Страхові компанії України у 2026 році: як трансформувався ринок за минулий рік

У 2025 році український страховий ринок пройшов через значну трансформацію, поєднавши стрімке зростання обсягів бізнесу з подальшою концентрацією активів у руках найбільших гравців.

Фото: коллаж comments.ua

Національний банк України, який здійснює нагляд за сектором після реформи "спліт", зафіксував помітне збільшення валових страхових премій, виплат і прибутків попри триваючі воєнні ризики. За оцінками аналітиків, ринок ризикового страхування (без урахування життя) зібрав близько 70 мільярдів гривень премій за весь рік, що на 30–35% більше, ніж у 2024-му. Загальний обсяг премій, включаючи страхування життя, наблизився до 77 мільярдів гривень. Такі темпи стали можливими завдяки підвищенню тарифів в обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, відновленню попиту на добровільне автострахування та медичні програми, а також інвестиційному доходу від державних цінних паперів.

Концентрація ринку та вихід слабких гравців

Однією з ключових тенденцій 2025 року стало подальше очищення ринку. Станом на 31 грудня 2025 року на ньому працювало лише 48 компаній ризикового страхування проти 55 роком раніше. За даними аналітичного порталу forinsurer.com та журналу Insurance TOP, протягом року ринок залишили близько 38 компаній, з них 36 – саме з сегменту ризикового страхування. Причинами стали невиконання вимог до мінімального капіталу, недостатня прозорість структури власності та проблеми з формуванням технічних резервів. НБУ послідовно анулював ліцензії компаніям, які не відповідали пруденційним нормам, що призвело до зростання частки п’яти найбільших гравців за преміями з 39 до 42%, а десяти лідерів – з 65 до 71%.

Така концентрація позитивно вплинула на стабільність сектору. Голова НБУ Андрій Пишний під час зустрічі з учасниками ринку наголосив: "Ринок пройшов цей етап трансформації без драми, з розумінням відповідальності перед країною. Вражаючим для нас під час аналізу даних стало те, що найбільш значуща для якості сектору робота була проведена спільно з учасниками у надважкий період для країни загалом – упродовж останніх трьох років, під час уже повномасштабної війни"

Завдяки цим змінам усі страховики на кінець року повністю виконували вимоги до платоспроможності, а медіанне співвідношення регулятивного капіталу до вимог платоспроможності зросло до 151%.

Лідери зростання

Найбільші страхові компанії не лише зберегли позиції, а й суттєво наростили обсяги. Страхова група "ТАС" традиційно очолила рейтинг за виплатами, здійснивши 2,985 мільярда гривень відшкодувань (проти 1,975 мільярда у 2024 році). Компанія також зібрала понад 7,82 мільярда гривень премій, що на 60,2% більше, ніж роком раніше. На другому місці опинилася компанія "ІНГО" з виплатами 2,205 мільярда гривень (зростання з 1,563 мільярда). Третє місце посіла "АРКС" – 2,013 мільярда гривень виплат.

Особливо вражаючими були результати компанії "Арсенал Страхування", яка увійшла до п’ятірки лідерів за виплатами з показником 1,862 мільярда гривень. За даними самої компанії, загальні валові премії сягнули 5,06 мільярда гривень – на 60% більше, ніж у 2024-му. Збір премій з добровільного автострахування (КАСКО) зріс на 40% до 2,78 мільярда гривень, з обов’язкового автострахування – на 50% за кількістю полісів. Загальні виплати компанії наблизилися до 2 мільярдів гривень (+41%), а чистий фінансовий результат склав 354 мільйони гривень – майже втричі більше, ніж торік.

Для наочності наведемо таблицю топ-5 лідерів за страховими виплатами у 2025 році (дані Національної асоціації страховиків України через проект "Прима"):

Компанія Виплати 2025 (млрд грн) Виплати 2024 (млрд грн) Зростання (%) Страхова група "ТАС" 2,985 1,975 +51 Компанія "ІНГО" 2,205 1,563 +41 Компанія "АРКС" 2,013 1,720 +17 Компанія "Уніка" 1,940 1,694 +15 "Арсенал Страхування" 1,862 — (не в топ-5) —

Маржинальність страхового бізнесу

Маржинальність страхового бізнесу в Україні у 2025 році залишалася привабливою завдяки поєднанню страхової та інвестиційної складових. За 9 місяців чистий прибуток компаній ризикового страхування сягнув 3,4 мільярда гривень – на дві третини більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Аналітики прогнозують, що за повний рік показник перевищить 5 мільярдів гривень. Рентабельність капіталу зросла на 4% й сягнула 14%.

Ключовим драйвером стала низька збитковість: середній рівень страхових виплат за 9 місяців становив 35,64% – на 3,64% нижче, ніж торік. Нетто-комбінований коефіцієнт покращився до 95% у першому кварталі й залишався стабільним. Основний внесок зробили інвестиційні доходи від державних облігацій та депозитів, а також зростання тарифів в обов’язковому автострахуванні після набрання чинності нового закону про цивільно-правову відповідальність. Водночас витрати на утримання агентської мережі та цифровізацію залишалися високими, що стримувало подальше зниження комбінованого коефіцієнта. Загалом сектор продемонстрував, що після очищення від слабких гравців маржа прибутку стала більш передбачуваною й привабливою для потенційних інвесторів.

Страхування від воєнних ризиків

Окремим і найактуальнішим напрямом залишалося страхування від воєнних ризиків. У 2025 році воно все ще не набуло масового характеру. Комерційні продукти пропонували переважно як додаткову опцію до договорів страхування майна чи добровільного автострахування, з істотними обмеженнями: виключенням прифронтових територій (радіус 30–50 кілометрів від лінії фронту), франшизами, лімітом виплат та забороною покриття наслідків застосування зброї масового ураження. За оцінками НБУ, вітчизняний ринок міг задовольняти лише точкові запити бізнесу щодо окремих об’єктів у відносно безпечних регіонах. Масовість залишалася низькою – частка таких полісів у загальному портфелі не перевищувала кількох відсотків через високу вартість і обмежену ємність ринку.

Ситуація почала змінюватися восени 2025 року з запуском державної програми. З 1 січня 2026 року запрацював комплексний механізм, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1541 від 28 листопада 2025 року. Він передбачає два інструменти: пряму компенсацію збитків до 10 мільйонів гривень (з урахуванням пов’язаних осіб) для підприємств у прифронтових областях (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська – за винятком окупованих територій) та часткову компенсацію страхової премії для бізнесу по всій країні. Адмініструє програму Експортно-кредитне агентство.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев пояснив мотивацію: "Сьогодні бізнесу важко застрахувати майно від воєнних ризиків – це дорого, а на прифронтових територіях взагалі неможливо. Урядове рішення має зробити послугу доступнішою: підприємці отримають відшкодування частини страхового платежу, аби страхування стало реальним інструментом захисту". У державному бюджеті на 2026 рік на ці цілі передбачено 1 мільярд гривень. Компанія "Арсенал Страхування", наприклад, вже здійснила кілька виплат за воєнними ризиками на суму понад 26 мільйонів гривень, зокрема за пошкодження сонячної електростанції та бізнес-центрів.

НБУ у Звіті про фінансову стабільність за друге півріччя 2025 року констатував: "Страховики поступово впроваджують продукти для страхування від воєнних ризиків. Їхньому розвитку сприятиме нова програма державної підтримки. Водночас триває підготовка довгострокової системної моделі страхування воєнних ризиків". Аналітики очікують, що у 2026 році частка полісів з воєнним покриттям суттєво зросте, особливо серед експортоорієнтованого бізнесу та підприємств, які відновлюють виробництво.

Які перспективи?

2025 рік став періодом консолідації та професійного зростання для страхового ринку України. Очищення від непрозорих гравців, підвищення вимог до капіталу та запуск державних програм підтримки зробили сектор більш стійким і привабливим. Лідери на кшталт Страхової групи "ТАС", "Арсенал Страхування" та "ІНГО" продемонстрували, що навіть в умовах війни можна не лише виживати, а й нарощувати прибутки та розширювати продуктову лінійку. Водночас серйозні виклики залишаються: висока вартість воєнного покриття, потреба в подальшій цифровізації та зниженні витрат на дистрибуцію.

У 2026 році ринок продовжить розвиватися під знаком стабільності та інновацій. Для широкої аудиторії це означає доступніші та надійніші страхові продукти, а для економіки – додатковий інструмент захисту бізнесу та інвестицій. Страхування в Україні вже не є "дорогою розкішшю", а стає невід’ємною частиною фінансової безпеки країни.