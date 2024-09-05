Будет ли в Украине банкнота 5 тысяч гривен: в Нацбанке сделали заявление

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Slava Kot
Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил, что пока финансовое учреждение не намерено выпускать банкноту 5 тысяч гривен в Украине. По его словам, имеющиеся номиналы купюр полностью соответствуют ситуации в стране.
Украинские деньги. Фото из открытых источников
Глава НБУ Андрей Пышный в интервью Liga.net ответил на вопрос, будет ли Нацбанк выпускать банкноты номиналом 5 тысяч гривен, что соответствовало бы условному эквиваленту 100 долларов. По словам Пышного, ситуацию с деньгами в Украине удовлетворяют имеющиеся номиналы купюр.
Также глава НБУ рассказал, будет ли Украина в ближайшем будущем отказываться от разменных монет.
По его словам, если правительство поддержит инициативу ввести в Украине новое название разменной монеты "шаг", они могут появиться в обращении в первом полугодии 2025 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нацбанк предлагает переименовать мелкие монеты "копейка" в "шаг". Таким образом, это будет способствовать дерусификации и деколонизации Украины.
Также "Комментарии" писали об отчете НБУ в котором была названа самая популярная купюра в Украине. Ею оказалась банкнота номиналом 500 гривен, которая занимает 28,3% всего рынка бумажных денег в Украине. Второй по распространенности стала банкнота номиналом в 200 гривен – 19%, а тройку лидеров замыкает банкнота номиналом в 1 гривну.
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