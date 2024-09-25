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Аренду государственных земель будут продавать на аукционах: где больше всего земли выставили на торги

В Украине проведут аукционы по аренде земли

сегодня, 11:38
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Кречмаровская Наталия

В Украине с 1 октября будут проходить онлайн-аукционы по аренде земель государственной собственности. Торги организуют в рамках проекта "Земельный банк". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Кабинета Министров Украины.

Аренду государственных земель будут продавать на аукционах: где больше всего земли выставили на торги

Иллюстративное фото

"Этот проект создает равные условия для всех участников рынка, где каждый имеет возможность принять участие в онлайн-аукционах на справедливых условиях. Его цель – обеспечить новые возможности для развития сельского хозяйства", – сообщили в правительстве.

Количество аукционов по аренде государственных земель постоянно растет. На торги выставлены 65 предложений из 9 областей Украины. Наибольшее количество земельных участков сосредоточено в Винницкой, Запорожской и Черкасской областях.

Фермеры и агрокомпании могут выбрать земли из более чем 4000 га. "На аукционах представлены земельные участки от небольших хозяйств в 2 га до значительных массивов в 262 га. Стартовая цена аренды – от 9 тыс. грн до 1,14 млн грн”, – сообщили в Кабмине.

Аренду земли получает участник, предложивший самую высокую цену в ходе онлайн-аукциона.

Ознакомиться с лотами можно в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" или на вебсайте "Земельного банка" в разделе "Карта".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Закарпатской области разоблачили мошенническую схему с присвоением земельных участков. Злоумышленники на основе поддельных документов завладели землей на горной долине Драгобрат.

Организовал незаконную сделку отчуждения двух земельных участков житель Кривого Рога. Рыночная стоимость присвоенных земель составляет 8,5 млн грн.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/start-auktsioniv-zemelnoho-banku-rivni-umovy-dlia-vsikh-uchasnykiv
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