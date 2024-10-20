МВФ дал прогноз по Украине: когда закончится война

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свой прогноз по окончанию войны в Украине, предполагая завершение интенсивных боевых действий в конце 2025 года. Обновление базового сценария МВФ было проведено на основе последних данных о военном конфликте и его влиянии на украинскую экономику.



Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

По мнению экспертов МВФ, война оказывает серьезное давление на экономические показатели Украины, в том числе рост ВВП. По обновленным прогнозам, экономический рост в 2024 году составит лишь 3%, что ниже предварительных оценок. Хотя в начале года будет ощущаться некоторое улучшение благодаря восстановлению инфраструктуры, уже осенью темпы роста могут снизиться из-за дефицита энергии зимой 2024-2025 годов. По оценкам, недостаток электроэнергии может достигать 3-4 гигаватт, что усложнит ситуацию в экономике.

МВФ также обновил прогнозы по инфляции: ожидается, что она составит 9% в 2024 году и снизится до 7,5% в 2025 году. Такой уровень инфляции объясняется повышением цен на энергоносители и повышением затрат на оборону. По прогнозам МВФ, дефицит государственного бюджета будет достигать 24,5% в 2024 году и снизится до 20% в 2025 году.

Международный валютный фонд считает, что большое значение для поддержки экономики Украины имеют международные доноры. Благодаря внешней помощи ожидается рост международных резервов Украины до 42,6 млрд долларов в 2024 году и до 44,9 млрд долларов в 2025 году.

Среди основных рисков МВФ называют продолжительность войны, нестабильность в энергетическом секторе и зависимость от международной поддержки. Длительная война может негативно повлиять на экономический рост и инфляцию, а также привести к новым потрясениям, требующим экономической адаптации. Кроме того, после завершения боевых действий экономика Украины будет восстанавливаться медленно из-за потерь инфраструктуры и уменьшения рабочей силы. Однако, среднесрочные перспективы выглядят оптимистично благодаря программам реформ и интеграции в ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный сделал тревожный прогноз по ситуации на поле боя.



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