Национальный кэшбек: сколько украинцы получили от государства и оправдала ли себя программа

Программа "Национальный Кэшбэк" стала одним из самых масштабных инструментов поддержки граждан и отечественного производителя в условиях войны. Запущенная в сентябре 2024 года по инициативе Президента Украины она позволяет украинцам возвращать часть средств за покупки товаров украинского производства. За время действия программы государство выплатило миллиарды гривен, но не обошлось без труда - задержек выплат и вопросов эффективности. Разбираемся в цифрах, результатах и проблемах.

Как работает программа и ее эволюция

"Национальный кэшбек" стартовал 2 сентября 2024 как экспериментальный проект Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Сначала граждане получали 10% компенсации стоимости купленных украинских товаров. Максимальная сумма кэшбека в месяц – 3000 гривен. Деньги начисляются на специальную карточку в приложении "Действие" и могут тратиться на коммунальные услуги, лекарства, книги, продукты украинского производства или донаты для Вооруженных Сил Украины.

В марте 2026 правила изменились. Теперь действует дифференцированная модель: 15% кэшбека на непродовольственные товары украинского производства (одежду, обувь, косметику, товары для дома, ремонта), а также некоторые сыры и бакалея; 5% – на большинство продуктов питания и другие категории с низкой долей импорта. Это изменение направлено на усиление поддержки тех отраслей, где импорт особенно силен. Кроме того, временно (с марта по май 2026 года) программу расширили на горючее с разными процентами в зависимости от вида.

По данным Министерства экономики, на начало 2026 года в программе приняли участие почти 4,9 миллиона активных пользователей. Общая сумма выплат превысила 6,7 миллиарда гривен. Эти средства граждане направляют обратно в экономику — коммуналку (около 70% расходов), лекарства, продукты и поддержку армии.

Сколько денег выделено и выплачено: ключевые цифры

Финансирование программы осуществляется в основном из резервного фонда государственного бюджета. До конца 2024 года правительство выделило 3 миллиарда гривен. В июне 2025 дополнительно направили 2,4 миллиарда гривен. В ноябре 2025 года Кабинет Министров увеличил финансирование на 1,64 миллиарда гривен, доведя общую сумму более 4 миллиардов гривен только за определенный период.

Конкретные выплаты демонстрируют рост популярности:

За июль 2025 года – рекордные 507 миллионов гривен для 3,6 миллиона украинцев.

За август 2025 года – 509 миллионов гривен (наивысшая месячная сумма на тот момент).

За октябрь-ноябрь 2025 года – более 1 миллиарда гривен (550,29 миллиона за октябрь и 524,02 миллиона за ноябрь).

Всего за 2025 год – около 4 миллиардов гривен.

По состоянию на май 2026 года общая сумма выплат составила около 8 миллиардов гривен, а количество участников превысило 9 миллионов. По разным оценкам, начислено более 11,3 миллиарда гривен.

Рекордные месячные выплаты по программе (выборка по месяцам)

Луна Сумма выплаты (млн грн) Количество получателей (млн) Источник данных Июль 2025 507 3,6 Минэкономики Август 2025 509 Не указано Минэкономики Март 2025 443 3,4 Официальный портал Октябрь 2025 550,29 Часть общих 4 Минэкономики Ноябрь 2025 524,02 Часть общих 4 Минэкономики

Данные цифры свидетельствуют о стабильном росте: от сотен миллионов гривен в начале до более чем полмиллиарда ежемесячно в пиковые периоды. Общая сумма выплат от старта программы в 2024 году превысила 6 миллиардов гривен уже к концу 2025-го.

Почему задерживаются выплаты

Задержки стали одной из основных проблем программы. В октябре-ноябре 2025 года выплаты за август (рекордные 509 миллионов гривен) задержались из-за нехватки финансирования и большого объема транзакций. Пользователи жаловались, что деньги за август не приходили даже в октябре, а сентябрь обработка вообще не начиналась вовремя. Подобные ситуации случались и раньше – например, за март 2025 года из-за рекордных начислений в 443 миллиона гривен.

Министерство экономики объясняет задержки техническими причинами: увеличением количества участников, большим объемом данных по обработке и необходимостью перераспределения средств. В ноябре 2025 года правительство выделило дополнительные 1,6 миллиарда гривен на выплаты за сентябрь-ноябрь. Выплату за август пообещали после 10 ноября. За сентябрь выплаты поступили в конце ноября, за октябрь – в декабре.

Такие паузы создают неудобства. Граждане планируют расходы, особенно на коммунальные услуги, а задержки заставляют искать альтернативные источники. В то же время, в Министерстве экономики уверяют, что график стабилизируется: выплаты за декабрь 2025 года должны были состояться в феврале 2026-го, а в дальнейшем — ежемесячно в конце следующего периода.

Оправдывает ли себя программа

Главный вопрос, который возникает при оценке программы – эффективно ли расходуются бюджетные средства. По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева, программа оправдывает себя: "Сегодня "Национальный кэшбек" — это эффективный инструмент создания спроса на украинское, которым пользуются почти 4,8 миллиона граждан. Мы видим, что кэшбек влияет на потребительское поведение граждан – больше украинцев выбирают украинское".

Министр отмечает, что около 70% начисленных средств тратится на коммунальные услуги, что возвращает деньги в экономику. Кроме того, каждая гривна, потраченная на украинские товары, приносит около 40% назад в бюджет в виде налогов, уходящих на финансирование ВСУ. По последним оценкам, бизнес получил не менее 20 миллиардов гривен дополнительной выручки благодаря программе.

Замминистра Виталий Киндратов добавляет: "Национальный кэшбек стал одним из самых массовых инструментов поддержки потребления украинских товаров". Он подчеркивает, что программа помогает замещать импорт и создает дополнительный спрос.

Аналитики отмечают положительное влияние на производителей: более 1870 украинских компаний присоединились к программе. Рост покупок стимулирует производство, сохраняет рабочие места и наполняет бюджет. Однако критики указывают на расходы: программа стоит сотни миллионов гривен ежемесячно, а в периоды расширения (например, кэшбек на горючее) – до 20 миллионов гривен в день.

Перспективы продолжения и возможные изменения программы

Правительство продлило действие программы до июня 2026 года, а затем планирует продлить еще на два года с корректировкой условий. Фокус остается на социальной поддержке и стимулировании спроса на украинское. Средства на карточках нужно использовать до 30 июня 2026 включительно.

Программа показывает, как государственная поддержка может совмещать помощь людям и экономический эффект. Несмотря на задержки, миллионы украинцев получили реальную финансовую помощь, а производители – дополнительный рынок сбыта. В то же время, важно совершенствовать механизмы, чтобы избегать технических сбоев и обеспечивать стабильные выплаты.

В целом "Национальный кэшбек" стал примером современного инструмента экономической политики, непосредственно влияющего на повседневную жизнь украинцев. В будущем его эффективность будет зависеть от баланса между объемом финансирования, скоростью выплат и точным целевым направлением поддержки. Граждане продолжают голосовать гривной за украинское, а государство — искать оптимальные способы оказывать эту поддержку.