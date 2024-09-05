Будет ли в Украине банкнота 5 тысяч гривен: в Нацбанке сделали заявление

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил, что пока финансовое учреждение не намерено выпускать банкноту 5 тысяч гривен в Украине. По его словам, имеющиеся номиналы купюр полностью соответствуют ситуации в стране.



Украинские деньги. Фото из открытых источников

Глава НБУ Андрей Пышный в интервью Liga.net ответил на вопрос, будет ли Нацбанк выпускать банкноты номиналом 5 тысяч гривен, что соответствовало бы условному эквиваленту 100 долларов. По словам Пышного, ситуацию с деньгами в Украине удовлетворяют имеющиеся номиналы купюр.

"Пока мы не планируем этого. Считаем, что на сегодняшний день имеющиеся номиналы полностью соответствуют текущей ситуации", — заявил Пышный.

Также глава НБУ рассказал, будет ли Украина в ближайшем будущем отказываться от разменных монет.

"О деноминации — это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, учитывая обращение монет, пока такого решения нет", — ответил Пышный.

По его словам, если правительство поддержит инициативу ввести в Украине новое название разменной монеты "шаг", они могут появиться в обращении в первом полугодии 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нацбанк предлагает переименовать мелкие монеты "копейка" в "шаг". Таким образом, это будет способствовать дерусификации и деколонизации Украины.

Также "Комментарии" писали об отчете НБУ в котором была названа самая популярная купюра в Украине. Ею оказалась банкнота номиналом 500 гривен, которая занимает 28,3% всего рынка бумажных денег в Украине. Второй по распространенности стала банкнота номиналом в 200 гривен – 19%, а тройку лидеров замыкает банкнота номиналом в 1 гривну.