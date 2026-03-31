Які статки задекларували директор БЕБ Цивінський та його заступники: декларації

Щорічна кампанія декларування в Україні завершується — до 31 березня 2026 року посадовці мають розкрити свої статки. Портал “Коментарі” проаналізував декларації оновленої команди заступників директора Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського і самого директора.

БЕБ. Фото портал "Коментарі"

Тут є і біткоїни та акції іноземних технологічних і фінансових лідерів і заможні дружини.

Олександр Цивінський

Директор БЕБ Олександр Цивінський за 2025 рік задекларував земельну ділянку 593 кв.м у Львівські області (власність дружини) 38% частки житлового будинку у Львівській області, квартиру у Києві. Дружина Мар’яна Цивінська орендує у Ганни Лацр квартиру в Києві.

У 2025 році у власності дружини з'явилося нежитлове приміщення у Києві, площею 7,6 кв.м, вартість 206220 грн. Також у власності родини є об’єкт незавершеного будівництва — квартира у Києві площею 30,86 кв.м, власник — дружина директора БЕБ.

У декларації немає транспортних засобів, однак дружина Цивінського має 2 ОВДП на суму 3155 грн.

Також Мар'яна Цивінська володіє криптовалютою загальною вартістю понад 114 тис. грн.

За рік Цивінський отримав: 3,3 млн грн зарплати в НАБУ, 781 тис. грн зарплати в БЕБ, понад 80 тис. грн процентів, майже 34 тис. грн гонорарів та майже 192 тис. грн пенсії.

Дружина Цивінського за рік отримала майже 10 тис. грн процентів та майже 1,8 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.

Павло Буздиган

Павло Буздиган обіймає посаду заступника директора Бюро економічної безпеки України та курує детективів БЕБ. Відповідно до декларації, він володіє:

квартирою в Одесі — вартість 546 800 грн, та у Києві — вартість 954000 грн (квартири записані на дружину — Марію Буздиган),

автомобілем Honda Accord 2015 року випуску, вартість 588870 грн, також належить дружині.

Дружина, зареєстрована як ФОП, та в активі має 75 716 державних облігацій та чимало акцій іноземних технологічних і фінансових лідерів:

Акції NVIDIA — 20 шт.

Акції ISHARES IBOXX INVESTMENT — 3 шт.

Акції TECHNOLOGY SELECT — 6 шт.

HEALTH CARE SELECT SECTOR — 3 шт.

Акції AMAZON — 4 шт.

VANGUARD TOTAL STOCK — 5 шт.

BERKSHIRE HATHAWAY — 4 шт.

ISHARES GOLD TRUST — 20 шт.

Ще 5 акцій NVIDIA та 5 Palantir Technologies у дружини заступника директора БЕБ з'явились у 2025 році. Павло Буздиган не зазначає їх вартість.

Крім фондового ринку, дружина посадовця володіє біткоїнами на суму 3647 грн (з 2023 року).

У 2025 році дружина отримала дивіденди від Interactive Brokers LLC, 956 157 грн від підприємництва та 33,1 тис. грн купонного доходу від Мінфіну. Крім того, вона має 156 тис. грн заощаджень на банківському рахунку.

Павло Буздиган задекларував 2,45 млн грн виплат військовослужбовцям від НАБУ, проте заробітну плату в Антикорупційному бюро у декларації не зазначив. У БЕБ за 4 місяці роботи задекларував 812 тис. грн зарплати.

Посадовець має трохи більше ніж 83 тис. грн на рахунку в Ощадбанку. Також в родині є спільні заощадження: 39 800 тис. доларів, 50 франків, 4 450 євро, 46 тис. грн готівкою. Крім того, родина Буздиганів задекларувала 9 банківських рахунків.

Юрій Бєлоусов

Декларація заступника директора Бюро економічної безпеки Юрія Бєлоусова скромніша. Посадовець офіційно зареєстрований у гуртожитку МВС, хоча фактично мешкає у столичній квартирі, якою володіє Валентина Кохан. У його власності — дві земельні ділянки 2500 та 500 кв.м у Дніпропетровській області та частка квартири у Кам’янському. Ще однією земельною ділянкою на Чернігівщині володіє його дружина.

Родина користується 2 авто: BMW 2012 року випуску та HYUNDAI 2015 року випуску.

Бєлоусов є пенсіонером — у 2025 році він отримав 147661 грн пенсії. Також його доходи включають:

1,21 млн грн зарплати в Офісі Генерального прокурора;

729 тис. грн зарплати за три місяці в БЕБ;

71 тис. грн гонорару від ГО “Джаст груп”.

Юрій Бєлоусов має 368 тис. грн на банківських рахунках та 18 тис. доларів готівкою, ще 15 тис. доларів знаходяться у Бєлоусова Дениса Володимировича, хоча володіє ними заступник директора Бюро. Своєю чергою дружина посадовця має ще 12 тис. доларів готівкою.

Тарас Щербай

Перший заступник директора Бюро економічної безпеки України Тарас Щербай, відповідно до декларації, безоплатно користується квартирою у Львові, власник — його дружина Мар’яна Щербай, та паркомісцем там же, право власності на яке оформлено на Оксану Ромців.

Заступник керівника БЕБ разом з родиною також орендує квартиру у Києві в Олени Бєлоножко.

Дружина першого заступника директора БЕБ з 2014 року безоплатно користується автівкою BMW X4 2022 року випуску, що належить компанії “Виробничо-комерційна фірма “Ром ЛТД”. Її засновницею, за даними Youcontrol, є Оксана Ромців, що надає родині в оренду паркомісце.

Щодо доходів першого заступника директора БЕБ, то у 2025 році він отримав майже 1,8 млн грн зарплати у САП та ще 753 тис. грн в Бюро економічної безпеки.

Дружина Щербая отримала 225 тис. грн зарплати в тій самій компанії, що надала їй автівку в оренду та подарунок від її засновниці Оксани Ромців у розмірі 108 тис. грн. Ще 172,5 тис. грн зарплати жінка отримала в компанії “Дах”.

Фінансові статки родини становлять — 138 тис. дол., майже 153 тис. грн та 4275 євро.

Дмитро Мошаров

Заступник директора з питань цифрового розвитку та інновацій, цифрових трансформацій і цифровізації Бюро економічної безпеки України Дмитро Мошаров задекларував має земельну ділянку, розміром 5 соток, на Київщині, в селі Зазим’я. Ще одну ділянку площею 1200 кв.м посадовець має в селі Баришівка Київської області.

Також він володіє 2 квартирами в Києві, має авто Хонда Аккорд та право керування на автівку, що належить БЕБ.

Дружина заступника директора Бюро економічної безпеки Олена Мошарова — підприємець. У 2025 році вона отримала 603,6 тис. грн доходу.

Сам посадовець задекларував 721,8 тис. грн зарплати в приватній компанії “Медіа Дирекція”, 97 тис. грн стипендії від Університету імені Михайла Драгоманова, 1,85 млн грн доходу від підприємницької діяльності, 50 000 грн подарунка дружині та 177,7 тис. грн зарплати в БЕБ.

Статки родини у грошовій формі складають 22 тис. дол., 24300 євро та понад 409 тис. грн. У декларації також вказано іпотечне зобов'язання.

