Чего ожидать на валютном рынке Украины в следующем году: в НБУ сделали заявление

Национальный банк Украины будет использовать курс гривны к доллару в качестве средства снижения инфляции. Ситуация на валютном рынке будет "устойчивой". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Курс валют. Фото: из открытых источников

"Традиционно НБУ не дает прогнозов относительно динамики обменного курса. В то же время мы традиционно отмечаем, что мы нацелены на обеспечение устойчивости валютного рынка", — сказал заместитель главы НБУ.

По его словам, НБУ имеет достаточно инструментов и необходимый объем международных резервов.

"И устойчивость валютного рынка — это один из важных элементов для того, чтобы развернуть тренд по инфляции в следующем году, достичь ее снижения и в конце концов достичь нашей пятипроцентной инфляции", — добавил Николайчук.

Замглавы НБУ отметил, что во второй половине года обменный курс был относительно стабилен.

"Сохранялась устойчивость валютного рынка. И в целом, если сравнивать с серединой года, с концом июня, там обменный курс ослабился менее чем на 4%", — сообщил он.

НБУ достаточно положительно оценивает результаты перехода к управляемой гибкости обменного курса, который произошел в начале октября прошлого года.

"Этот режим предоставляет нам достаточно много гибкости, возможности реагировать на изменение макроэкономической ситуации, точно делает нас устойчивее", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — спрос на валюту вырос в декабре 2024 года. Национальный банк увеличил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

НБУ в течение недели 23-27 декабря 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,625 млрд долларов. Это максимальный объем с начала войны.



