Должна быть у всех, кто поддерживает воинов и борьбу: НБУ представил новую монету

Нацбанк выпускает серебряную памятную монету, посвященную архистратигу Михаилу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Нацбанк представил монету. Фото из открытых источников

"Архангела Михаила украинцы считают покровителем воинов, борющихся за праведное дело. Именно образ этого святого присутствует в атрибутике украинских войск и символизирует борьбу со злом", – отмечают в пресс-службе регулятора.

На аверсе монеты изображен стилизованный лавровый венок, символизирующий славу и победу, на фоне паттерна с рисунка маскировочного образца 2014 года.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен архистратиг Михаил. Справа и слева от него размещены стилизованные силуэты военных ВСУ, вертолеты и противотанковые ежи, которые "композиционно подчеркивают борьбу за независимость".

По кругу расположена надпись: "За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки").

Памятная монета имеет номинал 10 грн и изготовлена из серебра 999 пробы. Ее тираж составляет до 10 000 штук.

Монеты будут реализовываться в интернет-магазине в течение января по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. Реализация банками-дистрибьюторами будет производиться постепенно после получения памятных монет в НБУ.

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