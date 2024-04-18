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Энергетический монополист пытается вывести за границу миллионы, пока враг бьет по инфраструктуре – документ

Пока ситуация в энергетической сфере Украины ухудшается с каждым днем, компания АО "ДТЭК Одесские электросети" пытается вывести за границу миллионы гривен, сообщает Апостроф

18 апреля 2024, 19:11
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Ткачик Олеся
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Компания АО "ДТЭК Одесские электросети" вновь пытается вывести за границу немалую часть средств, которые могла бы направить на восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей от обстрелов.

Энергетический монополист пытается вывести за границу миллионы, пока враг бьет по инфраструктуре – документ

Блэкаут в Украине

Как говорится в отчетах компании, на собрании акционерам компании предлагалось проголосовать за передачу миллионных сумм зарегистрированной в Нидерландах компании DTEK GROUP BV и другим юридическим лицам, у которых она имеет корпоративные права.

Так, одним из решений одесский ДТЭК планирует выкупить у "голландцев" облигации на 15 млн долларов. Еще столько же DTEK GROUP BV и ее "дочкам" передадут как беспроцентную финансовую помощь. Также АО "ДТЭК Одесские электросети" собирается выкупить у DTEK GROUP BV электроэнергию на 5 млрд 856 млн грн (более 150 млн долларов). Указанная причина – необходимость компенсации технологических потерь электрической энергии на ее распределение.

Кроме того, 50 млн долларов временно доступных средств, акционерам "одесских электросетей" предлагают разместить на депозитных счетах в АО "Первый украинский международный банк" (принадлежит Ринату Ахметову).

Между тем ситуация с энергетической инфраструктурой в Украине становится все более критичной, в связи с тем, что по ней наносят удары россияне. Средства, которые монополист планирует вывести за границу, могли бы пригодиться внутри страны, как для устранения последствий обстрелов, так и модернизации сетей.

Как известно, в тариф ДТЭК заложена составляющая на замену устаревших "советских" линий. Однако вместо того, чтобы комплексно обновлять сети, одесский монополист "латает" их в местах локальных обрывов, а часть средств по уплаченным населением тарифам может оказаться за границей. Дистанционное голосование акционеров по предложенным соглашениям истекает 18 апреля. Государство, владеющее 25% акций компании, стабильно голосует против таких решений.



Энергетический монополист пытается вывести за границу миллионы, пока враг бьет по инфраструктуре – документ - фото 2


Энергетический монополист пытается вывести за границу миллионы, пока враг бьет по инфраструктуре – документ - фото 3


Энергетический монополист пытается вывести за границу миллионы, пока враг бьет по инфраструктуре – документ - фото 4


Энергетический монополист пытается вывести за границу миллионы, пока враг бьет по инфраструктуре – документ - фото 5

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр энергетики Герман Галущенко рекомендовал украинцам готовиться к разным сценариям, в том числе тотальным блекаутам.




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Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/business/2024-04-18/energeticheskiy-monopolist-pyitaetsya-vyivesti-za-granitsu-millionyi-poka-vrag-bet-po-infrastrukture---dokument/319190
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