитися з боргами. На користь цього говорить і ухвала Господарського суду Харківської області, який заборонив примусове стягнення боргів ХТЗ до 17 березня 2029 року. Тобто підприємство отримало шанс залишитися на плаву без банкрутства та ліквідації, правда джерелом коштів для Олександра Ярославського, який через кіпрський UGDC HOLDING LIMITED контролює 91,76% акцій заводу, він явно перестав бути.

Металургія – генерує збитки та нарощує виробництво

Ще один промисловий актив бізнесмена – підприємства у сфері металургійної промисловості, представлені Криворізькою залізорудною копальнею "Суха балка" та Дніпровським металургійним заводом. Фінансовий стан обох відрізняється у деталях, але загалом залишається негативним.

Так, ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" (сфера діяльності – виробництво чавуну, сталі та феросплавів, статутний фонд – 575,9 млн грн), який бізнесмен контролює на 97,73% через інший кіпрський офшор DRAMPISCO LIMITED, знизив дохід у 6 разів. Так, після виручки майже 9,9 млрд грн у 2021-му році, підприємство у 2025 році виручило 1,66 млрд грн, а чистий прибуток у 1,7 млрд грн за той же період змінився збитком у 1,2 млрд грн. Не дивно, що, як і ХТЗ, у січні 2026 року завод розпочав процедуру превентивної реструктуризації затвердженого до 27 лютого 2028 року. Результатом цього стало знову-таки зниження збитків: за перші 3 місяці впали в 4,6 рази – до 29 млн грн з колишніх 133,9 млн грн.

Інший актив Олександра Ярославського у металургії – залізорудна копальня "Суха балка", може похвалитися навіть деякими "тактичними" успіхами. Так, завод не тільки не проходить процедуру банкрутства чи реструктуризації, але навіть ввів в експлуатацію новий блок із видобутку залізняку на шахті Ювілейна із запасами понад 30 тисяч тонн сировини. Усього з початку року таких блоків увели в експлуатацію 10.

Це видно і на результатах роботи ПрАТ "Суха балка" (сфера діяльності – видобуток залізняку, статутний фонд – 41,9 млн грн) у якому Олександр Ярославський контролює 77,41% акцій. Підприємство знизило дохід з 7,7 млрд грн 2021-го до 2,7 млрд грн 2025-го, правда це на 370 млн грн більше ніж 2024-го. Проте замість 1,3 млрд чистого прибутку 2021-го завод зумів згенерувати лише збиток – 334 млн 2024-го і 420 млн 2025-го.

Девелопмент та ТРЦ — від доходів до збитків та навпаки

Як нескладно зрозуміти з назви бізнес-групи Олександра Ярославського DEVELOPMENT CONSTRUCTION HOLDING, ключовим напрямом свого бізнесу він вважав саме девелопмент, нерухомість та будівництво, і тут його справи йдуть по-різному.

Так, холдингова компанія ТОВ "Нью Системс Холдинг" (сфера діяльності – будівництво житлових та нежитлових будівель, статутний фонд – 159,7 млн грн) на 99,9999% власність Ярославського та володіє повністю або частково 20 фірмами зі сфери будівництва, демонструє дивні показники. Так, сервіс YouControl показує справжню "аритмію" фінрезультату підприємства – збиток у 132 тис. грн у 2021 році, провал до 11,4 млн у 2022-му, величезний прибуток у 233,7 млн грн у 2024-му і знову збиток на 914 тис. грн. Із чим пов'язані ці показники – загадка.

Зауважимо, що деякі громадські активісти повідомляють, що нібито через ТОВ "Нью Системс Холдинг" Олександр Ярославський намагається контролювати ринок азартних ігор України, звідси і може бути такий із прибутковості. Зауважимо, що ТОВ справді у травні 2025 року отримало дозвіл АМКУ на купівлю ТОВ "Нейшн Діджитал Ентертейнмент" (сфера діяльності – організація азартних ігор, статутний фонд – 1000 грн). Проте офіційно дане підприємство на 100% належить Артему Олександрову, власнику низки компаній, яких відносять до групи DCH, до того ж за результатами 2025 року компанія зазнала збитків у 16 млн грн.

"Дзеркальна" ситуація склалася навколо ТРЦ "Караван" у Дніпрі, чиї 97,5 тис. квадратних метрів торгових площ забезпечили бізнесмену місце у рейтингу "Коментарі" найбагатших рантьє України. Управляюча ТРЦ компанія – ТОВ "Ді сі ейч інфрастракче енд ріал істейт" (сфера діяльності – консультування з питань комерційної нерухомості, статутний фонд – 1 млн 1 тис. грн) на 100% належить Олександру Ярославському та демонструє зростання.

Так, доходи компанії з 37,2 млн грн у 2021 році зросли до 42,8 млн грн у 2025-му, правда у 2023-му вони доходили майже до 49 млн тішить і нехай невеликий, але все-таки прибуток – 383 тис. грн. В умовах зростаючого терору росіян по ТРЦ та бізнес-об'єктах "Караван" стає вельми ризиковим активом, тим більше, що в серпні 2026 року він уже випробував на собі атаку дронів, але повернувся в роботу через 3 дні.

Погіршилися статки і готельного бізнесу бізнесмена, що в умовах прифронтового Харкова не повинно дивувати. Так, готель Kharkiv Palace, що належить Олександру Ярославському, згенерувавши через керуючу компанію в 2023-му році чистий прибуток у 26,7 млн грн, відтоді приносить лише збиток – 45,5 млн у 2024-му і 25,5 млн у 2025-му.

Фінанси Олександра Ярославського – приносять прибутки

Втім, основним активом харківського бізнесмена завжди були фінанси, а вміння керувати ними зробило його успішним, про що свідчить успішна угода з "Укрсиббанком". З того часу Олександр Ярославський не зрадив собі і більшість його фінансових активів приносять йому стабільний прибуток навіть за умов війни.

Так, банк "Кредит Дніпро", який йому належить, приніс Олександру Ярославському в 2025 році чистий прибуток у 287,8 млн грн після прибутку в 174,5 млн грн у 2024-му, і дохід у 2,4 млрд і 1,8 млрд грн відповідно. Сама банківська установа вважається досить надійною.

Інше фінансове спрямування діяльності DCH – страхування, демонструють за умов війни по суті феноменальне зростання. Так, страхова компанія "Інго" бізнесмена принесла йому у 2025 році чистий прибуток у 348 млн грн, тоді як у 2021-му це були 87,8 млн грн. У вигляді страхових премій компанія спромоглася зібрати 2,9 млрд грн.

Показники ж страхової компанії "Оранта" щодо довоєнних показників ще вищі – після 17,5 млн грн чистого прибутку у 2021 році, фірма змогла отримати 279 млн грн чистого прибутку у 2025 році, наростивши прибутковість у 16 разів за 4 роки. У вигляді страхових премій із клієнтів було зібрано 1,9 млрд грн.

В цілому як повідомляє “Інтерфакс-Україна”, саме приріст фінансового бізнесу Олександра Ярославського дозволив майже не знизити податкові платежі незважаючи на ситуацію з промисловими активами групи DCH та заплатити за 1-е півріччя 2026-го 1 млрд 259 млн грн податків, зборів або всього на 11 млн грн менше ніж у січні-червні 2025-го. Також у компанії відзначили проблеми з поверненням ПДВ на суму майже 358 млн грн.

Зауважимо, це не єдина проблема з владою в Олександра Ярославського і окрім поставленої "на паузу" справи зі смертельною ДТП, низка його компаній проходять у кримінальному провадженні № 420220000000000719 про розкрадання нафтопродуктів з "Укртатнафтою". За версією слідства компанії Ярославського "Суха балка", "Дніпровський металургійний завод" та "Бластко" (вид діяльності – видобуток каменю, статутний фонд – 8 млн 132 тис. грн) могли брати участь в операціях з формування ймовірно фіктивного податкового кредиту та відшкодування ПДВ. Сукупні збитки від схеми оцінюються в 25,5 млрд грн.

Крім того, в рамках цього ж кримінального провадження йдеться про розкрадання 5,8 млрд грн в "Укртатнафті" здійсненою ймовірно групою осіб на чолі з колишнім керівником підприємства Павлом Овчаренком. По ньому в офісах групи DCH також проводили обшуки, що в компанії назвали тиском на бізнес.

Тим часом Олександр Ярославський далеко не єдиний, хто продовжує займатися бізнесом в Україні, тоді як йому можуть загрожувати тут роки ув'язнення. Прикладом цього є проросійський екснардеп Віктор Медведчук, про кого портал "Коментарі" докладно писав.



