Минэнерго хочет вернуть российские технологии в атомную энергетику: как это возможно

В Верховной Раде Украины в начале апреля появился проект Закона о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции. Проект внес Кабмин, готовили его умельцы из Минэнерго. Сейчас его собираются голосовать в ВРУ, отметил президент Centre for Global Studies "Strategy XXI" Михаил Гончар.

Хмельницкая АЭС

По его словам, якобы вполне благие намерения особенно на фоне дефицита генерирующих мощностей, возникших в результате российских ударов по объектам генерации ОЭС Украины.

"Закон на полторы странички, к нему постановление ВРУ, объяснительная записка, представление, все как положено. Однако возникает вопрос – а реакторами чьего производству будут оснащены ХАЭС-3/4? В законопроекте и пояснительной записке говорится, что на каждом энергоблоке устанавливается реакторная установка типа ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор под давлением). ВВЭР-1000 – это аббревиатура стандартного реактора советской/российской конструкции",

- отметил эксперт.

По его словам, отсюда возникает вопрос о том, с какой стати берется реактор из страны-агрессора?

"А из якобы болгарской "халявы" — по недостройке АЭС "Белене" по какой-то смешной цене – 600 млн. евро (еще раньше речь шла о реакторах от чешской "Шкода – ядерное машиностроение", но они так же российского авторства). Эти реакторы "зависли" в Болгарии из-за отказа Софии достраивать АЭС "Белене" на основе российских технологий. Росатом через арбитраж получил от Болгарии 620 млн евро компенсации за отказ от проекта. Теперь болгары хотят компенсировать свои потери. Так что их подход понятен",

- пишет Гончар.

По его словам, подход с украинской стороны (МЭ – КМУ) выглядит фактически диверсионным действием или легализацией проекта распила средств.

Во-первых, говорит Гончар, поставленный в Болгарию российский реактор некомплектный, там не все необходимое оборудование было доставлено Росатомом, во-вторых – без согласия разработчика реактора "Энергоатом" не сможет ничего с ним поделать. В-третьих, скорая достройка ХАЭС-3 и запуск энергоблока в эксплуатацию – за пару лет – это просто профанация.

Гончар напомнил, что в 2020 году уже было нечто подобное. Тогда тоже обсуждали проект строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС с российскими генераторами. При этом ожидалось, что срок завершения строительства будет 2026 год.

То есть, подчеркивает эксперт ХАЭС-3/4, уже должны были бы стоять с вредовскими (российскими) реакторами и должны вестись пуско-наладочные, предпусковые работы.

Но этого ничего нет. Похоже, что дельцам в Энергоатоме и Минэнерго хочется все повторить для имитации бурной деятельности и легализации распила средств, которые могли бы и должны пойти совсем на другие цели в контексте защиты энергетической инфраструктуры, пораженной российскими актами",

- подчеркнул эксперт.

Гончар сомневается, что Верховной Раде следует рассматривать подобный законопроект на полторы странички, который фактически легализует распил средств и снова привязывает украинскую атомную энергетику к российским технологиям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Минэнерго намерено превратить Хмельницкую АЭС в самую мощную в Европе.



