Как реструктуризация долга Украины влияет на стабильность гривны

Украина достигла исторического соглашения с держателями еврооблигаций о реструктуризации внешнего долга, объявил сегодня министр финансов Сергей Марченко. Этот шаг, по мнению экспертов, открывает путь к стабилизации гривны и привлечению новых иностранных инвестиций в страну.

Стабилизация гривны: Украина достигла важного соглашения по долгам

Соглашение позволит Украине сэкономить колоссальные 11,4 миллиарда долларов на обслуживании долга в ближайшие три года и целых 22,75 миллиарда долларов к 2033 году. Освободившиеся средства будут направлены на укрепление обороны и поддержку социальных программ.

Реструктуризация долга – это изменение условий существующих долговых обязательств. В данном случае Украина договорилась с кредиторами о списании 47% долга по еврооблигациям и выпуске новых облигаций с более длительными сроками погашения. Это даст стране столь необходимую передышку в условиях продолжающегося конфликта и позволит избежать дефолта.

Алексей Плотников, доктор экономических наук и бывший народный депутат, считает, что реструктуризация долга – это положительное решение, которое поможет Украине продолжить развитие. Эксперт считает, что снижение спроса на иностранную валюту поможет стабилизировать гривну и улучшить экономическую ситуацию в стране. По его мнению, правильные шаги в экономической политике уже дают результаты и создают основу для будущего развития.

"Конечно, это также повлияет на то, что не будет так стремительно обесцениваться гривна. Спрос на иностранную валюту должен уменьшиться", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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