Энергетический монополист пытается вывести за границу миллионы, пока враг бьет по инфраструктуре – документ

Компания АО "ДТЭК Одесские электросети" вновь пытается вывести за границу немалую часть средств, которые могла бы направить на восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей от обстрелов.

Блэкаут в Украине

Как говорится в отчетах компании, на собрании акционерам компании предлагалось проголосовать за передачу миллионных сумм зарегистрированной в Нидерландах компании DTEK GROUP BV и другим юридическим лицам, у которых она имеет корпоративные права.

Так, одним из решений одесский ДТЭК планирует выкупить у "голландцев" облигации на 15 млн долларов. Еще столько же DTEK GROUP BV и ее "дочкам" передадут как беспроцентную финансовую помощь. Также АО "ДТЭК Одесские электросети" собирается выкупить у DTEK GROUP BV электроэнергию на 5 млрд 856 млн грн (более 150 млн долларов). Указанная причина – необходимость компенсации технологических потерь электрической энергии на ее распределение.

Кроме того, 50 млн долларов временно доступных средств, акционерам "одесских электросетей" предлагают разместить на депозитных счетах в АО "Первый украинский международный банк" (принадлежит Ринату Ахметову).

Между тем ситуация с энергетической инфраструктурой в Украине становится все более критичной, в связи с тем, что по ней наносят удары россияне. Средства, которые монополист планирует вывести за границу, могли бы пригодиться внутри страны, как для устранения последствий обстрелов, так и модернизации сетей.

Как известно, в тариф ДТЭК заложена составляющая на замену устаревших "советских" линий. Однако вместо того, чтобы комплексно обновлять сети, одесский монополист "латает" их в местах локальных обрывов, а часть средств по уплаченным населением тарифам может оказаться за границей. Дистанционное голосование акционеров по предложенным соглашениям истекает 18 апреля. Государство, владеющее 25% акций компании, стабильно голосует против таких решений.





































Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр энергетики Герман Галущенко рекомендовал украинцам готовиться к разным сценариям, в том числе тотальным блекаутам.





