Банк «Альянс» несмотря на проблемы не выводит с рынка: СМИ узнали причины

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Издание "Факты" предполагает, что руководство Национального банка, вероятно, умышленно не замечает проблем банка "Альянс", который попадал под санкции регулятора за нарушение. При этом журналисты не исключают, что, возможно, глава НБУ Андрей Пышный просто не желает ссориться из-за банка с иностранными партнерами, а также якобы не хочет терять важный элемент теневой инфраструктуры.
Банк "Альянс"
Издание отмечает, что у Национального банка Украины якобы были и основания, и возможности, чтобы вывести банк "Альянс" с рынка еще до того, как ситуация стала критической.
Журналисты предполагают, что "лояльность" НБУ по этому банку можно объяснить ролью "Альянса" как инфраструктурной единицы для теневых операций на "черном" и "сером" рынках.
Кроме того, "Факты" добавляют, что у банка "Альянс" есть влиятельные клиенты, чьи интересы якобы защищаются на самом высоком уровне.
Также журналисты предполагают, что еще одной причиной так называемой "лояльности" НБУ является то, что банкротство "Альянса" якобы может ударить по репутации самого НБУ как регулятора, годами не замечавшего существующих в этом финучреждении проблем.
Кроме того, в материале говорится, что IFC выдала "Альянсу" $11 млн под развитие предприятия. Впрочем, отмечают журналисты, куда делись средства, пока неизвестно.
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что банк "Альянс" неоднократно был оштрафован Нацбанком за злоупотребление на рынках ценных бумаг и нарушение правил финансового мониторинга, также банк активно участвует в работе незаконного игорного бизнеса и платежных систем. Недавно стало известно, что банк "Альянс" уже в третий раз не смог продать/разместить акции допэмиссии.
Кроме того, "Комментарии" рассказывали , что Банк "Альянс" может быть выведен с рынка из-за неспособности погасить гарантии компании Коломойского.
Новости