«Энергоатом» врал, но правда выплыла: за счет чего компания планирует стать прибыльной

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Ткачик Олеся
НАЭК "Энергоатом" планирует завершить 2024 год с прибылью. Улучшение финансовых результатов компания ожидает после того, как в июне правительство повысило тарифы на электроэнергию для населения на 64%. В частности, как пишет Forbes, об этом сообщил вице-президент компании Якоб Хартмут.
Энергоатом
По итогам первого квартала 2024 года "Энергоатом" получил убыток в размере 5,5 млрд. грн. Предыдущим годом для "Энергоатома" был 2021 год — тогда компания заработала 5,9 млрд грн.
На эту информацию обратил внимание народный депутат Алексей Кучеренко. По его словам, долгое время руководство "Энергоатома" с какой-то маниакальной настойчивостью убеждало общество, что компания не является бенефициаром повышения цены на электроэнергию для населения.
При этом Кучеренко все же не понимает природу "убыточности" компании, модель работы которой очень проста:
Выработка товарной продукции — примерно 50 млрд кВт*ч
Себестоимость единицы – 1.70 грн за кВт*ч
Продажа населению 25 млрд кВт*ч по себестоимости.
Продажа на рынке 25 млрд кВт*ч по рыночным ценам 3-4 грн за кВт*ч.
И это при том, говорит народный избранник, что еще пять лет назад себестоимость была втрое меньше (0.57 грн) и обоснования нынешней никто не видел.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, сколько электроэнергии сейчас производят украинские АЭС.
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