Страховые компании Украины в 2026 году: как трансформировался рынок за прошлый год

В 2025 году украинский страховой рынок прошел через значительную трансформацию, соединив стремительный рост объемов бизнеса с последующей концентрацией активов в руках крупнейших игроков.

Фото: коллаж comments.ua

Национальный банк Украины, осуществляющий надзор за сектором после реформы "сплит", зафиксировал заметное увеличение валовых страховых премий, выплат и доходов, несмотря на продолжающиеся военные риски. По оценкам аналитиков, рынок рискового страхования (без учета жизни) собрал около 70 миллиардов гривен премий за весь год, что на 30–35% больше, чем в 2024 году. Общий объем премий, включая страхование жизни, приблизился к 77 миллиардам гривен. Такие темпы стали возможны благодаря повышению тарифов в обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, восстановлению спроса на добровольное автострахование и медицинские программы, а также инвестиционному доходу от государственных ценных бумаг.

Концентрация рынка и выход слабых игроков

Одной из ключевых тенденций 2025 года стало дальнейшее очищение рынка. По состоянию на 31 декабря 2025 года на нем работало только 48 компаний рискового страхования по сравнению с 55 годом ранее. По данным аналитического портала forinsurer.com и журнала Insurance TOP, за год рынок покинули около 38 компаний, из них 36 – именно из сегмента рискового страхования. Причинами стали невыполнение требований к минимальному капиталу, недостаточная прозрачность структуры собственности и проблемы с формированием технических резервов. НБУ последовательно аннулировал лицензии компаниям, не соответствовавшим пруденциальным нормам, что привело к росту доли пяти крупнейших игроков по премиям с 39 до 42%, а десяти лидеров – с 65 до 71%.

Такая концентрация оказала положительное влияние на стабильность сектора. Глава НБУ Андрей Пышный во время встречи с участниками рынка подчеркнул : "Рынок прошел этот этап трансформации без драмы, с пониманием ответственности перед страной. Впечатляющим для нас при анализе данных стало то, что наиболее значимая для качества сектора работа была проведена совместно с участниками в тяжелейший период для страны в целом – за последние три года, во время уже полномасштабной войны".

Благодаря этим изменениям все страховщики к концу года полностью выполняли требования к платежеспособности, а медианное соотношение регулятивного капитала к требованиям платежеспособности возросло до 151%.

Лидеры роста

Крупнейшие страховые компании не только сохранили позиции, но существенно нарастили объемы. Страховая группа "ТАС" традиционно возглавила рейтинг по выплатам, осуществив 2,985 миллиарда гривен возмещений (против 1,975 миллиарда в 2024 году). Компания также собрала более 7,82 миллиарда гривен премий, что на 60,2% больше, чем годом ранее. На втором месте оказалась компания "ИНГО" с выплатами 2,205 миллиарда гривен (рост с 1,563 миллиарда). Третье место заняла "АРКС" – 2,013 миллиарда гривен выплат.

Особенно впечатляющими были результаты компании "Арсенал Страхование", вошедшей в пятерку лидеров по выплатам с показателем 1,862 миллиарда гривен. По данным самой компании, общие валовые премии достигли 5,06 миллиарда гривен – на 60% больше, чем в 2024 году. Сбор премий добровольного автострахования (КАСКО) вырос на 40% до 2,78 миллиарда гривен, с обязательного автострахования – на 50% по количеству полисов. Общие выплаты компании приблизились к 2 миллиардам гривен (41%), а чистый финансовый результат составил 354 миллиона гривен – почти втрое больше, чем в прошлом.

Для наглядности приведем таблицу топ-5 лидеров по страховым выплатам в 2025 году (данные Национальной ассоциации страховщиков Украины через проект "Прима"):

Компания Выплаты 2025 (млрд грн) Выплаты 2024 (млрд грн) Рост (%) Страховая группа "ТАС" 2,985 1,975 51 Компания "ИНГО" 2,205 1,563 41 Компания "АРКС" 2,013 1,720 17 Компания "Уника" 1,940 1,694 15 "Арсенал Страхование" 1,862 – (не в топ-5) -

Маржинальность страхового бизнеса

Маржинальность страхового бизнеса в Украине в 2025 г. оставалась привлекательной благодаря сочетанию страховой и инвестиционной составляющих. За 9 месяцев чистая прибыль компаний рискового страхования достигла 3,4 миллиарда гривен – на две трети больше, чем за аналогичный период 2024 года. Аналитики прогнозируют, что за полный год показатель превысит 5 миллиардов гривен. Рентабельность капитала возросла на 4% и составила 14%.

Ключевым драйвером стала низкая убыточность: средний уровень страховых выплат за 9 месяцев составил 35,64% – на 3,64% ниже, чем в прошлом. Нетто-комбинированный коэффициент улучшился до 95% в первом квартале и оставался стабильным. Основной вклад внесли инвестиционные доходы от государственных облигаций и депозитов, а также рост тарифов в обязательном автостраховании после вступления в силу нового закона о гражданско-правовой ответственности. В то же время, расходы на содержание агентской сети и цифровизацию оставались высокими, что сдерживало дальнейшее снижение комбинированного коэффициента. В целом сектор продемонстрировал, что после очищения от слабых игроков маржа прибыли стала более предсказуемой и привлекательной для потенциальных инвесторов.

Страхование от военных рисков

Отдельным и самым актуальным направлением оставалось страхование от военных рисков. В 2025 году оно все еще не приобрело массовый характер. Коммерческие продукты предлагали преимущественно как дополнительную опцию к договорам страхования имущества или добровольного автострахования с существенными ограничениями: исключением прифронтовых территорий (радиус 30-50 километров от линии фронта), франшизами, лимитом выплат и запретом покрытия последствий применения оружия массового поражения. По оценкам НБУ, отечественный рынок мог удовлетворять лишь точечные запросы бизнеса по отдельным объектам в относительно безопасных регионах. Массовость оставалась низкой – доля таких полисов в общем портфеле не превышала нескольких процентов из-за высокой стоимости и ограниченной емкости рынка.

Ситуация начала меняться осенью 2025 с запуском государственной программы. С 1 января 2026 г. заработал комплексный механизм, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №1541 от 28 ноября 2025 года. Он предусматривает два инструмента: прямую компенсацию ущерба до 10 миллионов гривен (с учетом связанных лиц) для предприятий в прифронтовых областях (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская – за исключением оккупированных территорий) и частичную бизнес-страхование по всей стране. Администрирует программу Экспортно кредитное агентство.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев объяснил мотивацию: "Сегодня бизнесу тяжело застраховать имущество от военных рисков – это дорого, а на прифронтовых территориях вообще невозможно. Правительственное решение должно сделать услугу более доступной: предприниматели получат возмещение части страхового платежа, чтобы страхование стало реальным инструментом защиты". В государственном бюджете на 2026 год на эти цели предусмотрено 1 миллиард гривен. Компания "Арсенал Страхование", например, уже произвела несколько выплат по военным рискам на сумму более 26 миллионов гривен, в том числе за повреждение солнечной электростанции и бизнес-центров.

НБУ в Отчете о финансовой стабильности за второе полугодие 2025 констатировал: "Страховики постепенно внедряют продукты для страхования от военных рисков. Их развитию будет способствовать новая программа государственной поддержки. В то же время идет подготовка долгосрочной системной модели страхования военных рисков". Аналитики ожидают, что в 2026 году доля полисов с военным покрытием существенно возрастет, особенно среди экспортоориентированного бизнеса и возобновляющих производство предприятий.

Какие перспективы?

2025 стал периодом консолидации и профессионального роста для страхового рынка Украины. Очистка от непрозрачных игроков, повышение требований к капиталу и запуск государственных программ поддержки сделали сектор более устойчивым и привлекательным. Лидеры типа Страховой группы "ТАС", "Арсенал Страхования" и "ИНГО" продемонстрировали, что даже в условиях войны можно не только выживать, но и наращивать доходы и расширять продуктовую линейку. В то же время, серьезные вызовы остаются: высокая стоимость военного покрытия, потребность в дальнейшей цифровизации и снижении расходов на дистрибуцию.

В 2026 году рынок будет продолжать развиваться под знаком стабильности и инноваций. Для широкой аудитории это означает более доступные и надежные страховые продукты, а для экономики – дополнительный инструмент защиты бизнеса и инвестиций. Страхование в Украине уже не является "дорогой роскошью", а становится неотъемлемой частью финансовой безопасности страны.