Госфинансирование для трех индустриальных парков: куда вложат миллионы

Три индустриальных парка в Украине получат значительную государственную поддержку в рамках программы "Сделано в Украине". Всего выделено 171,4 млн. грн. из государственного бюджета для строительства и модернизации инфраструктуры, что будет способствовать привлечению инвесторов и развитию региональной промышленности. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.



Индустриальный парк. Фото из открытых источников

Программа предусматривает инвестирование в развитие парков "Белая Церковь 2" и "Город стекла" в Киевской области и "ВинИндастри" в Виннице. Эти средства будут направлены на улучшение инфраструктуры, в частности строительство электрических и водопроводных сетей, а также дорог и линий электропередач.

Например, "Белая Церковь 2" в Киевской области благодаря программе от государства сможет построить сети водоснабжения, водоотведения и электрические сети. Парк "ВинИндастри" планирует улучшить инфраструктуру. В этом году в поддержку индустриальных парков мы заложили 1 млрд. грн. Уже подписаны приказы на выделение более 885,1 млн грн для 11 индустриальных парков, — отметила Первая вице-премьер-министр Украины — Министерство экономики Украины Юлия Свириденко.

Детали проектов

Индустриальный парк "Белая Церковь 2" получит 66,1 млн. грн. для строительства инфраструктурных объектов. Это позволит привлечь новых инвесторов и расширить производственные мощности региона.

Парк "ВинИндастри" выделен 79 млн грн для обустройства дорог и линий электропередач, что значительно улучшит логистику и стабильное энергоснабжение.

Парк "Город стекла" получит 26,3 млн грн для строительства электросетей, что будет стимулировать привлечение новых компаний.

Программа финансирования индустриальных парков

Программа "Сделано в Украине" поддерживает индустриальные парки, предоставляя до 150 млн грн на инфраструктурные проекты, покрывая до 50% их стоимости, а для деоккупированных территорий — до 80%.