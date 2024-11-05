Курс доллара продолжает расти: в НБУ намекнули, чего ждать дальше

Несмотря на то, что доллар продолжает расти относительно гривны в Нацбанке считают ситуацию на валютном рынке Украины устойчивой и контролируемой. НБУ и далее будет покрывать структурный дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава НБУ Андрей Пышный, сообщает пресс-служба НБУ.

Курс гривны. Фото из открытых источников

Во время встречи правления НБУ с руководителями крупнейших 30 банков Пышный заявил, что курс будет умеренно колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий.

По его словам, это будет усиливать устойчивость валютного рынка и не создавать рисков для ценовой динамики.

Как отметил Андрей Пышный, интенсивность взаимодействия с МВФ напоминает спринтерский темп на марафонской дистанции — в скором времени начнет работать следующая миссия. НБУ полностью готов к шестому пересмотру программы, сказал он.

Глава Нацбанка сообщил, что включение в базовый сценарий программы с МВФ безвозвратного займа для Украины под залог обездвиженных российских активов – смещение позиций, что снижает неопределенность покрытия потребностей нашей страны в финансировании в последующие годы.

Также глава НБУ рассказал об итогах работы делегации НБУ на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка, которое состоялось в Вашингтоне, и отметил важность активной вовлеченности всех участников финансового сектора в имплементацию стандартов Европейского Союза.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Нацбанке успокаивают, что резких скачков курса гривны по отношению к доллару не будет, курс будет умеренно колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий, что и дальше будет усиливать адаптивность валютного рынка и экономики. Каков наиболее вероятный прогноз по курсу доллара в последний месяц осени? Что делать украинцам – покупать или продавать валюту? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



