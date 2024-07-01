Кабмин планирует снижать расходы на оборонку и не повышать минимальную зарплату

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал в Телеграмме проект Бюджетной декларации на период 2025-2027 годов. Согласно информации нардепа правительство не планирует повышать размер минимальной зарплаты и прожиточный минимум, от которых зависят все социальные выплаты.

Ярослав Железняк

Железняк отмечает, что размер минимальной заработной платы в 2025 году будет составлять 8000 гривен.

"По налогам записана разработка дополнительного пакета мероприятий на 2025-2027 годы в объеме около 340 млрд. грн ежегодно. Еще раз – каждый год плюс 340. Я прям очень советую почитать документ тем, кто интересуется акцизом на сигареты/топливо и рентой. И еще НДС в декларации остается неизменным: 20% все время до 2027-го", – пишет Железняк.

Кроме того, отметил нардеп, в правительстве хотят восстановить Дорожный фонд. Там сначала в 2025 году будет 25% от него или 44 млрд грн, а затем 2026 и 2027 соответственно 50% и 75% или по 124 и 233 млрд грн.

Долговая нагрузка к 2027 г. должна снизить до 90%.



Также, как рассказал Железняк, правительство планирует реальный ВВП в 2025: 2,7%, 2026: 7,5%, 2027: 6,2%.

Курс гривны в 2025 году составит 45 грн/долл, в 2026 – 46,5 грн/долл, в 2027 – 46,4 грн/долл.

Кроме того, как сообщил нардеп, дефицит бюджета в 2025 году составит 18,2%, в 2026 – 10,3%, в 2027 – 6,7%.

Также, по информации Железняка, финансирование бюджета (долги и гранты) в 2025 составит 1,53 трлн грн, в 2026 – 1,04 трлн грн, в 2027 – 786,5 млрд грн.

А вот расходы на оборону и безопасность будут сокращаться. Так, в 2025 году на эти цели планируют выделить 2,2 трлн грн, в 2026 – 1,6 трлн грн, а в 2027 – 1,5 трлн грн

"Вообще-то по закону, ее должны были подать в Раду еще месяц назад. Но перенесли из-за консультаций с донорами (поэтому и одобрили в день заседания МВФ)", — добавил Железняк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Украины есть месяц , чтобы предотвратить дефолт.



