Что будет с курсом гривны в сентябре: самые вероятные сценарии

Украинцы входят в осень с определенными опасениями не только от ситуации на фронте, но и от того, что будет с экономикой, в частности, с курсом гривны. Стоит ли ждать изменений на валютном рынке? Продолжит ли доллар расти относительно гривны в сентябре, как это было на протяжении лета? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют. Фото: из открытых источников

НБУ будет определять, какой курс выгоднее

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что курс полностью подвластен Национальному банку. В тоже время скорее всего инфляция вырастет до 7% годовых уже по итогам августа, и это будет стимулировать Национальный банк сдерживать курс гривны.

"Ну, а поскольку во второй половине года ожидается почти в 2 раза больше западной помощи, чем в первом полугодии и платёжный баланс будет положительным во второй половине года, то можно ожидать, что НБУ будет держать курс в диапазоне 41-42 грн до конца года. Другим сценарием может быть продолжение девальвации, чтобы через курс решать вопрос недостатка финансирования. И тогда курс до конца года может выйти к отметке 44-45 грн за доллар. Но пока я больше поставлю на первый сценарий", – отметил эксперт.

На курс решающее влияние будет оказывать динамика поступления международной помощи

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран так прокомментировал ситуацию:

"На первое августа 2024 года международные резервы НБУ составляли более 37 млрд долларов, а чистые ЗВР 23,3 млрд долларов. Этого запаса резервов вполне достаточно для поддержания стабильности на валютном рынке, даже при неблагоприятных условиях для украинского экспорта".

Эксперт подчеркивает, у НБУ есть все возможности поддерживать стабильность на валютном рынке.

"Очевидно, что НБУ будет поддерживать гривну на валютном рынке. Если нет, то руководство регулятора будет нести ответственность за свои действия. Если смотреть дальше ноябрь-декабрь, то на курс решающее влияние будет оказывать динамика поступления международной помощи и склонность наших международных партнеров к выполнению своих же обещаний. Пока они нас стратегически не подводили", – прокомментировал Виталий Шапран.

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