Прогноз курса доллара на ноябрь: покупать или продавать украинцам валюту

В Нацбанке успокаивают, что резких скачков курса гривны по отношению к доллару не будет, курс будет умеренно колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий, что и дальше будет усиливать адаптивность валютного рынка и экономики. Каков наиболее вероятный прогноз по курсу доллара в последний месяц осени? Что делать украинцам – покупать или продавать валюту? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют. Фото: из открытых источников

Плавная девальвация гривны продолжится

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что вероятность того, что мы в последний месяц осени увидим в обменниках курс даже 42 грн за доллар – достаточно велика.

"Это не обязательно, но курс 42 грн за доллар в октябре может быть. Потому что Национальный банк хоть и постепенно, очень плавно, но все же девальвирует гривну. И это происходило на этой неделе в предыдущие дни. То есть, на конец ноября вполне может быть курс 42. По крайней мере, дешеветь доллар не будет. С этой точки зрения относительно стремлений граждан покупать или продавать иностранную валюту, следует исходить из того, что не будет какого-то более выгодного курса. Будет плавная такая девальвация", – отметил Алексей Плотников.

Он советует украинцам выходить из собственных нужд. Если нужна гривна, продавать доллар, и наоборот, если большинство сбережений в гривне, то покупать валюту.

"Но ждать, что будет более выгодный курс – бесполезное дело. Выходим из того, что гривна будет дешеветь постепенно и под новый год и после нового года", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Если бы НБУ хотел укрепить курс, он бы это сделал

Экономический эксперт Даниил Монин отметил, что в следующие два месяца ожидается получение 15-16 млрд долларов западного финансирования.

"Если бы НБУ хотел укрепить курс, то, думаю, он бы это сделал. Но, скорее всего, будут просто расти международные резервы к отметке 46+ млрд до конца года, а курс будет колебаться в диапазоне 41.0-41.5. Тем более, что по прогнозам НБУ инфляция составит уже 9.7%, что выше предыдущего прогноза на 1.1%. А это ещё один признак что вряд ли Нацбанк будет укреплять курс в связи с огромным наплывом денег в Украину от Запада", – прокомментировал эксперт.

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