Рост цен в Украине достиг пика: что говорят в НБУ

Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых с 18 апреля 2025 года. Это повлияет на цены и стоимость кредитов и депозитов. Такое заявление в ходе брифинга на Youtube сделал глава НБУ Андрей Пышный.

Рост цен в Украине. Фото: из открытых источников

Глава НБУ отметил, что "это решение будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля над инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до цели 5% на горизонте политики".

По словам Пышного, в первые месяцы года инфляция росла довольно близко к траектории предыдущего макропрогноза НБУ. В то же время помесячная динамика инфляции, скорректированная на сезонность, свидетельствует о признаках ослабления ценового давления.

Ставка является главным инструментом влияния на инфляцию со стороны центральных банков мира. Если ставка повышается, то эффект должен сработать через несколько месяцев и рост цен должен притормозиться.

НБУ декларирует цель по инфляции на уровне 5,0%. Однако в прошлом году цены подпрыгнули на 12,0%, а в марте 2025 года рост цен и вовсе набрал темп до 14,6%. По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы инфляция достигнет 15%, после чего начнет снижаться.

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