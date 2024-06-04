Минэнерго хочет вернуть российские технологии в атомную энергетику: как это возможно

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Ткачик Олеся
В Верховной Раде Украины в начале апреля появился проект Закона о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции. Проект внес Кабмин, готовили его умельцы из Минэнерго. Сейчас его собираются голосовать в ВРУ, отметил президент Centre for Global Studies "Strategy XXI" Михаил Гончар.
Хмельницкая АЭС
По его словам, якобы вполне благие намерения особенно на фоне дефицита генерирующих мощностей, возникших в результате российских ударов по объектам генерации ОЭС Украины.
По его словам, отсюда возникает вопрос о том, с какой стати берется реактор из страны-агрессора?
По его словам, подход с украинской стороны (МЭ – КМУ) выглядит фактически диверсионным действием или легализацией проекта распила средств.
Во-первых, говорит Гончар, поставленный в Болгарию российский реактор некомплектный, там не все необходимое оборудование было доставлено Росатомом, во-вторых – без согласия разработчика реактора "Энергоатом" не сможет ничего с ним поделать. В-третьих, скорая достройка ХАЭС-3 и запуск энергоблока в эксплуатацию – за пару лет – это просто профанация.
Гончар напомнил, что в 2020 году уже было нечто подобное. Тогда тоже обсуждали проект строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС с российскими генераторами. При этом ожидалось, что срок завершения строительства будет 2026 год.
То есть, подчеркивает эксперт ХАЭС-3/4, уже должны были бы стоять с вредовскими (российскими) реакторами и должны вестись пуско-наладочные, предпусковые работы.
Гончар сомневается, что Верховной Раде следует рассматривать подобный законопроект на полторы странички, который фактически легализует распил средств и снова привязывает украинскую атомную энергетику к российским технологиям.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Минэнерго намерено превратить Хмельницкую АЭС в самую мощную в Европе.
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