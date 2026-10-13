От куратора МинАПК до ресторатора для элиты: что известно о бизнесмене Михаиле Бейлине и при чем тут Зеленский

В то время как многие деятели времен Виктора Януковича живут заграницей или избираются в Госдуму РФ, люди из пула приближенных Петра Порошенко остаются в Украине и вероятно в тени.

Михаил Бейлин. Фото портал "Комментарии"

"Комментарии" разбирались, почему у известного и одного из самых успешных украинских рестораторов Михаила Бейлина в прошлом оказалось немало "белых пятен", и как так получилось, что прикрыть их мог помочь нынешний президент Владимир Зеленский.

От ресторана до отеля в Буковеле

Если посмотреть биографию киевского бизнесмена и ресторатора Михаила Бейлина, то выяснится, что она весьма неравномерна – впервые какие-то сведения о нем появляются лишь в 2008 году, когда ему исполнился 31 год. Его фамилия, как сообщают источники в сети интернет, впервые прозвучала как вице-президента Всеукраинской рекламной ассоциации и руководителя рекламной компании Promotion Technologies.

Спустя же менее чем 10 лет Михаил Бейлин был уже более известен как один из самых успешных столичных рестораторов, правда в довольно узких кругах, больше на слуху были принадлежавшие ему рестораны "Кувшин", Dim Sum, "Сом" и Vino e Cuccino.

После 2019 года Михаил Бейлин начал появляться на страницах СМИ, делясь своей историей успеха. Бизнесмен показывал свое восхождение в бизнесе как результат его коммерческих талантов, которые у него появились еще в 13 лет. Правда этому мешали некие метания, когда он хотел стать военным и даже закончил Киевский военный институт управления и связи, получил и юридическое образование. Однако коммерческая жилка пересилила и в 2001 году Михаил Бейлин создал ту самую рекламную компанию Promotion Technologies. В ресторанный же бизнес он вошел спустя 5 лет, когда в 2006 году появился онлайн-ресторан Pizza&Sushi 33, который работал только на доставку и принадлежал ему на паях с партнерами. Спустя 11 лет Михаил Бейлин продал этот свой бизнес, но тогда уже владел большим количеством стационарных ресторанов, объединенных в сеть La Famiglia, в которую, по данным деловых СМИ, входят 15 заведений премиум-класса.

Из последних операций на слуху оказалось открытие уже второго ресторана сети La Famiglia в курортном Буковеле. В ресторане могут одновременно разместиться свыше 400 гостей, а ценник за блюда начинается от 250 гривен за порцию картофеля с овощами, приготовленных по традициям высокой французской кухни.

Сам Михаил Бейлин вдохновленный выходом своего бренда на зимние курорты Буковеля заявил Forbes-Украина, что готовится открыть там собственный гостиничный бизнес. И тем самым привлек внимание к собственным финансам.

Так, как утверждает тот же Forbes-Украина, открытие ресторана в Буковели обходится от 1500 до 2500 долларов за квадратный метр площади. При 2 заведениях сети La Famiglia на 2000 "квадратов", открытых в 2024-2026 годах, это дает от 3 до 5 млн долл. инвестиций, или от 120 до 225 млн грн.

Отметим, что выручка всей сети La Famiglia в 2025 году, как пишут источники в интернете, составила около 400 млн грн, то есть два ресторана обошлись бы от 30 до 50% дохода всего бренда. При этом хотя Михаил Бейлин является старшим партнером в компании, все же он не один, то есть выручка распределяется и среди других совладельцев ресторанов.

И в списке этих совладельцев и следует искать ответ на вопрос — в чем секрет бизнес-успеха ресторатора Михаила Бейлина. Но сперва — откуда собственно взялись деньги у будущего успешного владельца ресторанов.

Заработал на рестораны вероятно сомнительными операциями на Укрзализнице и в МинАПК?

Еще до того, как фамилия Михаила Бейлина зазвучала в контексте его успешного ресторанного бизнеса, в 2015-2016 годах он был на слуху совсем по другим причинам. Тогда в публичном пространстве постоянно звучала информация о его влиянии на ряд госпредприятий и даже целые государственные ведомства.

Так, как сообщали "Комментарии", в ведение Михаила Бейлина в 2015 году находились Министерство аграрной политики и Министерство инфраструктуры Украины. В мае он попал в скандал — вероятно пытался способствовать назначению своего человека на должность главы ГП "Укрспирт", но конкурс отменили. Тогда он был достаточно непубличным человеком, успешным ресторатором, собственником заведений "Кувшин", Dim Sum, "Сом" и Vino e Cuccino. На последних парламентских выборах Бейлин шел в списках Блока Петра Порошенко на 83-м месте, но в парламент не попал.

Уже спустя 2 месяца, в июле 2015 года директор машиностроительного завода "Укрзалізбуд" Виктор Руденко заявил, что чиновники ГП "Укрзалізничпостач" верятно занимаются махинациями при госзакупках завышая стоимость покупаемых товаров и услуг. Михаил Бейлин мог через гендиректора "Укрзалізничпостач" Евгения Хорощака курировать "теневой офис" сотрудников.

В январе 2016 года НАБУ открыло уголовное производство №52016000000000001. Согласно ему по версии Бюро в апреле-ноябре 2015 года трое должностных лиц ГП "Укрзалізничпостач" и должностное лицо ПАО "Укрзализныця" вероятно в сговоре с представителями частных компаний осуществили закупки метизной продукции для нужд ГП "Укрзалізничпостач" по завышенным ценам. В результате "Укрзализныци" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн грн. А в 2016 году эта же группа лиц пыталась повторить схему. Однако Антимонопольный комитет обязал филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" (бывшее ГП "Укрзализнычпостач") отменить одну из закупок, в результате которой государство могло потерять еще почти 44 млн грн.

Впоследствии НАБУ раскрыло всю схему — кроме поставщиков и чиновников там участвовали тогдашний народный депутат Украины и внештатный советник главы Администрации президента Украины. По данным "Украинской правды", речь шла об экс-нардепе от БПП Валерии Ищенко и Михаиле Бейлине.

Однако несмотря на некоторые неудобства, как-то домашний арест, никакого реального наказания по делу о хищении миллионов гривен "Укрзализныци", Михаил Бейлин не понес. 5 июня 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины освободил его от ответственности в связи с истечением срока давности – 5 лет за статью УК "О злоупотреблении влиянием".

Заметим, что ООО "Инкомм", которая должна была осуществить данную поставку на 44 миллиона гривен, которую удалось пресечь АМКУ и НАБУ, по данным аналитического сервиса YouControl в 2014-2015 годах получила на госзакупках от ГП "Укрзалізничпостач" 218,5 млн грн.

От Бориса Ложкина до Владимира Зеленского – умение находить "крышу" во власти

Но каким образом неприметному ресторатору удалось получить "в кураторство" два министерства и право решать кому побеждать на гостендерах? Ответ на этот вопрос для объяснения влияния Михаила Бейлина в 2014-2016 годах довольно прост – совместный бизнес с тогдашним главой Администрации президента Украины Борисом Ложкиным.

Как подтвердил в одном из своих интервью сам Михаил Бейлин, при открытии ресторана итальянской кухни Piccolino изначально в партнерах были Борис Ложкин и совладелец клиники "Добробут" Олег Калашников, а к 2021 году Ложкин вышел из числе партнеров. Позднее ресторатор признал, что познакомился с Ложкиным еще в бытность того владельцем "Украинского медиахолдинга" в котором он курировал интернет-направление медиабизнеса.

Но говоря это, Михаил Бейлин умолчал, что в целом ряде его фирм, которых у него насчитывается 20, партнером выступает жена Бориса Ложкина – Надежда Шаломова:

- ООО "Ла фамилия кейтеринг" (сфера деятельности – производство готовой еды и блюд, уставной фонд – 1 млн грн.), на 80% принадлежит кипрской компании "РЛФ Холдинг лимитед", которая по данным YouControl поровну принадлежит Олегу Калашникову, Михаилу Бейлину, Надежде Шаломовой и еще одному ресторатору Дмитрию Галбмиллиону. Доход компании кстати вырос с довоенных времен – с 19,4 млн грн в 2021-м до 436 млн в 2025-м;

- ООО "Домети лтд" (сфера деятельности – деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания, уставной фонд – 50 тыс. грн), также на 80% принадлежит все той же "РЛФ Холдинг лимитед" с тем же составом участников. Доход фирмы кстати также вырос, правда не так существенно – с 6,4 млн грн. до 10,3 млн грн;

- ООО "Ресторан "Кувшин" (сфера деятельности – деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания, уставной фонд – 200 тыс. грн) на 100% принадлежит "РЛФ Холдинг лимитед" и принес своим владельцам в 2025 году 20,8 млн грн.

И это далеко неполный перечень компаний Михаила Бейлина в которых он является бизнес-партнером супруги Бориса Ложкина. Более того, с мая 2026 года Надежда Шаломова стала бизнес-партнером Олега Калашникова и в его медицинском бизнесе – группе медицинских компаний "Добробут".

И тогда вовсе неудивительными кажутся кульбиты в биографии Михаила Бейлина – именно на 2014-2015, и частично 2016-й приходится апогей влияния его партнера Бориса Ложкина, бывшего с июня 2014 по август 2016 года главой АП Украины Петра Порошенко. В такой ситуации Михаил Бейлин вполне мог курировать министерства и распоряжаться сотнями миллионов бюджетных гривен на тендера. Все изменила отставка Бориса Ложкина, который был назначен в Национальный совет реформ.

Впрочем, вероятно его влияния хватало на то, чтобы тормозить расследование НАБУ до ноября 2019 года, пока суд не вынес решение о наказании Михаила Бейлина в виде ночного ареста. И тут следует вспомнить то, что случилось за месяц до заседания суда – первый пресс-марафон нового президента Украины Владимира Зеленского, прошедший 10 октября в помещении фуд-холла Kyiv Food Market.

Владельцем Kyiv Food Market является ООО "Киев фуд маркет менеджмент" (сфера деятельности – предоставление в аренду собственного или арендуемого недвижимого имущества, уставной фонд – 1000 грн). 50% компании принадлежит все той же "РЛФ Холдинг лимитед", а значит и Олегу Калашникову, Михаилу Бейлину, Надежде Шаломовой и Дмитрию Галбмиллиону. Доход компании в 2025 году составил 34,4 млн грн.

В самом же выборе площадки чувствуется рука опытного пиарщика, журналиста или рекламщика, которыми на заре своей биографии были как Борис Ложкин, так и Михаил Бейлин. Правда если идея проведения мероприятия исходила от Михаила Бейлина поначалу это ему мало помогло, ведь через месяц после пресс-марафона президента он отправился под домашний арест.

Но куда интереснее вопрос собственника остальных 50% "Киев фуд маркет менеджмента", которым является некий Богдан Александрович Мельниченко. "Комментарии" не удалось выяснить, что это за человек, а данные в публичных реестрах выводят на 2 двух лиц — из Одессы и Киева.

Но что любопытно, 50% "Киев фуд маркет менеджмента" Богдан Александрович Мельниченко получил в собственность в мае 2023 года. Это примерно за 1 год и 1 месяц до освобождения от уголовной ответственности за дело "Укрзалізниці" Михаила Бейлина. Аналогичная ситуация сложилась и с ООО "КФМ-бар" (сфера деятельности – деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания), в котором Богдан Мельниченко получил 50% в мае 2023 года, а с ним и долю в доходах, которая за 2025-й год составила 32,7 млн грн.

Наконец, человек с абсолютно идентичными ФИО фигурирует как наблюдатель от партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в ВР Украины 21 июля 2019 года.

"Комментарии" не берутся судить, идет ли речь об одном и том же человеке. Однако отсутствие каких-либо надежных данных в публичном пространстве о личности совладельца ресторанного бизнеса с оборотом около 100 млн грн в год, вызывает вопросы. Особенно если другого совладельца данного бизнеса после этого не стали наказывать в рамках уголовного дела.

Между тем как сообщали "Комментарии", главным действующим лицом расследования НАБУ и САП может стать премьер-министр Украины Сергей Корецкий, что может серьезно повлиять на многие политические расклады в стране.