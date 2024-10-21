Что предполагает обновленный меморандум МВФ и будут ли повышать тарифы: Минфин

Обновленный Меморандум МВФ по результатам пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не включает обязательства Украины по повышению тарифов на энергоносители. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, информирует портал "Комментарии".



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“Украинская сторона вместе с экспертами МВФ рассматривают возможные варианты поддержки энергетической стабильности страны, учитывая значительный ущерб, нанесенный РФ энергетической системе Украины и, как следствие, влияние этого на восстановление экономики Украины. Меморандум МВФ включает в себя различные потенциальные варианты реформирования энергосистемы”, — отметили в министерстве.

Также отметили, что Украина уже успешно прошла пять пересмотров программы EFF МВФ. "По результатам каждого пересмотра Фонд обновляет Меморандум в соответствии с обновленным перечнем мер экономической и финансовой политики", — уточнили в Минфине.

"Меморандум от 18 октября 2024 года повторяет потенциальные мероприятия, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новых и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, о повышении тарифов на ЖКУ во время войны по требованию МВФ сообщал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко на своей странице в Facebook.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что тариф на электроэнергию может возрасти уже весной 2025 года. На сколько может увеличиться стоимость электроэнергии для бытовых потребителей и от чего зависит тариф, читайте по ссылке.



