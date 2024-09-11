Что будет с курсом гривны к доллару: глава НБУ сделал заявление

Национальный банк Украины будет двигаться к большей гибкости курса гривны к доллару. В то же время, контроль за курсом никто не отменит, а колебания будут умеренными. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал глава НБУ Андрей Пышный.

Курс гривны. Фото из открытых источников

"Обменный курс и дальше будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям", — сказал Андрей Пышный.

По его словам, политика НБУ в сочетании с управляемой гибкостью и дальше будет предотвращать чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.

"Также двигаемся в направлении валютной либерализации в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, переходом к большей гибкости обменного курса и возвращением к инфляционному таргетированию", — добавил глава НБУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — экономический эксперт Даниил Монин в эксклюзивном комментарии нашему изданию высказал мнение, что курс полностью подвластен Национальному банку Украины. В то же время он прогнозирует, что скорее всего инфляция вырастет до 7% годовых уже по итогам августа, и это будет стимулировать Национальный банк сдерживать курс гривны.

"Ну, а поскольку во второй половине года ожидается почти вдвое больше западной помощи, чем в первом полугодии и платежный баланс будет положительным во второй половине года, можно ожидать, что НБУ будет держать курс в диапазоне 41-42 грн до конца года. Другим сценарием может быть продолжение девальвации, чтобы через курс решать вопрос о нехватке финансирования. И тогда курс до конца года может выйти до отметки 44–45 грн за доллар. Но пока я больше ставлю на первый сценарий", – отметил эксперт.



