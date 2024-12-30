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НБУ всего за неделю установил новый рекорд: такого не было с начала большой войны

НБУ за неделю увечил продажу долларов до максимума с начала войны

сегодня, 15:10
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Кравцев Сергей

Спрос на валюту вырос в декабре 2024 года. Национальный банк увеличил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные НБУ.

НБУ всего за неделю установил новый рекорд: такого не было с начала большой войны

Курс гривны. Фото из открытых источников

НБУ в течение недели 23-27 декабря 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,625 млрд долларов. Это максимальный объем с начала войны.

С начала года НБУ продал на межбанке 34,4 млрд долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Нацбанк выпускает серебряную памятную монету, посвященную архистратигу Михаилу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Архангела Михаила украинцы считают покровителем воинов, борющихся за праведное дело. Именно образ этого святого присутствует в атрибутике украинских войск и символизирует борьбу со злом", – отмечают в пресс-службе регулятора. 

На аверсе монеты изображен стилизованный лавровый венок, символизирующий славу и победу, на фоне паттерна с рисунка маскировочного образца 2014 года. На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен архистратиг Михаил. Справа и слева от него размещены стилизованные силуэты военных ВСУ, вертолеты и противотанковые ежи, которые "композиционно подчеркивают борьбу за независимость". 

По кругу расположена надпись: "За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки"). Памятная монета имеет номинал 10 грн и изготовлена из серебра 999 пробы. Ее тираж составляет до 10 000 штук.

Также издание "Комментарии" сообщало – в НБУ рассказали, что происходит с курсом доллара и инфляцией в Украине.




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