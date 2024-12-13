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Металлургической отрасли грозит катастрофа: Украина останется без коксующегося угля

Металлургическая отрасль на грани катастрофы: произошедшее с добычей коксующегося угля

сегодня, 14:43
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Кречмаровская Наталия

Бои вблизи Покровска стали причиной прекращения работы крупнейшей угольной шахты Украины. Остановило добычу шахтоуправления "Покровское". Это уникальная шахта по добыче коксующегося угля возле Покровска в Донецкой области.

Металлургической отрасли грозит катастрофа: Украина останется без коксующегося угля

Иллюстративное фото

По информации издания hromadske, компания "Метинвест" оперативно эвакуировала работников и членов их семей. В компании объяснили решение приближением линии фронта и частыми обстрелами, что делает невозможным дальнейшую работу.

В издании уточнили, что шахта не полностью прекратила работу, остановили только один из ее участков, расположенный в селе Песчаное под Покровском Донецкой области. Туда приближается линия фронта.

Приостановка работы шахты и эвакуация основного персонала объяснили ухудшением ситуации с безопасностью и усилением обстрелов.

В компании добавили, что окончательное влияние приостановки работы на шахте под Покровском в Песчаном пока оценивают, а решение о возобновлении работы будут принимать в зависимости от ситуации на фронте.

СМИ ранее сообщали, что уголь, который добывают возле Покровска, уникальный и заменить его смогут только импортом. К тому же потеря контроля над шахтой приведет к значительному сокращению производства стали в Украине.

Известно, что шахтоуправление "Покровское" было создано в 1990 году. Это крупнейшее предприятие в Украине и одно из крупнейших в Восточной Европе по добыче коксующегося угля, сообщают на сайте компании. Промышленные запасы угля составляют 200 миллионов тонн, срок разработки – более 40 лет.

Напомним, что международные партнеры, как рассказывал портал "Комментарии", предлагают разные мирные инициативы для временного прекращения огня.




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Источник: https://hromadske.ua/viyna/236188-pid-pokrovskom-zakryly-naybilshu-v-ukrayini-vuhilnu-shakhtu-use-cherez-boyovi-diyi
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