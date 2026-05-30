Національний кешбек: скільки українці отримали від держави та чи виправдала себе програма

Програма "Національний кешбек" стала одним із наймасштабніших інструментів підтримки громадян і вітчизняного виробника в умовах війни. Запущена у вересні 2024 року за ініціативи Президента України, вона дозволяє українцям повертати частину коштів за покупки товарів українського виробництва. За час дії програми держава виплатила мільярди гривень, але не обійшлося без труднощів - затримок виплат і питань щодо ефективності. Розбираємося в цифрах, результатах і проблемах.

Як працює програма та її еволюція

"Національний кешбек" стартував 2 вересня 2024 року як експериментальний проєкт Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Спочатку громадяни отримували 10% компенсації від вартості куплених українських товарів. Максимальна сума кешбеку на місяць - 3000 гривень. Гроші нараховуються на спеціальну картку в застосунку "Дія" і можуть витрачатися на комунальні послуги, ліки, книжки, продукти українського виробництва чи донати для Збройних Сил України.

У березні 2026 року правила змінилися. Тепер діє диференційована модель: 15% кешбеку на непродовольчі товари українського виробництва (одяг, взуття, косметику, товари для дому, ремонту), а також на деякі сири та бакалію; 5% — на більшість продуктів харчування та інші категорії з низькою часткою імпорту. Ця зміна спрямована на посилення підтримки тих галузей, де імпорт особливо сильний. Крім того, тимчасово (з березня до травня 2026 року) програму розширили на пальне з різними відсотками залежно від виду.

За даними Міністерства економіки, станом на початок 2026 року в програмі взяли участь майже 4,9 мільйона активних користувачів. Загальна сума виплат перевищила 6,7 мільярда гривень. Ці кошти громадяни спрямовують назад в економіку — на комуналку (близько 70% витрат), ліки, продукти та підтримку армії.

Скільки грошей виділено та виплачено: ключові цифри

Фінансування програми здійснюється переважно з резервного фонду державного бюджету. До кінця 2024 року уряд виділив 3 мільярди гривень. У червні 2025 року додатково направили 2,4 мільярда гривень. У листопаді 2025 року Кабінет Міністрів збільшив фінансування на 1,64 мільярда гривень, довівши загальну суму до понад 4 мільярдів гривень лише за певний період.

Конкретні виплати демонструють зростання популярності:

За липень 2025 року - рекордні 507 мільйонів гривень для 3,6 мільйона українців.

За серпень 2025 року - 509 мільйонів гривень (найвища місячна сума на той момент).

За жовтень-листопад 2025 року - понад 1 мільярд гривень (550,29 мільйона за жовтень і 524,02 мільйона за листопад).

Загалом за 2025 рік - близько 4 мільярдів гривень.

Станом на травень 2026 року загальна сума виплат сягнула близько 8 мільярдів гривень, а кількість учасників перевищила 9 мільйонів. За різними оцінками, нараховано понад 11,3 мільярда гривень.

Рекордні місячні виплати за програмою ( вибірка по місяцях)

Місяць Сума виплати (млн грн) Кількість отримувачів (млн) Джерело даних Липень 2025 507 3,6 Мінекономіки Серпень 2025 509 Не вказано Мінекономіки Березень 2025 443 3,4 Офіційний портал Жовтень 2025 550,29 Частина загальних 4+ Мінекономіки Листопад 2025 524,02 Частина загальних 4+ Мінекономіки

Дані цифри свідчать про стабільне зростання: від сотень мільйонів гривень на початку до понад півмільярда щомісяця в пікові періоди. Загальна сума виплат від старту програми у 2024 році перевищила 6 мільярдів гривень уже на кінець 2025-го.

Чому затримуються виплати

Затримки стали однією з головних проблем програми. У жовтні-листопаді 2025 року виплати за серпень (рекордні 509 мільйонів гривень) затрималися через брак фінансування та великий обсяг транзакцій. Користувачі скаржилися, що гроші за серпень не приходили навіть у жовтні, а за вересень обробка взагалі не починалася вчасно. Подібні ситуації траплялися й раніше — наприклад, за березень 2025 року через рекордні нарахування в 443 мільйони гривень.

Міністерство економіки пояснює затримки технічними причинами: збільшенням кількості учасників, великим обсягом даних для обробки та необхідністю перерозподілу коштів. У листопаді 2025 року уряд виділив додаткові 1,6 мільярда гривень на виплати за вересень-листопад. Виплату за серпень пообіцяли після 10 листопада. За вересень виплати надійшли наприкінці листопада, за жовтень — у грудні.

Такі паузи створюють незручності. Громадяни планують витрати, особливо на комунальні послуги, а затримки змушують шукати альтернативні джерела. Водночас у Міністерстві економіки запевняють, що графік стабілізується: виплати за грудень 2025 року мали відбутися у лютому 2026-го, а надалі — щомісяця наприкінці наступного періоду.

Чи виправдовує себе програма

Головне питання, яке виникає при оцінці програми — чи ефективно витрачаються бюджетні кошти. За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева, програма себе виправдовує: "Сьогодні "Національний кешбек" — це ефективний інструмент створення попиту на українське, яким користуються майже 4,8 мільйона громадян. Ми бачимо, що кешбек впливає на споживчу поведінку громадян — більше українців обирають українське".

Міністр наголошує, що близько 70% нарахованих коштів витрачається на комунальні послуги, що повертає гроші в економіку. Крім того, кожна гривня, витрачена на українські товари, приносить близько 40% назад до бюджету у вигляді податків, які йдуть на фінансування ЗСУ. За останніми оцінками, бізнес отримав щонайменше 20 мільярдів гривень додаткового виторгу завдяки програмі.

Заступник міністра Віталій Кіндратів додає: "Національний кешбек став одним із наймасовіших інструментів підтримки споживання українських товарів". Він підкреслює, що програма допомагає заміщувати імпорт і створює додатковий попит.

Аналітики відзначають позитивний вплив на виробників: понад 1870 українських компаній долучилися до програми. Зростання покупок стимулює виробництво, зберігає робочі місця та наповнює бюджет. Однак критики вказують на витрати: програма коштує сотні мільйонів гривень щомісяця, а в періоди розширення (наприклад, кешбек на пальне) — до 20 мільйонів гривень на день.

Перспективи продовження та можливі зміни програми

Уряд продовжив дію програми до червня 2026 року, а згодом планує продовжити ще на два роки з коригуванням умов. Фокус залишається на соціальній підтримці та стимулюванні попиту на українське. Кошти на картках потрібно використати до 30 червня 2026 року включно.

Програма демонструє, як державна підтримка може поєднувати допомогу людям і економічний ефект. Попри затримки, мільйони українців отримали реальну фінансову допомогу, а виробники — додатковий ринок збуту. Водночас важливо вдосконалювати механізми, щоб уникати технічних збоїв і забезпечувати стабільні виплати.

Загалом "Національний кешбек" став прикладом сучасного інструменту економічної політики, який безпосередньо впливає на повсякденне життя українців. У майбутньому його ефективність залежатиме від балансу між обсягом фінансування, швидкістю виплат і точним цільовим спрямуванням підтримки. Громадяни продовжують голосувати гривнею за українське, а держава — шукати оптимальні способи цю підтримку надавати.