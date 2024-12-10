logo

BTC/USD

97025.42

ETH/USD

3652.84

LTC/USD

110.43

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2024 Банки вводят новые жесткие ограничения: изменения коснутся каждого украинца
commentss НОВОСТИ Все новости

Банки вводят новые жесткие ограничения: изменения коснутся каждого украинца

Банки будут усиленно проверять клиентов в рамках новых лимитов переводов средств

сегодня, 18:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Крупнейшие банки Украины договорились снизить лимит переводов средств – представители финучреждений подписали меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг". Новый лимит установили на уровне 50 тысяч гривен в месяц, а ограничения будут действовать на все переводы, в том числе через IBAN. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "РБК-Украина".

Банки вводят новые жесткие ограничения: изменения коснутся каждого украинца

Иллюстративное фото

Среди банков, которые обрили и подписали введение новых ограничений: Сбербанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк, а также две банковские ассоциации: Независимая ассоциация банков Украины и Ассоциация украинских банков.

К меморандуму могут присоединиться и другие банки.

Так что без документального подтверждения доходов разрешены переводы в следующих лимитах:

  • по клиентам "высокого" уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тысяч гривен в месяц;

по клиентам "среднего" и "низкого" уровня риска:

  • с 1 февраля 2025 года – в сумме до 150 тысяч гривен в месяц,

  • с 1 июня 2025 года – в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.

Лимиты не будут действовать для тех клиентов, доход которых подтвержден, например, зарплатных клиентов, а также волонтеров.

“Документальное подтверждение доходов предполагает в т.ч. получение документов/информации в электронной форме, в частности, сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, и подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности”, — сообщает издание.

Согласно документу, банки введут прозрачные правила, начиная с надлежащей проверки клиентов, и проведение переводов для клиентов – физических лиц, а также для клиентов – физических лиц предпринимателей, с дифференциацией в зависимости от риск-профиля клиента и запланированного обращения по счету.

Особенно будут проверять созданные ФЛП (до 6 мес.) с суммой годового дохода согласно 1 группе налогообложения (высокий риск).

Ранее портал "Комментарии" сообщал об отмене банковской тайны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vid-50-tisyach-griven-misyats-banki-domovilisya-1733823708.html
Теги:

Новости

Все новости