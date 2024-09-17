Цены на овощи и фрукты в Украине: капуста дорожает, голубика и лимон дешевеют

Цены на продукты питания в Украине продолжают расти. Овощи и фрукты не стали исключением. Как изменились стоимость популярных продуктов на рынках и в магазинах – разбирались "Комментарии", ссылаясь на данные торговой группы EastFruit Trade Platform.



Овощной отдел в универсаме. Фото из открытых источников

В Украине значительно выросли цены на белокочанную капусту. Также через неделю подорожали морковь и свекла. В то же время из-за увеличения предложения репчатого лука продавцы вынуждены были снижать его цену. После предварительного роста стоимости картофеля, на этой неделе цены на него снова начали снижаться. Повышенный спрос на огурцы на фоне сокращения их предложения привел к росту цен. Также отмечается положительная динамика цен на помидоры и сладкий перец.

Расширился ценовой диапазон для продажи цветной капусты и брокколи. Пекинская капуста подешевела, а вот кабачки и баклажаны, напротив, стали дороже. Началось понижение цен на острый перец. В сегменте зелени выросли цены на зеленый лук и укроп, в то же время рукола и салат стали дешевле.

Сезонное увеличение предложения груш из местных хозяйств повлекло за собой снижение их стоимости, а цены на украинские груши уже на 32% ниже, чем в прошлом. Также отмечается рост цен на нектарины, в то время как голубика и лимоны подешевели. Цены на другие продукты остались стабильными.

Напомним, на рынке горючего наблюдается рост цен на некоторые виды горючего. Изменения стоимости бензина, газа и дизельного горючего зафиксированы на некоторых автозаправочных станциях. По данным "Комментарии", ссылаясь на информацию с сайта auto.ria, мы предлагаем пересмотреть актуальные цены на топливо в Украине по состоянию на 17 сентября.