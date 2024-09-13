Доллар растет, евро падал в цене: курс валют в Украине

Колебания курса валют – одна из важнейших тем для украинцев, поскольку он влияет на экономику страны, цены на товары и услуги, а также покупательную способность населения. В условиях глобальной нестабильности и экономических вызовов курс гривны к основным мировым валютам является важным индикатором финансового положения государства. "Комментарии" ссылаясь на сайт minfin узнали актуальный курс валют в банках по состоянию на сегодня.



Курс валют. Фото из открытых источников

Средний курс валют в банках

В банках средний курс доллара США за последние сутки вырос. Так при покупке за эту валюту нужно будет заплатить 41,00 и 41,55 при продаже. В то время, как Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,2743.

По отношению к евро его средний курс составляет 45,30 при покупке и 45,95 при продаже. Важно отметить, что Национальный банк Украины установил официальный курс для евро на уровне 45,4595.





Динамика среднего курса валют в банках

Изменения в цене за доллар

Сравнивая курс доллара США при продаже 6 сентября и сегодня, он вырос на 15 копеек и составляет 41,55 гривны за доллар. Покупка этой валюты также выросла в цене. Еще в прошлую пятницу за один доллар следовало заплатить 41 гривну, а сегодня 41,1. Официальный курс сменился на 0,185 гривны за доллар.





Изменения в цене за евро

Что касается евро, то в продаже эта валюта за неделю снизилась в цене с 46 гривен до 45,95 грн за евро. Курс на покупку евро с 6 сентября свалился на 15 копеек. Между тем, курс в НБУ изменился с 45,588 до 45,46.





Курс валют в банках

Сколько стоит доллар в банках

В топе среди лидеров по самому дорогому курсу на покупку доллара среди банков промониторивших Минфин есть: Банк Львов, Правэкс Банк и Полтава Банк. Там при покупке валюты в кассе следует заплатить от 41,30 до 41,35 гривны за доллар. Что касается продажи валюты, то самый высокий курс в Метабанке, ПУМБе, Альянс Банке и Индустриалбанке.

Сколько стоит евро в банках

Тем временем самый высокий курс на покупку евро действует в Банк Львов, Правэкс Банке и Полтава-Банке. Покупка евро там от 45,70 до 45,80 грн. Самый низкий курс на покупку и продажу в Приватбанке составляет – 44,90 гривны за евро, а на продажу наименьшее предложение в Укргазбанке – там курс 45,85.