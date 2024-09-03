Банк «Альянс» несмотря на проблемы не выводит с рынка: СМИ узнали причины

Издание "Факты" предполагает, что руководство Национального банка, вероятно, умышленно не замечает проблем банка "Альянс", который попадал под санкции регулятора за нарушение. При этом журналисты не исключают, что, возможно, глава НБУ Андрей Пышный просто не желает ссориться из-за банка с иностранными партнерами, а также якобы не хочет терять важный элемент теневой инфраструктуры.

Банк "Альянс"

Издание отмечает, что у Национального банка Украины якобы были и основания, и возможности, чтобы вывести банк "Альянс" с рынка еще до того, как ситуация стала критической.

"Однако по ряду причин — от финансовых интересов до политического давления — регулятор избрал игнорирование вместо решительных действий. Последствия этого бездействия могут быть катастрофическими как для клиентов банка, так и для репутации самого Нацбанка. Если ситуация не изменится, обвал банка "Альянс" станет только вопросом времени. Это обязательно скажется на репутации Национального банка Украины, и ответственность за это ляжет на плечи руководства регулятора, возможно, тоже окажется под угрозой отставки", — говорится в материале.

Журналисты предполагают, что "лояльность" НБУ по этому банку можно объяснить ролью "Альянса" как инфраструктурной единицы для теневых операций на "черном" и "сером" рынках.

"Когда НБУ в 2022 году выдавал „Альянсу“ рефинансирование, то его сумма — почти в 3 млрд грн. была несоразмерна с масштабами его активов. Для сравнения даже большие банки, с большим количеством активов, получили гораздо меньшие суммы поддержки от регулятора. То есть, очевидно, что удержать на плаву банк "Альянс" было прямым и непосредственным интересом регулятора", — говорится в статье.

Кроме того, "Факты" добавляют, что у банка "Альянс" есть влиятельные клиенты, чьи интересы якобы защищаются на самом высоком уровне.

"Опыт "Альянса" в сотрудничестве с гемблинговым бизнесом, а также махинации с ОВГЗ, где были задействованы народный депутат и его помощник — здесь бесценен", — пишет издание.

Также журналисты предполагают, что еще одной причиной так называемой "лояльности" НБУ является то, что банкротство "Альянса" якобы может ударить по репутации самого НБУ как регулятора, годами не замечавшего существующих в этом финучреждении проблем.

Кроме того, в материале говорится, что IFC выдала "Альянсу" $11 млн под развитие предприятия. Впрочем, отмечают журналисты, куда делись средства, пока неизвестно.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что банк "Альянс" неоднократно был оштрафован Нацбанком за злоупотребление на рынках ценных бумаг и нарушение правил финансового мониторинга, также банк активно участвует в работе незаконного игорного бизнеса и платежных систем. Недавно стало известно, что банк "Альянс" уже в третий раз не смог продать/разместить акции допэмиссии.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали , что Банк "Альянс" может быть выведен с рынка из-за неспособности погасить гарантии компании Коломойского.



