«Энергоатом» врал, но правда выплыла: за счет чего компания планирует стать прибыльной

НАЭК "Энергоатом" планирует завершить 2024 год с прибылью. Улучшение финансовых результатов компания ожидает после того, как в июне правительство повысило тарифы на электроэнергию для населения на 64%. В частности, как пишет Forbes, об этом сообщил вице-президент компании Якоб Хартмут.

Энергоатом

"Представляем новый финансовый план до конца года, поскольку были изменения — по прайскепам, ПСО. Надеемся быть прибыльными. Видим условия, которые позволят нам работать без убытков", — сказал Хартмут.

По итогам первого квартала 2024 года "Энергоатом" получил убыток в размере 5,5 млрд. грн. Предыдущим годом для "Энергоатома" был 2021 год — тогда компания заработала 5,9 млрд грн.

На эту информацию обратил внимание народный депутат Алексей Кучеренко. По его словам, долгое время руководство "Энергоатома" с какой-то маниакальной настойчивостью убеждало общество, что компания не является бенефициаром повышения цены на электроэнергию для населения.

"Причем объяснить это с точки зрения здравого смысла невозможно – то что деньги от повышения пойдут в "Энергоатом" очевидно. Наконец-то один из руководителей компании заявил об этом прямо — именно благодаря этим деньгам компания планирует стать наконец прибыльной", — отметил нардеп.

При этом Кучеренко все же не понимает природу "убыточности" компании, модель работы которой очень проста:

Выработка товарной продукции — примерно 50 млрд кВт*ч

Себестоимость единицы – 1.70 грн за кВт*ч

Продажа населению 25 млрд кВт*ч по себестоимости.

Продажа на рынке 25 млрд кВт*ч по рыночным ценам 3-4 грн за кВт*ч.

И это при том, говорит народный избранник, что еще пять лет назад себестоимость была втрое меньше (0.57 грн) и обоснования нынешней никто не видел.

"Мы все безусловно понимаем критическую важность работы государственной энергокомпании для Украины, но это совершенно не означает, что очевидный монополист на рынке электроэнергии получил право бесконтрольного ценообразования в такой трудный период. Ждем полное обоснование финансово-экономических показателей ЕА", — добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, сколько электроэнергии сейчас производят украинские АЭС.



