Кабмин планирует снижать расходы на оборонку и не повышать минимальную зарплату

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Ткачик Олеся
Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал в Телеграмме проект Бюджетной декларации на период 2025-2027 годов. Согласно информации нардепа правительство не планирует повышать размер минимальной зарплаты и прожиточный минимум, от которых зависят все социальные выплаты.
Ярослав Железняк
Железняк отмечает, что размер минимальной заработной платы в 2025 году будет составлять 8000 гривен.
Кроме того, отметил нардеп, в правительстве хотят восстановить Дорожный фонд. Там сначала в 2025 году будет 25% от него или 44 млрд грн, а затем 2026 и 2027 соответственно 50% и 75% или по 124 и 233 млрд грн.
Долговая нагрузка к 2027 г. должна снизить до 90%.
Также, как рассказал Железняк, правительство планирует реальный ВВП в 2025: 2,7%, 2026: 7,5%, 2027: 6,2%.
Курс гривны в 2025 году составит 45 грн/долл, в 2026 – 46,5 грн/долл, в 2027 – 46,4 грн/долл.
Кроме того, как сообщил нардеп, дефицит бюджета в 2025 году составит 18,2%, в 2026 – 10,3%, в 2027 – 6,7%.
Также, по информации Железняка, финансирование бюджета (долги и гранты) в 2025 составит 1,53 трлн грн, в 2026 – 1,04 трлн грн, в 2027 – 786,5 млрд грн.
А вот расходы на оборону и безопасность будут сокращаться. Так, в 2025 году на эти цели планируют выделить 2,2 трлн грн, в 2026 – 1,6 трлн грн, а в 2027 – 1,5 трлн грн
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Украины есть месяц , чтобы предотвратить дефолт.
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