Действительно ли украинцы начали массово сдавать валюту: что происходит с курсом

Впервые за долгое время перед Пасхой в Украине зафиксирована обратная тенденция, когда большинство наших соотечественников больше продавали валюту, чем покупали. При этом у НБУ есть возможность держать курс стабильным еще длительное время. Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Валюта. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что дефицит валюты резко уменьшился на прошлой неделе благодаря меньшему спросу на валюту. На безналичном рынке чистая покупка валюты сократилась почти на треть до 185 млн долларов.

По информации инвесткомпании, в розничном сегменте впервые с августа 2023 года продажа валюты превысила покупку, и население продало на 32 млн долларов больше, чем купило.

Продажа валюты преобладала как в наличном, так и безналичном сегментах. Поэтому в итоге общий дефицит валюты на рынке уменьшился на 57% до 153 млн долларов.

НБУ воспользовался падением дефицита валюты и уменьшил интервенции на 41% до 314 млн долларов, зафиксировав курс гривны к доллару США на уровне 41,39 грн/доллар. Однако, из-за дальнейшего скачка стоимости евро относительно доллара ослабил официальный курс гривны к евро на 0,2%, тем самым установив очередной максимум – 47,03 грн/евро, говорится в обзоре.

Как прогнозируют аналитики, предпраздничная неделя отметилась уменьшением активности бизнес-покупателей валюты и увеличением продажи валюты населением в канун Пасхи. Именно поэтому произошло значительное снижение дефицита валюты, что и способствовало уменьшению интервенций НБУ без существенного влияния на курс гривны.

"При таких условиях НБУ имеет еще меньше причин для перехода к постепенному ослаблению гривны и при большей международной помощи может сохранять курс близким к текущему уровню еще длительное время", — говорится в обзоре.

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