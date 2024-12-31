Чего ожидать на валютном рынке Украины в следующем году: в НБУ сделали заявление

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Кравцев Сергей
Национальный банк Украины будет использовать курс гривны к доллару в качестве средства снижения инфляции. Ситуация на валютном рынке будет "устойчивой". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
Курс валют. Фото: из открытых источников
По его словам, НБУ имеет достаточно инструментов и необходимый объем международных резервов.
Замглавы НБУ отметил, что во второй половине года обменный курс был относительно стабилен.
НБУ достаточно положительно оценивает результаты перехода к управляемой гибкости обменного курса, который произошел в начале октября прошлого года.
Читайте также на портале "Комментарии" — спрос на валюту вырос в декабре 2024 года. Национальный банк увеличил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ в течение недели 23-27 декабря 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,625 млрд долларов. Это максимальный объем с начала войны.
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