Украина сталкивается с финансовыми трудностями, а кредиторы остаются непоколебимыми. Известно, что владельцы облигаций не получали выплаты от Украины с 2022 года, когда из-за российского вторжения был введен двухлетний мораторий. Срок выплат по пакету облигаций на сумму 20 миллиардов долларов США истекает 1 августа.

Дефолт

Как сообщает Berliner Zeitung, на прошлой неделе переговоры между украинским правительством и международными инвесторами, в ходе которых Киев просил о продлении срока погашения долга и частичном списании долга, снова не увенчались успехом. Украина обращается к владельцам своих облигаций, включая крупного американского инвестора Blackrock, французский фонд Amundi и британский инвестор Amia Capital, с просьбой смириться с большими потерями. Если этого не произойдет, страна будет вынуждена значительно сократить свои расходы на армию и восстановление.

Однако инвесторы считают такие требования завышенными. В частности, группа кредиторов во главе с Blackrock заявила, что пытается достичь соглашения, но предложенная Украиной скидка в 60% неприемлема. Приемлемым было бы сокращение долга примерно на 20%. По их словам, предложенное Киевом сокращение может существенно помешать доверию будущих инвесторов к Украине.

Как отмечает издание, соглашение с частными кредиторами необходимо, поскольку Украина зависит от дальнейших займов от МВФ. МВФ согласился с украинским правительством, что соотношение государственного долга к ВВП должно снизиться до 60% к 2033 году. В прошлом году этот показатель составил 82,87%, а к концу 2024 года, по оценкам, превысит 94%.

Чтобы удовлетворить требования международных кредиторов, Киев должен ускорить приватизацию государственных компаний, считает экономист Фредерик Муссо из Оклендского американского института. Важным элементом этого является земельная реформа в 2021 году.

В целом, эксперты отмечают, что неправильная приватизация и коррумпированное управление с начала 1990-х годов привели к концентрации земли в руках нового олигархического класса. Иностранные инвесторы и украинские олигархи делали хороший бизнес вместе, в частности, средства поступали из Европы и Северной Америки, включая американский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Саудовской Аравии. Арендодатели размещают свои деньги в налоговых гаванях, обедняя мелких фермеров.

В статье отмечено, что инвестиции очень выгодны иностранным инвесторам, поскольку сельскохозяйственные компании, в которые они вкладывают средства, имеют большие земельные владения и способны производить и экспортировать в больших масштабах. Одним из примеров является украинский олигарх Юрий Косюк, глава агропромышленной группы "Мироновский хлебопродукт" (МХП). Империя Косюка владеет 60% украинского производства мяса птицы. Хозяйства МХП возделывают не менее 300 000 гектаров земли в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина оказалась перед угрозой дефолта.



