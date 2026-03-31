Какое состояние задекларировали директор БЭБ Цивинский и его заместители: декларации

Ежегодная кампания декларирования в Украине заканчивается — до 31 марта 2026 года чиновники должны раскрыть свое состояние. Портал "Комментарии" проанализировал декларации обновленной команды заместителей директора Бюро экономической безопасности Александра Цивинского и самого директора.

Здесь есть и биткоины и акции иностранных технологических и финансовых лидеров и состоятельные жены.

Александр Цивинский

Директор БЭБ Александр Цивинский за 2025 год задекларировал земельный участок 593 кв.м во Львовской области (собственность жены) 38% доли жилого дома во Львовской области, квартиру в Киеве. Жена Марьяна Цивинская арендует у Анны Лацр квартиру в Киеве.

В 2025 году в собственности жены появилось нежилое помещение в Киеве, площадью 7,6 кв.м, стоимость 206 220 грн. Также в собственности семьи есть объект незавершенного строительства – квартира в Киеве площадью 30,86 кв.м, владелец – жена директора БЭБ.

У декларации нет транспортных средств, однако жена Цивинского имеет 2 ОВГЗ на сумму 3155 грн.

Также Марьяна Цивинская владеет криптовалютой общей стоимостью более 114 тыс. грн.

За год Цивинский получил: 3,3 млн грн зарплаты в НАБУ, 781 тыс. грн зарплаты в БЭБ, свыше 80 тыс. грн процентов, почти 34 тыс. грн гонораров и почти 192 тыс. грн пенсии.

Жена Цивинского за год получила около 10 тыс. грн процентов и почти 1,8 млн грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

Павел Буздыган

Павел Буздыган занимает должность заместителя директора Бюро экономической безопасности Украины и курирует детективов БЭБ. Согласно декларации, он владеет:

квартирой в Одессе – стоимость 546 800 грн, и в Киеве – стоимость 954000 грн (квартиры записаны на жену – Марию Буздыган),

автомобилем Honda Accord 2015 года выпуска, стоимость 588 870 грн, также принадлежит жене.

Жена, зарегистрированная как ФЛП, и в активе имеет 75 716 государственных облигаций и немало акций иностранных технологических и финансовых лидеров:

Акции NVIDIA – 20 шт.

Акции ISHARES IBOXX INVESTMENT – 3 шт.

Акции TECHNOLOGY SELECT – 6 шт.

HEALTH CARE SELECT SECTOR – 3 шт.

Акции AMAZON – 4 шт.

VANGUARD TOTAL STOCK – 5 шт.

BERKSHIRE HATHAWAY – 4 шт.

ISHARES GOLD TRUST – 20 шт.

Еще 5 акций NVIDIA и 5 Palantir Technologies у супруги заместителя директора БЭБ появились в 2025 году. Павел Буздыган не указывает их стоимости.

Кроме фондового рынка, жена чиновника владеет биткоинами на сумму 3647 грн (с 2023 года).

В 2025 году жена получила дивиденды от Interactive Brokers LLC, 956 157 грн. от предпринимательства и 33,1 тыс. грн купонного дохода от Минфина. Кроме того, у нее есть 156 тыс. грн сбережений на банковском счете.

Павел Буздыган задекларировал 2,45 млн грн выплат военнослужащим от НАБУ, однако заработную плату в Антикоррупционном бюро в декларации не указал. В БЭБ за 4 месяца работы задекларировал 812 тыс. грн. зарплаты.

Чиновник имеет чуть более 83 тыс. грн на счете в Сбербанке. Также в семье есть общие сбережения: 39 800 тыс. долларов, 50 франков, 4 450 евро, 46 тыс. грн наличными. Кроме того, семья Буздыганов задекларировала 9 банковских счетов.

Юрий Белоусов

Декларация заместителя директора Бюро экономической безопасности Юрия Белоусова более скромная. Чиновник официально зарегистрирован в общежитии МВД, хотя фактически проживает в столичной квартире, которой владеет Валентина Кохан. В его собственности — два земельных участка 2500 и 500 кв.м в Днепропетровской области и доля квартиры в Каменском. Еще одним земельным участком на Черниговщине владеет его жена.

Семья пользуется 2 авто: BMW 2012 года выпуска и HYUNDAI 2015 года выпуска.

Белоусов является пенсионером – в 2025 году он получил 147 661 грн пенсии. Также его доходы включают:

1,21 млн грн зарплаты в Офисе Генерального прокурора;

729 тыс. грн зарплаты за три месяца в БЭБ;

71 тыс. грн гонорара от ОО "Джаст групп".

Юрий Белоусов имеет 368 тыс. грн на банковских счетах и 18 тыс. долларов наличными, еще 15 тыс. долларов находятся у Белоусова Дениса Владимировича, хотя владеет ими заместитель директора Бюро. В свою очередь жена чиновника имеет еще 12 тыс. долларов наличными.

Тарас Щербай

Первый заместитель директора Бюро экономической безопасности Украины Тарас Щербай, согласно декларации, безвозмездно пользуется квартирой во Львове, владелец — его жена Марьяна Щербай, и паркоместом там же, право собственности на которое оформлено на Оксану Ромцев.

Заместитель руководителя БЭБ вместе с семьей также арендует квартиру в Киеве у Елены Белоножко.

Жена первого заместителя директора БЭБ с 2014 года безвозмездно пользуется автомобилем BMW X4 2022 года выпуска, принадлежащим компании "Производственно-коммерческая фирма "Ром ЛТД". Ее основательницей, по данным Youcontrol, является Оксана Ромцев, предоставляющая семье в аренду паркоместо".

Что касается доходов первого заместителя директора БЭБ, то в 2025 году он получил почти 1,8 млн. грн. зарплаты в САП и еще 753 тыс. грн в Бюро экономической безопасности.

Жена Щербая получила 225 тыс. грн зарплаты в той же компании, которая предоставила ей автомобиль в аренду и подарок от ее основательницы Оксаны Ромцев в размере 108 тыс. грн. Еще 172,5 тыс. грн зарплаты женщина получила в компании "Дах".

Финансовое состояние семьи составляет — 138 тыс. долл., почти 153 тыс. грн и 4275 евро.

Дмитрий Мошаров

Заместитель директора по вопросам цифрового развития и инноваций, цифровых трансформаций и цифровизации Бюро экономической безопасности Украины Дмитрий Мошаров задекларировал земельный участок, размером 5 соток, в Киевской области, в селе Зазимье. Еще один участок площадью 1200 кв.м должностное лицо имеет в селе Барышевка Киевской области.

Также он владеет 2 квартирами в Киеве, имеет авто Хонда Аккорд и право управления на автомобиль, принадлежащий БЭБ.

Жена заместителя директора Бюро экономической безопасности Елена Мошарова – предприниматель. В 2025 году она получила 603,6 тыс. грн дохода.

Сам чиновник задекларировал 721,8 тыс. грн зарплаты в частной компании "Медиа Дирекция", 97 тыс. грн стипендии от Университета имени Михаила Драгоманова, 1,85 млн грн дохода от предпринимательской деятельности, 50 000 грн подарка жене и 177,7 тыс. грн зарплаты

Состояние семьи в денежной форме составляет 22 тыс. долл., 24300 евро и более 409 тыс. грн. В декларации также указано ипотечное обязательство.

