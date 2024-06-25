Доходы бюджета идут в штопор: за счет кого власти будут решать проблему

Доходы бюджета постепенно идут в штопор – уже не хватает около 150 млрд грн, а в перспективе бюджетирования второй половины 2024-го и 2025-го совокупный недобор может составить до 15 млрд долларов в эквиваленте, сообщил экономист Алексей Кущ.

Доходы бюджета

По его словам, нардеп Даниил Гетманцев обычно хочет решить все проблемы за счет "общипования гуся". Однако, говорит он, непонятно, что делать, если "гусь уже почти без перьев".

Тем не менее, в парламенте ожидают "радикального" повышения налогов и соответствующих предложений со стороны правительства.

"Чистить рыбу" будут с хвоста – так удобнее. То есть речь о повышении таких массовых налогов как военный сбор и налоги ФЛП, а также НДС и акцизов, которые являются косвенными налогами и в структуре цены товаров их уплачивает конечный потребитель, то есть простой украинец", — отмечает экономист.

При этом он считает, что можно пойти на неудобство и начать чистить рыбу с головы.

При этом эксперт считает, что добровольное урегулирование обязательств перед государством – это общеизвестная мировая практика, которая применялась, в частности, в США (американские прокуроры шли на такие соглашения с обвиняемыми, так как в противном случае на каждый доллар, полученный в рамках долгосрочных тратилось в в среднем 30-40 центов бюджетных средств).

В случае соглашения со следствием государство получает деньги сразу и без права обжалования со стороны обвиняемого. Такова своеобразная win-win для государственных интересов.

"Сейчас Украина могла бы достаточно быстро получить в рамках известных процессов миллиарды гривен по мировым соглашениям. То есть взять деньги у тех, у кого они есть, вместо того, чтобы забирать последние "перья", у тех, у кого его уже почти нет" — считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина оказалась в шаге от дефолта.



