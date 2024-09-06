"Мы потеряли исторический шанс запустить экономику в условиях войны": эксперт указал на провал Пышного в управлении финсектором



















Более двух лет полномасштабной войны Запад предоставлял Украине безлимитную финансовую карточку, с помощью которой можно было бы не только поддерживать макрофинансовую и макроэкономическую стабильность, но и переформатировать экономику, учитывая потребности страны в условиях войны. Однако Национальный банк не использовал эту уникальную возможность, а оставил в действии схему финансовых спекуляций, из-за чего в стране на сегодняшний день наблюдается беспрецедентно высокий уровень безработицы.



Экономист Алексей Кущ. Фото из открытых источников

Такой вывод сделал финансовый аналитик, экономист Алексей Кущ в интервью журналисту и политологу Юрию Романенко.



"Действительно, у нас была уникальная ситуация, когда мы могли бы за счет той подпитки, которая поступала от западных партнеров, переформировать экономику. Мы, к сожалению, этого не сделали, потому что такие руководители как Андрей Пышный находились в своеобразной теплой ванне. Фактически мы упустили этот уникальный исторический шанс, чтобы запустить экономику в условиях войны. Именно поэтому у нас уровень безработицы сегодня на уровне 15%, что вообще недопустимо для страны, находящейся в условиях войны. Если сравнить со странами, где запускались эффективные модели экономики в условиях войны, то безработица всегда была минимальной, потому что государство всегда направляло значительные ресурсы для экономического развития. Много новых программ, в частности, ВПК", — отметил Кущ.

Он подчеркнул, что при построении правильной экономической политики рост экономики в Украине должен составить 10% в год — это позволило бы восстанавливать утраченные позиции. В то время как оптимальный уровень безработицы, по его словам, должен быть на уровне 2-3% путем структурной перестройки экономики и ее правильной адаптации к военным условиям.



Ситуацию, сложившуюся с безработицей на сегодня, Кущ называет "катастрофическим показателем" и свидетельством того, что "экономическая и гуманитарная политика в стране идет не на пользу и не на стимулирование экономики, а только во вред".



"Это подтверждение полной несостоятельности этой политики. Потому что 15-20% — это недопустимый уровень безработицы в условиях войны. Поэтому такие показатели как уровень безработицы и рост занятости свидетельствуют о качестве промышленной и гуманитарной политики в стране. У нас они не соответствуют тем уровням, на которых должны быть после падения на 28% в 2022 году мы должны для быстрого восстановления расти на уровне 10% в год, а не на уровне 5% И уровень безработицы должен быть не на уровне 15-20%, а на уровне 5%. Вы просто должны понимать, в насколько глубокой пропасти мы находимся, если у нас примерно пять миллионов экономически активного населения уехало из страны, но при этом безработица 15-20%. То есть если бы эти люди сейчас вернулись в страну, то этот уровень был бы в полтора-два раза выше. Это говорит о том, что примерно треть экономики просто выпала из горизонта управления со стороны государства", — подчеркнул экономист.

По мнению Куща, Украина в последние два года, в течение которых получала абсолютный финансовый безлимит со стороны Запада, должна была запустить восстановительную циркуляционную модель экономики, однако руководство Национального банка этого сделать не смогло.



"У нас были для этого необходимые ресурсы, просто нужно было эти финансовые потоки перенаправить в нужное русло с помощью кредитования. И здесь играет значительную роль Национальный банк, но этого не произошло, потому что чиновники находились в комфортной финансовой ванной и им было удобно заниматься финансовым дирижизмом, перенаправлением этим финансовых потоков, но это очень благодарная и интересная деятельность, когда ты просто направляешь десятки миллиардов долларов, но не делаешь это на реальный сектор экономики, а направляешь на финансовые спекуляции, на заработок банковской системы", — добавил он.

Значительным недостатком государственного сектора экономист Алексей Кущ называет отсутствие управленческой синергии.



"И здесь, конечно, претензии ко всем — и правительству, и Нацбанку. Потому что продолжается кумовство, назначение исходя из личной лояльности и непрофессиональных способностей — потом это все проявляется в общей политике, потому что нет людей, которые могут дискутировать и выразить отдельное от руководителя мнение", — резюмировал он.