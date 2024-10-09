Кто создал биткоин: в документальном фильме HBO назвали имя

В новом документальном фильме HBO выдвинуто предположение, что создателем биткоина может быть канадский разработчик программного обеспечения Питер Тодд. Режиссер-документалист Каллен Хобак, используя сочетание новых и старых подсказок, предполагает, что именно Тодд скрывается за псевдонимом Сатоши Накамото – легендарного творца биткоина.



Питер Тодд под конец документального фильма "Money Electric". Фото: HBO

В документальном фильме под названием "Money Electric: The Bitcoin Mystery" появляются люди, являющиеся ключевыми фигурами, связанными с историей биткоина. Среди них, в частности, Адам Бек, инвестор Роджер Вер, маркетолог Самсон Моу и Питер Тодд. Каждого из них связывали с личностью Сатоши Накамото.

В одной из сцен Хобак прямо спрашивает Питера Тодда: "Вы Сатоши Накамото?"

"Да, я Сатоши Накамото", – ответил Тодд.

Однако это признание вызывает сомнения. Тодд в фильме быстро начинает улыбаться и называет предположение "смешным". Кроме того, в электронном письме, посланном CoinDesk перед премьерой документального фильма HBO, Питер Тодд якобы отрицал, что он является создателем биткоина.

Питер Тодд – 39-летний канадский разработчик, которому приписывают многие инновации в первой и крупнейшей в мире криптовалюте – биткоин. Тодд работал главным научным сотрудником Mastercoin – цифровой валюты и протокола связи, построенного на блокчейне биткоина. Затем он занял должность главного научного сотрудника Dark Wallet, биткоин-кошелька с открытым кодом. В 2016 году Тодд создал криптографические ключи для защиты кошельков и протокол блокчейна для Zcash – криптовалюты, основанной на кодовой базе биткоина.

Сатоши Накамото – это псевдоним, под которым был опубликован документ, описывавший принцип первой в мире криптовалюты. Накамото был активным участником ранней фазы развития биткоина, но исчез в 2011 году. На счету Сатоши Накамото находятся биткоины на сумму в 69 миллиардов долларов, что делает его 20 самым богатым человеком в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто мог бы быть Сатоши Накамото.



Также "Комментарии" писали, что в США предлагают платить налоги криптовалютой.